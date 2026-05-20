ऑफिसमध्ये डुलकी लागली तर काय? 5 भन्नाट कर्मचारी कायदे; वाचून म्हणाल, 'आमच्या कंपनीला जरा हे दाखवा...'

Labor Laws : भारतातही असे कर्मचारी - कामगार कायदे लागू झाले पाहिजेत. कुठं कोणता कायदा? वाचा बघू ही माहिती... नोकरीच्या ठिकाणी एक कर्मचारी म्हणून तुम्हाला कोणत्या कायद्याचा लाभ मिळू शकतो?
Labor Laws : ऑफिस... नोकरीचं ठिकाण... काहींसाठी ही अर्थार्जनाची जागा तर काहींसाठी हेच ऑफिस म्हणजे नुसता कंटाळा आणि मनस्ताप. फक्त पैशांची गरज भागते म्हणून आपण या नोकरीवर आहोत असं हल्लीची तरुणाई छातीठोकपणे सांगते. मात्र, त्यांच्या भावनेमागे तशीच कारणंसुद्धा असतात. कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणं, सुट्ट्या नाकारणं, सुट्टीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामासंदर्भातील गोष्टींची विचारणा करणं, जाणीवपूर्वक कर्मचाऱ्यांवर कामाचा दबाव टाकणं आणि चांगलं काम करूनही शाबासकी न देणं, मात्र वाईट काम केल्यावर त्याच कर्मचाऱ्यांना वारंवार धारेवर धरणं, ही त्यामागची काही कारणं. भारतात सध्या बहुतांश नोकऱ्यांमध्ये हेच वास्तव असून, त्याचा परिणाम बऱ्याच कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर आणि आरोग्यावरही होताना दिसतो. अशातच परदेशातील एखाद्या कंपनीनं कर्मचारी हिताचा निर्णय घेतल्याचं वृत्त आलं की जणू जखमेवर मीठच लावलं जातं.
प्रत्येक देशानुसार कर्मचारी कायदे किंवा Labour Law बदलतात. देशात अशीही काही राष्ट्र आहेत जिथं Employees च्या हितासाठी काही खास कायदे आखले जातात. हे असे नियम आहे जे पाहून भारतातील मंडळी म्हणतील, 'जरा आमच्या कंपनीला दाखवा हे...'.
Work-Life Balance म्हणजेच नोकरी आणि व्यक्तिगत आयुष्यात उत्तम संतुलन साधता यावं यासाठी जगभरातील देशांनी कर्मचाऱ्यांसाठी काही नियम आखले आहेत. अर्थात सगळीकडेच या नियमांचं पालन होतं असं नाही. मात्र काही देश जाणीवपूर्वक कर्मचारी हिताचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवतात. जाणून डोळे चमकतील, मात्र एक देश असाही आहे जिथं डुलकी आली तरीही वरिष्ठ दटावत नाहीत. किंबहुना यामुळं कर्मचाऱ्याला चांगलं काम करण्यासाठी वाव मिळतो असं म्हटलं जातं. फ्रान्समध्ये कायद्यानं कर्मचाऱ्यांना असेच अधिकार दिले असून, त्यातील एक आहे 'राइट टू डिस्कनेक्ट'. म्हणजे नोकरीच्या वेळानंतर कार्यालयीन कामकाजाबाबत कोणतीही विचारणा करणारा फोन, मेसेज, काहीही नाही.
आईसलँडमध्ये 4 दिवसांचा कार्यालयीन आठवडा आणि 3 दिवसांची आठवडी सुट्टी अ,ते. तर, जपानमध्ये 'पॉवरनॅरप' अर्थात डुलकी आली तरी कोणीच काही बोलत नाही. ऑस्ट्रिया हा एक असा देश आहे जिथं कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांची भरपगारी रजा दिली जाते. 25 वर्षांच्या सेवेनंतर ही रजा 36 दिवस असते.
भारतात नोकरीच्या मुलाखतीतच पगाराची चर्चा होते. मात्र, न्यूयॉर्कमध्ये नोकरीच्या जाहिरातीमध्येच पगाराचा आकडा सांगणं गरजेचं असतं. हा कायदा समान वेतन निश्चिती आणि नोकरीच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. पोर्तुगाल हा एक असा देश आहे जिथं नोकरीचे तास संपल्यानंतर मेसेज किंवा फोन न करण्याचा कायदा आहे. वेळेत काम पूर्ण झाल्यास वरिष्ठ कोणतीही विचारणा करत नाहीत. बेल्जियममध्येसुद्धा 'पेड करिअर ब्रेक' लागू आहे. ज्यामध्ये कायद्याच्या चौकटीत राहून कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून वर्षभर विश्रांती/ विरामाचा पर्याय निवडता येतो. हा पर्याय भरपगारी असून, त्यादरम्यान तुम्हाला कंपनी कामावरून काढू शकत नाही. आहेत की नाही हे कायदे कमाल?
