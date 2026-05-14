...म्हणून लगावली कानशिलात? एमॅन्युअल मक्रॉन यांच्या पत्नीनं वाचलेले प्रेयसीचे प्रायव्हेट मेसेज? 'ही' सुंदरा आहे तरी कोण?

French PM Macron's Slap Controversy : जागतिक स्तरावर काळानुरुप चर्चेत असणारे नेते बदलले. मात्र, त्या नेत्यांना चर्चेत आणणारे मुद्दे बऱ्याचदा एकसारखेच असल्याचं पाहायला मिळालं. त्यातलाच एक मुद्दा म्हणजे नेतेमंडळींचं खासगी आयुष्य.
French PM Macron's Slap Controversy : अमुक एका देशाचे नागरिक तमूक एका देशाच्या नेत्याबाबतही कुतूहलानं वाचतात, वृत्त पाहतात यामागं काही खास कारणं असतात. जागतिक राजकारण, रणनिती वगैरे वगैरे सगळं ठीक पण, या नेतेमंडळींना प्रकाशझोतात आणणारा एक महत्त्वाचा विषय असतो तो म्हणजे त्यांचं खासगी आयुष्य. आताच नव्हे, तर गतकाळापासूनच बडे नेते, त्यांच्या अवतीभोवती असणाऱ्यांचा गराडा आणि या मंडळींच्या खासगी जीवनात नेमकं कोणाल प्राधान्य आहे याबाबत सामान्यांमध्ये कायमच कुतूहल पाहायला मिळालं आहे. खासगी जीवनातील अशाच घडामोडी आणि कथित चर्चांमुळं आताच्या क्षणाचा जगभरात चर्चेत असणारं नाव आहे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्यूअल मॅक्रॉन. कारण त्यांच्या वैवाहिक नात्यासह आणखी एका खास नात्याबाबतचा खुलासा एका पुस्तकातून करण्यात आला आहे.
नुकतंच मॅक्रॉन यांच्याबाबत एका पुस्तकामध्ये काही गोष्टींवर उलगडा करण्यात आला आहे. 2025 मध्ये व्हिएतनाममध्ये विमान लँड झाल्यानंतर मॅक्रॉन यांच्या पत्नी ब्रिगिट यांनी त्यांना धक्का देत कानशिलात लगावल्याचं दिसून आलं. विमानाच्या दारातच हा प्रकार घडल्यानं ही बाब दर्शनीय होती आणि कॅमेरातही टीपण्यात आली. आता त्यामागचं नेमकं कारण समरो आलं आहे. एका इराणी अभिनेत्रीवरून मॅक्रॉन आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये झालेल्या मतभेदांनंतर ही प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली होती. जगापुढं त्यांनी ही थट्टामस्करी असल्याचं सांगितलं असलं तरीही आता त्यामागचं मुख्य कारण चांगलंच लक्ष वेधत आहे.
फ्रान्समधील अनेक माध्यमांनी केलेल्या दाव्यानुसार राष्ट्रपती एमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचे इराणी- फ्रेंच अभिनेत्री गोल्शिफ्ते फराहानीसोहत अनेक महिने प्रेमसंबंध असून, यामुळं सध्या फ्रान्सच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. या दोघांमधील खासगी गप्पा आणि चॅटबाबतसुद्धा अनेक गोष्टी व्हायरल झाल्या आहेत.
मॅक्रॉन आणि त्यांच्या या विवाहबाह्य प्रेमसंबंधांची बातमीत्यांच्या पत्नीपर्यंत वर्षभरापूर्वी पोहोचली. इतकंच नव्हे तर त्यांना मॅक्रॉन आणि त्या अभिनेत्रीमध्ये झालेल्या गप्पा आणि चॅट सुद्धा मेल, दूरध्वनीच्या माध्यमातून पाठवण्यात आले होते. जेव्हापासून मॅक्रॉन यांच्या वैवाहित नात्यात तणावाची परिस्थिती पाहायला मिळाली. ज्यानंतरच विमानातून उतरताना या पती- पत्नीमध्ये तणाव पाहायला मिळाला. मात्र प्रत्यक्षात मॅक्रॉन किंवा त्या अभिनेत्रीनं याबाबतचे दावे फेटाळलेय
गोल्शिफ्ते फराहानी या अभिनेत्रीचं सोशल मीडिया अकाऊंट पाहिलं असता तिच्या रुपावर भलेभले घायाळ होतील असेच फोटो पाहता येतात. असं म्हणतात की मॅक्रॉन आणि फरहानी बऱ्याच काळापासून संपर्कात होते. 28 फेब्रुवारीला इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलनं हल्लाबोल केला तेव्हा युरोपातील कोणत्याही मोठ्या देशानं अमेरिकेचं समर्थन केलं नव्हतं. आता मॅक्रॉन आणि या अभिनेत्रीच्या नात्याच्या चर्चा या प्रकरणातही होत आहेत, मात्र त्यावर कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. तूर्तास मॅक्रॉन यांच्याशी नाव जोडलं गेल्यामुळं सोशल मीडियावर या सौंदर्यवतीचं नाव आणि तिचे फोटोच नेटकरी शोधत आहेत.