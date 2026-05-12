/Energy Crisis : जगभरातील देश कसा करणार ऊर्जा संकटांचा सामना?

Energy Crisis : जगभरात सध्या ऊर्जा संकटांचं वादळ घोंगावत आहे. असं असताना आशियापासून आफ्रिका आणि युरोपर्यंतच्या सर्व देशातील सरकारने कठोर पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मोदींप्रमाणेच इतर देशातील सरकारने इंधन साठ्यावर पर्यायी उपाय म्हणून काय निर्णय लागू केले आहेत.
मध्यपूर्वेत सध्या युद्ध सुरु असलेल्या या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा संकट उभं राहिलं आहे. असं असताना जगभरातील राष्ट्रांना इंधनाची बचत करण्यासाठी आणि आपली अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी रात्री याबाबत पहिली घोषणा केली. त्याचप्रमाणे इतर जगभरातील देश कशा पद्धतीने उपाययोजना करत आहेत. जगाला कच्चा तेल आणि गॅसचा पुरवठा ज्या मार्गातून होतो त्या होर्मुझवर युद्धाचे सावट आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात इराणवर अमेरिका-इस्रायलने आक्रमण सुरू केल्यापासून, इराणचे रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स सामुद्रधुनीतून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही जहाजावर हल्ले करत आहेत. ज्यामुळे 167 किलोमीटर लांबीच्या या जलमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना प्रचंड कोंडी झाली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आशियापासून आफ्रिका आणि युरोपपर्यंतच्या सरकारांनी त्यांच्या मर्यादित इंधन साठ्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्ट्या, घरातून काम करण्याचे अनिवार्य धोरण, इंधन रेशनिंग आणि औद्योगिक बंद यांसारख्या असाधारण उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
श्रीलंका: शाळा, विद्यापीठे आणि अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर खाजगी वाहनांसाठी 15 लिटर पेट्रोलची साप्ताहिक मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून पाऊलं उचलली आहे.
बांग्लादेश: आपल्या वीज वितरण प्रणालीवरील ताण कमी करण्यासाठी, ढाकाने सर्व शैक्षणिक संस्थांना ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीवर स्थलांतरित केले आहे. निर्यात क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी देशांतर्गत ग्राहकांसाठी पाच तासांच्या रोटेशनल वीज कपातीचे वेळापत्रक लागू केले आहे.
भूतान: साठेबाजी रोखण्यासाठी जेरी कॅनमध्ये इंधन विक्रीवर बंदी घातली आहे आणि आपत्कालीन सेवांसाठी रेशनिंगचे प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. त्यामुळे फक्त भारतानेच नियम लागू केले असे नाही.
पाकिस्तान: भारताप्रमाणेच पाकिस्तानने देखील ठोस पावलं उचलली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू केला असून, सरकारी विभागांसाठीच्या इंधन वाटपात 50 टक्क्यांची कपात केली आहे.
फिलिपिन्स: आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा कामाचा आठवडा स्वीकारला असून, अत्यावश्यक नसणाऱ्या अधिकृत प्रवासावर निर्बंध घातले आहेत.
व्हिएतनाम: व्यवसायांना 'रिमोट वर्क' (दूरस्थ काम) सुलभ करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले असून, नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
म्यानमार: इंधनाच्या तीव्र तुटवड्यामुळे देशभरातील पेट्रोल पंप बंद करण्यास भाग पडल्याने, खाजगी वाहनांसाठी वाहन नोंदणी क्रमांकावर आधारित 'विषम-सम' रेशनिंग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
कंबोडिया: अंदाजे एक तृतीयांश पेट्रोल पंपांचे कामकाज थांबले आहे. कंबोडिया देशाने ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी तयारी केली आहे.
लाओस: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरून काम करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे आणि प्रवासाची गरज कमी करण्यासाठी रोटेशनल शिफ्ट्स सुरू करण्यात आल्या आहेत.
आफ्रिका: ऊर्जा वाचवण्याच्या प्रयत्नात, इजिप्तने मॉल्स आणि रेस्टॉरंट्स रात्री ९ वाजेपर्यंत आणि सरकारी इमारती संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. जाहिरातींच्या फलकांवरील दिवे बंद करण्यात आले आहेत.
केनिया: निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे, सोबतच इंधन रेशनिंगही लागू करण्यात आले आहे, कारण त्यांचा सध्याचा साठा केवळ एप्रिलपर्यंतच पुरेल अशी अपेक्षा आहे.
दक्षिण आफ्रिका: डिझेलचा तुटवडा दूर करण्यासाठी आणि घाबरून होणारी खरेदी टाळण्यासाठी उद्योगव्यापी नियंत्रित वाटप उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
ओशेनिया: न्यूझीलंड सरकार 1979 पासून चालत आलेले 'कार-फ्री डे' धोरण पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या धोरणांतर्गत वाहनचालकांना आठवड्यातून एक दिवस वाहन न चालवण्यासाठी निश्चित करावा लागेल. इंधनाच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी 'अंबर अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे एअर न्यूझीलंडची शेकडो उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत.
युरोप: डिझेलची साठेबाजी रोखण्यासाठी स्लोव्हाकियाने अधिकृत खरेदी कोटा लागू केला आहे.
स्लोव्हेनिया: देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या इंधन विक्रेत्याने स्थानिक पुरवठा पुरेसा राहील याची खात्री करण्यासाठी कार आणि ट्रकच्या खरेदीवर मर्यादा घातल्या आहेत.