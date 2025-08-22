English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धक्कादायक! रात्री ब्रेकअप, सकाळी 15,500 फूटांवरून उडी... अनुभवी स्काय डायवरचा दुर्दैवी अंत

 Tragic end of Skydiver: ब्रेकअपनंतरचा धक्कादायक निर्णय घेत एका अनुभवी स्कायडायव्हरने 15,500 फूटांवरून उडी घेत स्वतःचा जीव घेतला.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 22, 2025, 10:24 AM IST
धक्कादायक! रात्री ब्रेकअप, सकाळी 15,500 फूटांवरून उडी... अनुभवी स्काय डायवरचा दुर्दैवी अंत

English skydiver jumped from 15,000 feet: मानसिक ताण, भावनिक संघर्ष आणि नात्यातील धक्के किती घातक ठरू शकतात, याचं उदाहरण इंग्लंडमध्ये पाहायला मिळालं.  इंग्लंडमध्ये घडलेल्या घटनेत असाच हृदय पिळवटून टाकणारा प्रकार समोर आला आहे. 32 वर्षांची जेड डॅमरेल, मार्केटिंगमध्ये शिक्षण घेतलेली आणि छंद म्हणून स्कायडायव्हिंग करणारी, आयुष्याचा शेवट करण्यासाठीही आकाशात गेली. 15,500 फूटांवरून तिने विमानातून उडी घेतली. पण या वेळी ना तिने हेल्मेट घातले, ना मुख्य पॅराशूट उघडले, ना बॅकअपचा वापर केला. काही क्षणात ती जमिनीवर कोसळली आणि तिचा मृत्यू झाला. हा कोणताही अपघात नव्हता, तर आत्महत्येचा निर्णय असल्याचं स्पष्ट झालं.

ब्रेकअपनंतर लिहिली शेवटची चिट्ठी 

जेडचा तिच्या बॉयफ्रेंड बेन गुडफेलो सोबत ब्रेकअप रात्री झाला होता. तिचा प्रियकर बेन गुडफेलो याच्याशी तिचं नातं तुटलं आणि त्याच वेळी तिने शेवटचा निरोपाचा चिठ्ठी आपल्या कुटुंबालासाठी लिहून ठेवली. सकाळी ८.३० वाजता ती अगदी नेहमीप्रमाणे नाश्ता केला, हसतखेळत वेळ घालवला. पण १० वाजताच्या फ्लाइटमध्ये बसल्यावर तिचा निर्णय ठाम होता की आता परतायचं नाही.

400 हून अधिक स्कायडायव्हिंगचा अनुभव 

जेड नवखी नव्हती. तिने आधीच 400 पेक्षा जास्त स्कायडायव्हिंग केले होते. परंतु या वेळेस तिने जाणूनबुजून पॅराशूट न उघडता उडी घेतली. त्यामुळे हा अपघात नसून आत्महत्याच असल्याचे स्पष्ट झाले.

कुटुंबाची हळहळ

तिच्या अचानक जाण्याने कुटुंबीय शोकाकुल झाले आहेत. त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया मनाला चटका लावणाऱ्या आहेत. “जेड धाडसी, सुंदर आणि हटके व्यक्तिमत्वाची होती. तिला आकाशात मुक्तपणे उडण्यात खरा आनंद मिळायचा. स्काय डायव्हिंग तिचं जीवन होतं आणि त्यातच तिला खरी ओळख मिळाली. तिचं प्रेम, तिचं अस्तित्व कधीही विसरलं जाणार नाही. काही तारे खूप तेजस्वी असतात पण लवकर मावळतात. जेड देखील तशीच होती. ” असे तिच्या कुटुंबाने सांगितले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Skydiverafter breakupdeath

इतर बातम्या

हृदयाची धडधड वाढवणारा VIDEO: टेकऑफ करताच विमानाचा स्फोट, एक...

विश्व