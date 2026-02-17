इलॉन मस्क होणार ट्रिलियनेअर? जगातील टॉप 3 सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची मालमत्ता एकत्र केली तरी वाटेल कमी इतकी नेटवर्थ!

Elon Musk Networth: इलॉन मस्क हा सध्याचा जगातील सर्वात धनवान व्यक्ती आहे. फोर्ब्सच्या ताज्या अहवालानुसार त्यांची एकूण मालमत्ता 850 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचलीय. फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्यांनी प्रथमच 800 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. यापूर्वी इतिहासात कोणत्याही एका व्यक्तीने एवढी प्रचंड संपत्ती कमावली नव्हती. त्यांच्या या यशामुळे जगभरात चर्चा सुरू झाली आहे. कशी झाली त्याची इतकी संपत्ती? कोणाशी होतेय त्याची तुलना? सविस्तर जाणून घेऊया.
मस्कच्या संपत्तीचा मोठा भाग स्पेसएक्स आणि xAI या दोन कंपन्यांमधून येतो. नुकतेच स्पेसएक्सने xAI कंपनी विकत घेतली. या विलीनीकरणानंतर दोन्ही कंपन्यांचे एकूण मूल्य 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स झाले. मस्कची या नवीन कंपनीत 43 टक्के हिस्सेदारी आहे. ज्याचे मूल्य 542 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. या एका करारामुळे त्यांच्या खात्यात 84 अब्ज डॉलर्सची भर पडली.
मस्कची 850 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती इतकी आहे की जगातील टॉप 3 श्रीमंत व्यक्तींची एकत्रित मालमत्ता देखील त्यांच्यापेक्षा कमी आहे. गुगलचे लॅरी पेज (251 अब्ज), सर्गेई ब्रिन (231 अब्ज) आणि मेटाचे मार्क झुकरबर्ग (219 अब्ज) यांची एकूण रक्कम मस्क यांच्या संपत्तीपेक्षा कमी पडते. अशा प्रकारे मस्कने जगातील इतर सर्व दिग्गजांना मागे टाकलंय.
मस्क अतिशय वेगाने जगातील पहिला ट्रिलियनेअर म्हणजेच 1000 अब्ज डॉलर्सचा मालक बनण्याच्या दिशेने जातोय. ‘कलशी’ या फ्यूचर मार्केटमध्ये 75 टक्के लोकांचा विश्वास आहे की तो 2026 मध्येच हे यश मिळवेल.86 टक्के लोक 2027 पर्यंत आणि 91 टक्के लोक 2029 पूर्वी हे घडेल असे म्हणतात. स्पेसएक्स आणि xAI च्या वाढत्या मूल्यामुळे हे शक्य होणार आहे. 2021 मध्ये 300 अब्ज, 2024 अखेरीस 400 अब्ज,2025 मध्ये 500-600-700 अब्ज आणि आता 850 अब्ज अशी त्याची प्रगती झालीय. हिंदुस्तान टाइम्समध्ये यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित झालंय.
मस्क यांची टेस्ला कंपनीत फक्त 12 टक्के भागीदारी आहे पण सध्या स्पेसएक्स आणि xAI मधूनच त्यांला जास्त फायदा होतोय. त्यांची बहुतेक संपत्ती शेअर्समध्ये असल्याने तो स्वतःला ‘कॅश पुअर’ म्हणवतो. असे असले तरीही तो अमेरिकेत अत्यंत प्रभावशाली आहेत असून भारतातील लाखो लोक त्याच्या कंपन्यांना मोठ्या उत्साहाने फॉलो करतात. स्पेसएक्स-xAI च्या विलीनीकरणामुळे त्यांचे ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता अधिक वाढलीय.