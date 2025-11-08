88639000000000 एका दिवसाचा पगार! अनेक देशांच्या GDP पेक्षा अधिक सॅलरी पॅकेज घेणार एलन मस्क

मस्कच्या पॅकेजमध्ये काही अटी देखील आहेत. त्यांना कंपनीचे बाजार मूल्य १० वर्षांत १.४ ट्रिलियन डॉलर्सवरून ८.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवावे लागेल. टेस्ला बोर्डाचे अध्यक्ष रॉबिन डेन्होम यांनी सांगितले की ही योजना टेस्लाला रिचार्ज करण्यास आणि लक्षणीय वाढ साध्य करण्यास मदत करेल.
इलेक्ट्रिक कार उत्पादक टेस्लाच्या शेअरहोल्डर्सनी सीईओ एलोन मस्कसाठी अंदाजे ८८ लाख कोटी रुपयांचे (१ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स) वार्षिक वेतन पॅकेज मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे मस्क जगातील पहिले ट्रिलियनियर बनू शकतात. मस्कच्या पॅकेजमध्ये काही अटी देखील आहेत. त्यांना १० वर्षांत कंपनीचे बाजार मूल्य १.४ ट्रिलियन डॉलर्सवरून ८.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवावे लागेल. टेस्ला बोर्डाचे अध्यक्ष रॉबिन डेन्होम यांनी सांगितले की ही योजना टेस्लाला रिचार्ज करण्यास आणि लक्षणीय वाढ साध्य करण्यास मदत करेल.
न्यू यॉर्क पेन्शन फंडने सांगितले की हे वेतन कामगिरीसाठी नाही तर अमर्यादित शक्तीसाठी आहे. मस्कची रोबोट आर्मी सामान्य लोकांकडून नोकऱ्या हिरावून घेईल. तर मस्क म्हणाले की ह्युमॅनॉइड रोबोट्स गरिबीवर उपाय आहेत.
शेअरहोल्डरच्या बैठकीत मंजूर झालेले हे वेतन पॅकेज मस्कला नवीन शेअर्स मिळविण्याचा मार्ग मोकळा करेल, परंतु हे साध्य करण्यासाठी, पुढील दशकात त्याला अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि ऑपरेशनल लक्ष्ये साध्य करावी लागतील. टप्प्याटप्प्याने हे लक्ष्य साध्य करून, मस्कला नवीन शेअर्स मिळतील आणि हळूहळू अमेरिकेतील माजी सर्वात श्रीमंत व्यक्ती रॉकफेलरला मागे टाकून ट्रिलियन डॉलर्सच्या संपत्तीकडे वाटचाल करू शकेल. सध्याच्या मानकांनुसार रॉकफेलरची संपत्ती $630 अब्ज इतकी आहे. फोर्ब्सच्या मते, मस्कची वैयक्तिक संपत्ती सध्या $493 अब्ज आहे.
टेस्लाचे बाजार मूल्य $1.5 ट्रिलियन वरून $8.5 ट्रिलियन पर्यंत वाढवा.
1 दशलक्ष रोबोटिक्स तैनात करा.
लक्ष्य 12 दशलक्ष इलेक्ट्रिक वाहने विकण्याचे असेल.
10 दशलक्ष वापरकर्त्यांना पूर्ण स्व-ड्रायव्हिंग (FSD) सेवा प्रदान करा.
१० लाख ह्युमनॉइड रोबोट विकले.