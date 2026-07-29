/इलॉन मस्कची जगात खळबळ आणणारी भविष्यवाणी, 2036 पर्यंत पैशांची गरजच संपेल; सांगितलं धक्कादायक कारण

जगातील आघाडीचे उद्योजक आणि टेस्ला-एक्सएआयचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि रोबोटिक्सच्या भविष्यासंदर्भात मोठा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, 2036 पर्यंत पैशाचं महत्त्व मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतं. यामागचं कारण म्हणजे AI आणि अत्याधुनिक रोबोट इतक्या मोठ्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवा तयार करतील की, बहुतांश लोकांच्या गरजा सहज पूर्ण होतील. अशा परिस्थितीत आजच्या अर्थव्यवस्थेतील पैशाची भूमिका पूर्वीसारखी राहणार नाही, असा त्यांचा अंदाज आहे. मात्र, ही मस्क यांची भविष्यवाणी आहे; अधिकृत आर्थिक अंदाज नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
सध्या जगभरात महागाई (Inflation) हा मोठा आर्थिक मुद्दा मानला जातो. पण मस्क यांच्या मते, पुढील दशकात परिस्थिती उलट होऊ शकते. AI आणि रोबोट्समुळे उत्पादन प्रचंड वाढल्यास वस्तूंचा तुटवडा कमी होईल आणि अनेक वस्तूंच्या किमती घसरू शकतात. अर्थशास्त्रात याला डिफ्लेशन (Deflation) म्हटलं जातं. म्हणजेच वस्तू स्वस्त होत गेल्या, तर पैशाची गरज आणि त्याचं महत्त्वही कमी होऊ शकतं, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
इलॉन मस्क यांनी एक साधा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, पैशाची किंमत ही वस्तू आणि सेवांच्या मर्यादित उपलब्धतेवर अवलंबून असते. पण जर AI आणि रोबोट्स इतकं उत्पादन करतील की लोकांच्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तू उपलब्ध असतील, तर व्यवहारासाठी पैशाचं महत्त्व कमी होईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेची रचना, रोजगार, उत्पादन आणि ग्राहकांचा खर्च करण्याचा दृष्टिकोनही बदलू शकतो.
AI आणि ऑटोमेशनचा वेग वाढत असताना अनेक पारंपरिक नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञही व्यक्त करत आहेत. मस्क यांचं म्हणणं आहे की भविष्यात अनेक कामं मशीन आणि रोबोट करतील. त्यामुळे लोकांना जगण्यासाठी पूर्वीसारखं काम करण्याची गरज राहणार नाही. मात्र या संक्रमणाच्या काळात रोजगार, उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षिततेसंदर्भात सरकारांना नवीन धोरणं आखावी लागू शकतात. काही चर्चांमध्ये 'युनिव्हर्सल हाय इनकम' किंवा सार्वत्रिक आर्थिक सहाय्यासारख्या कल्पनांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, परंतु त्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
मस्क यांच्या विधानामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली असली तरी अनेक अर्थतज्ज्ञ सावध भूमिका घेत आहेत. त्यांच्या मते, AI उत्पादन वाढवू शकतो; परंतु जमीन, ऊर्जा, नैसर्गिक संसाधने आणि इतर मर्यादित गोष्टी कायम महत्त्वाच्या राहतील. त्यामुळे 2036 पर्यंत पैसा पूर्णपणे निरुपयोगी होईल, असा निष्कर्ष काढणं सध्या योग्य ठरणार नाही. मस्क यांची मांडणी ही भविष्यातील संभाव्य परिस्थितीवर आधारित आहे; ती निश्चित आर्थिक वास्तव मानता येत नाही.
AI, रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशनमुळे पुढील दशकात उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र 2036 पर्यंत पैसा अप्रासंगिक ठरेल, हा दावा सध्या केवळ भविष्यकालीन अंदाज आहे. सध्याच्या घडीला जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार, बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहार हे पूर्णपणे चलनव्यवस्थेवरच आधारित आहेत. त्यामुळे AI च्या प्रगतीकडे संधी आणि आव्हान या दोन्ही दृष्टीने पाहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.