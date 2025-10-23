English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धक्कादायक! AI, रोबोटमुळं किती नोकऱ्या धोक्यात? धनाढ्य मस्क यांच्या उत्तरानं झोप उडेल...

Elon Musk : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती अशी ओळख असणाऱ्या एलॉन मस्क यांनी नुकतंच नोकऱ्यांसंदर्भातील त्यांचं मत स्पष्ट केलं... 

सायली पाटील | Updated: Oct 23, 2025, 02:52 PM IST
धक्कादायक! AI, रोबोटमुळं किती नोकऱ्या धोक्यात? धनाढ्य मस्क यांच्या उत्तरानं झोप उडेल...
Elon Musk : मागील काही वर्षांपासून नोकरीसंदर्भातील सुरक्षिततेचा प्रश्न तरुण पिढीला भेडसावताना दिसत आहे. अनेक बड्या कंपन्यांमध्ये नोकरकपातीचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळं कित्येकांचाच आर्थिक कणा मोडला. अशा स्थितीत जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती अशी ओळख असणाऱ्या एलॉन मस्क यांनी नुकतंच या सर्व परिस्थितीवर व्यवहारिक दृष्टीकोनातून वक्तव्य केलं. कृत्रिम बुद्धीमत्तेवरही त्यांनी भाष्य केलं. 

Tesla चे सीईओ असणाऱ्या मस्क यांनी AI संदर्भात भाष्य करताना हे तंत्रज्ञान सर्वांच्या नोकऱ्या गिळंकृत करेल असं म्हटलं. यानंतर लोकं शेतीसाठी मोकळे होती आणि त्याच क्षेत्रात काम करु शकतील असं ते म्हणाले. X वर एका पोस्टला उत्तर देताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट अर्थात यंत्रमानवी तंत्रज्ञान नोकऱ्या खाणार असं ते स्पष्ट म्हणाले. 

सोशल मीडियावरील अॅमेझॉन कंपनीच्या 60000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याच्या निर्णयासंदर्भात एक पोस्ट करण्यात आली होती. जिथं एआय तंत्रज्ञान नोकऱ्यांची जागा घेणार असं म्हटलं होतं. या पोस्टवर मस्क यांनी उत्तर देत वस्तूस्थिती मांडत हे सावट सर्वच नोकऱ्यांवर असल्याचं म्हटलं. 

खुद्द मस्क यांच्या कंपनीनंही रोबोट तयार केला असून, त्यांच्या AI कंपनीचं नाव आहे, xAI, ही कंपनी टेस्लाच्या सहाय्यानं एका रोबोटवर कामही करत आहे. येत्या काळात एआय साऱ्याचीच जागा घेणार आणि याचा सर्वात मोठा फटका नोकरदार वर्गाला बसणार असं भाष्य आतापर्यंत अनेक बड्या कंपन्यांनी आणि व्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केलं आहे, ज्यामुळं आता यामध्ये तंत्रज्ञानात दर दिवशी क्रांती घडवू पाहणाऱ्या मस्क यांनीसुद्धा त्याच धर्तीवर वक्तव्य केल्यानं अनेकांच्याच चिंतेत भर पडली आहे. सर्व नोकऱ्यांवर एआयचं सावट असल्यानं ही बाब सध्या नोकरदार वर्गाची झोप उडवून जात आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. 

FAQ

हे वक्तव्य कोणत्या संदर्भात आलं?
अमेझॉनच्या रोबोट प्लॅनवर. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, अमेझॉन 2027 पर्यंत लाखो नोकऱ्या रोबोट्सने बदलणार आहे, X वर याबाबत पोस्ट झाल्यानंतर मस्क यांनी उत्तर दिलं. अमेझॉनने 2025 मध्ये हजारो नोकऱ्या कापल्या आहेत, ज्यात AI चा मोठा वाटा आहे (उदा. HR मध्ये 15% कपात). मस्क म्हणतात, हे सर्वच क्षेत्रांमध्ये घडेल.

मस्क यांच्या कंपन्यांमध्ये AI आणि रोबोट्सचं काम काय?
xAI: मस्क यांची AI कंपनी, ज्यात Grok AI चा समावेश आहे. ही कंपनी AI मॉडेल्स विकसित करतेय, ज्यात रोबोट्ससाठी सॉफ्टवेअर. नुकतंच Grok च्या अपडेट्समध्ये AI रेकमेंडेशन्स वाढवल्या आहेत.

AI मुळे नोकऱ्यांवर होणारा परिणाम काय?
मोठा धोका: 2025 मध्ये 78000+ टेक नोकऱ्या AI मुळे गेल्या आहेत (अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्टसह). सिनेट अहवालानुसार, 2035 पर्यंत 100 दशलक्ष नोकऱ्या जाऊ शकतात. पण तज्ज्ञ म्हणतात, नवीन नोकऱ्या (AI मेंटेनन्स)ही येतील, फक्त बदल घडेल. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

