मुलींच्या घोळक्यात ट्रम्प, कंडोमची ती पाकिटं...; Epstein Files मधील 'ते' 16 पुरावे अचानक गायब, एक मोठं कटकारस्थान?

Epstein Files scandal: जेफ्री एपस्टीन या फायनान्सयर आणि अमेरिकेतील अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी दोषी असणाऱ्या व्यक्तीच्या सिक्रेट बेटावर सापडलेले पुरावे आणि अनेक छायाचित्रांना जगासमोर आणत अमेरिकी न्याय विभागानं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं. फक्त अमेरिकाच नव्हे, तर जगभरातील राजकीय वर्तुळात आर्थिक महासत्ता असणाऱ्या या देशाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष आणि अनेक सेलिब्रिटींना या Epstein Files scandalनं घाम फोडला आहे. ट्रम्प यांचेही फोटो यामध्ये पाहायला मिळाले, जिथं ते कधी मुलींच्या घोळक्यात तर कधी एपस्टीन यांच्यासमवेत पार्टीमध्ये दिसले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकीय कारकिर्दीला या एपस्टीन प्रकरणामुळं धोका पोहोचू शकतो, असं अनेक राजकीय विश्लेषकांनी स्पष्टही केलं. मात्र एपस्टीन फाईल्समधून एकाएकी ट्रम्प यांच्याशीच संबंधित 16 फाईल (फोटो आणि इतर पुरावे) नाहीसे झाले. अमेरिकेच्याच न्यायव्यवस्थेकडून हे पुरावे नाहीसे करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार या पुराव्यांमध्ये महिलांची चित्र आणि फोटोंचा समावेश होता. डोनाल्ड ट्रम्प, मेलेनिया ट्रम्प, गिल्सीन मॅक्सवेल आणि जेफ्री एपस्टीनसुद्धा या फोटोमध्ये दिसत होते.
अमेरिकी न्याय व्यवस्थेकडून अद्यापही याबाबत कोणतंही स्पष्टीकरण देण्यात आलं नसून, तांत्रिक कारणांनी या फाईल नाहीशा झाल्या आहेत की त्या जाणीवपूर्वक हटवण्यात आल्या आहेत? हाच प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केला जात आहे.
अमेरिकेतील न्याय व्यवस्थेनं जेफ्री एपस्टीन प्रकरणातील तपासादरम्यान सापडलेले खळबळजनक पुरावे शुक्रवारी रात्रीपासूनच जारी करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये अनेक सेलिब्रिटींचे अल्पवयीन मुलींसोबतचे फोटो समोर आले होते. ज्यामध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, पॉप सिंगर मायकल जॅक्सन, अभिनेता क्रिस टकर, ब्रिटीश राजदूत आणि राजकुमा प्रिन्स अँड्र्यू विंडसर यांचेही महिलांसोबतचे फोटो पाहायला मिळाले होते.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन जारी करण्यात आलेल्या एका फोटोमध्ये स्विमिंग पूलमध्ये पार्टी करताना दिसत असून त्याच पूलमध्ये काही मुलीसुद्धा दिसत आहेत. क्लिंटन यांच्याकडून यावर प्रतिक्रिया देत सध्या ट्रम्प प्रशासनाकडून या प्रकरणातून हात काढण्याचा प्रयत्न केला जात असून, त्यांच्या प्रवक्त्या एंजेल उरेना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार क्लिंटन यांना एपस्टीनच्या अपराधांची काही कल्पना नसून त्याची माहिती मिळताच क्लिंटन यांनी त्यांच्यासोबतचे सर्व संबंध संपवल्याचं सांगण्यात आलं.
जेफ्री एपस्टीनच्या संपत्तीतून मिळालेल्या काही छायाचित्रांमध्ये कंडोम दिसत असून, यामध्ये ट्रम्प यांचं व्यंगचित्रसुद्धा आहे. ज्यावर “ट्रंप कंडोम $4.50” आणि 'मी अतिशय मोठा आहे...' असंही लिहिण्यात आलं आहे. मात्र आता ट्रम्प असणारे काही फोटो दिसेनासे झाल्यानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.