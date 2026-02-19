English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  विश्व
इंग्लंडचा राजकुमार अँड्र्यू यांना अटक! एपस्टीन फाइल्स प्रकरणात समोर आले नाव; शाही परिवारात खळबळ

Ex-Prince Andrew arrested : एपस्टीन फाइल्स समोर आल्यानंतरची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. यूके पोलिसांनी सार्वजनिक पदावरील गैरवर्तनाच्या संशयावरून ब्रिटनचे राजा चार्ल्स पहिला यांचे धाकटे भाऊ माजी प्रिन्स अँड्र्यू यांना अटक केली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 19, 2026, 05:05 PM IST
Epstein files Case : एपस्टीन फाइल्स प्रकरणामुळे ब्रिटनमध्ये मोठी कारवाई झाली आहे. थॉमस वॅली पोलिसांनी किंग चार्ल्स III चे लहान भाऊ अँड्रयू माऊंटबेटन-विंडसर (माजी प्रिंस अँड्रयू) ला पोलिसांनी अटक केलं आहे. नॉरफोकमधील सँडरिंगहॅम इस्टेटवरील वुड फार्म येथे त्याला ताब्यात घेण्यात आले. कुख्यात गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी संबंधित अलिकडच्या काळात झालेल्या खुलाशानंतर ही अटक करण्यात आली आहे. एपस्टाईन फाइल्सवरून असे दिसून आले आहे की अँड्र्यू ब्रिटनचा व्यापार दूत म्हणून काम करत होता आणि तो एपस्टाईनला गोपनीय सरकारी कागदपत्रे पाठवत होता. थेम्स व्हॅली पोलिसांनी गुरुवारी माहिती दिली की "काळजीपूर्वक मूल्यांकन" केल्यानंतर एका 60 वर्षीय व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे आणि बर्कशायर आणि नॉरफोकमध्ये शोध सुरू आहे.

अँड्र्यू एपस्टाईनशी असलेल्या त्याच्या संबंधांमुळे बराच काळ वादात अडकला आहे. गेल्या वर्षी किंग चार्ल्सने त्याला सर्व शाही पदव्या आणि सन्मान काढून घेतले आणि विंडसर इस्टेटवरील शाही हवेलीतून त्याला हाकलून लावले. अँड्र्यूने नेहमीच कोणतेही चुकीचे काम केल्याचे मान्य केले नाही, परंतु नवीन फाइल्समध्ये उघड झालेल्या छायाचित्रे आणि ईमेलने त्याच्यावरील संशय अधिक घट्ट झाला आहे. अँड्र्यूने नेहमीच कोणतेही चुकीचे काम किंवा गुन्हेगारी नाकारली आहे.

वाढदिवशी अटक

गुरुवारी अँड्र्यू माउंटबॅटन यांचा वाढदिवस देखील आहे. राजघराण्यातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की या अटकेचा अर्थ दोषारोप म्हणून घेऊ नये आणि अद्याप कोणतेही आरोप दाखल झालेले नाहीत. अँड्र्यूने सातत्याने कोणतेही चुकीचे काम करण्यास नकार दिला आहे. तथापि, "ही व्यक्ती सध्या पोलिस कोठडीत आहे," हे पोलिसांचे कठोर विधान अजूनही एक मोठे वृत्त वादळ बनले. आज सकाळी तो कुठे आहे हे आम्हाला माहित नाही, परंतु पोलिस स्टेशनच्या गोंधळात आणि प्लास्टिक कपमध्ये राजाच्या भावाला अटकेत पाहणे हे स्वतःच एक धक्कादायक दृश्य आहे. बकिंगहॅम पॅलेस आणि विंडसर कॅसलच्या भव्यतेचे हे एक मोठे नुकसान आहे.

पोलिसांनी काय म्हटले?

थेम्स व्हॅली पोलिसांच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, "तपासाचा भाग म्हणून, आम्ही आज नॉरफोकमधील एका 60 वर्षीय व्यक्तीला अटक केली आहे." त्याला सार्वजनिक कार्यालयात गैरवर्तन केल्याचा संशय आहे. बर्कशायर आणि नॉरफोकमधील पत्त्यांवर शोध घेतला जात आहे. तो माणूस सध्या पोलिस कोठडीत आहे. राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आम्ही अटक केलेल्या व्यक्तीचे नाव जाहीर करणार नाही. कृपया हे देखील लक्षात ठेवा की हे प्रकरण आता सक्रिय आहे, त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान टाळण्यासाठी कोणतेही प्रकाशन काळजीपूर्वक केले पाहिजे. सहाय्यक मुख्य कॉन्स्टेबल ऑलिव्हर राईट म्हणाले, "बऱ्यापैकी मूल्यांकनानंतर, आम्ही आता तपास सुरू केला आहे. या कथित गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी आमच्या भागीदारांसोबत काम करताना आमच्या तपासाची निष्पक्षता जपणे महत्वाचे आहे. आम्हाला या प्रकरणात सार्वजनिक हिताचे स्पष्ट ज्ञान आहे आणि आम्ही योग्य वेळी अपडेट देऊ."

काय आहे हे प्रकरण सविस्तर जाणून घ्या?

'एपस्टीन फाइल्स' (Epstein Files) हे अमेरिकन फायनान्सर जेफ्री एपस्टीन याच्याशी संबंधित लैंगिक शोषण आणि मानवी तस्करीच्या (Sex Trafficking) प्रकरणातील अत्यंत गोपनीय कागदपत्रांचे संकलन आहे. ही कागदपत्रे सार्वजनिक झाल्यामुळे सध्या जगभरातील राजकारण आणि ग्लॅमर विश्वात खळबळ उडाली आहे. 

जेफ्री एपस्टीन कोण होता?

 एपस्टीन हा अमेरिकेतील एक प्रभावशाली आणि अब्जाधीश फायनान्सर होता. त्याच्यावर अनेक वर्षांपासून अल्पवयीन मुलींना जाळ्यात ओढून त्यांचे लैंगिक शोषण करणे आणि बड्या व्यक्तींना त्यात सामील करून घेण्याचे गंभीर आरोप होते.2019 मध्ये न्यूयॉर्कमधील तुरुंगात खटल्याची प्रतीक्षा करत असताना त्याने आत्महत्या केली होती.

फाईल्समध्ये काय आहे?

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने 'एपस्टीन फाईल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट' अंतर्गत सुमारे ३० लाख हून अधिक पाने,1.8 लाख फोटो आणि २,००० व्हिडिओ सार्वजनिक केले आहेत. यामध्ये एपस्टीनच्या प्रायव्हेट आयलंडवर (बेटावर) घडलेल्या धक्कादायक घटनांचे पुरावे, ई-मेल, फ्लाइट लॉग्स आणि पीडितांचे जबाब आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

