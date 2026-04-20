  ऑक्सिजन कमी होणार, सूर्याची उष्णता वाढणार; नासाकडून भीतीदायक भविष्यवाणी, या दिवशी होणार पृथ्वी नष्ट

ऑक्सिजन कमी होणार, सूर्याची उष्णता वाढणार; नासाकडून भीतीदायक भविष्यवाणी, या दिवशी होणार पृथ्वी नष्ट

NASA News : बाबा वेंगा आणि नॉस्ट्राडॅमस यांची भविष्यवाणी जग प्रसिद्ध आहे. या दोघा भविष्यवर्तांनी भविष्यासाठी अनेक धक्कादायक भाकीत केलं आहे. त्यांनी केलेल्या भविष्यवाणी खऱ्या झाल्या आहेत. पण आता नासाच्या एका सुपरकॉम्प्युटरने अशी काही आकडेमोड केली आहे, ज्यामुळे शास्त्रज्ञांच्या काय, जगातील मानवाच्या अंगावर काटा आलाय.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 20, 2026, 09:13 PM IST
NASA Supercomputer Prediction : अमेरिका - इराण यांच्यामधील युद्धामुळे गेल्या महिन्याभरापासून जगावर अनेक संकट कोसळली आहे. इंधन आणि तेल तुटवड्यामुळे अनेक देशांवर एनर्जी लॉकडाऊनची वेळ आली आहे. अशातच जगप्रसिद्ध भविष्यवर्ता बाबा वेंगा आणि नॉस्ट्राडॅमस यांनी केलेल्या भविष्यवाण्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. ज्यामुळे मानवी जातीमध्ये भीतीदायक वातावरण आहे. पण आता नासाकडून अशी भविष्यवाणी करण्यात आली आहे, जे ऐकून जगातील मनुष्याचा पायाखालची जमीन सरकेल. 

काय आहे नासाची भविष्यवाणी?

नासाचे शास्त्राज्ञ हे विश्वाच्या रहस्यांचा शोध घेत आहेत. या संशोधनातून धक्कादायक खुलासा झाला आहे. पृथ्वीचा अंत कधी होणार या तारखेबद्दल त्यांनी संकेत दिले आहेत. काझुमी ओझाकी आणि क्रिस्टोफर रेनहार्ड यांच्या या ताज्या संशोधनानुसार, जगण्यासाठी मानवाला ऑक्सिजनची गरज असते. हेच ऑक्सिजन कायम पृथ्वीवर टिकणार नाही. 

खरं तर, नासाच्या सुपरकॉम्प्युटरने सूर्याच्या बदलत्या स्थितीचा आणि पृथ्वीच्या रासायनिक चक्रांचा एक नकाशा तयार केला आहे. हा नकाशा पाहून शास्त्रज्ञांच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्यांना भयानक धक्का बसला. या नकाशानुसार पुढील 1 अब्ज वर्षांत सूर्य इतका उष्ण होईल की, आपल्या हवेतून ऑक्सिजन नाहीसा होईल. 

यावेळी शास्त्रज्ञांनी हेही सांगितलं की, त्यांना संशोधनातून असं वाटत होतं की, पृथ्वीवरील ऑक्सिजन गायब होण्यासाठी 2 अब्ज वर्षे आहेत. पण आता तो कालावधी निम्मा झाल्यामुळे भयावह स्थिती लक्षात येत आहे. जसजशी सूर्याची उष्णता वाढणार आहे, तसतसे समुद्राचे पाणी बाष्पीभवन होण्यास सुरुवात होईल आणि ऑक्सिजन तयार करणारे सूक्ष्म जीव नष्ट होणार असं भयावह चित्र दिसून येत आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

NasaSupercomputer PredictionEarth Biosphere End1 Billion Years Earth UninhabitableSun Brightening Effect

