Marathi News
Epstein Files च्या पुराव्यांमधील फोटोमध्ये जेफ्री एपस्टीनसह दिसणारी 'ही' महिला नक्की आहे तरी कोण?

Epstein Files: एपस्टीन फाईल्स प्रकरणातील नव्या पुराव्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. या फोटोंमध्ये जेफ्री एपस्टीनसोबत वारंवार दिसणाऱ्या महिलेची ओळख समोर आली असून, तिची भूमिका आणि पार्श्वभूमी पुन्हा चर्चेत आली आहे. 

Updated: Dec 20, 2025, 04:00 PM IST
Who exactly is 'this' woman seen with Jeffrey Epstein: काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एका वक्तव्याने राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ माजवली होती. कराड येथे झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी "पुढच्या महिन्याभरात एक मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकतो, 19 डिसेंबरला देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ होईल" असे वक्तव्य केले होते. दरम्यान काल (19 डिसेंबर 2025 शुक्रवारी) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या एपस्टीन फाईल या प्रकरणातील काही पुरावे समोर आले. 'एपस्टीन फाईल' हे एक सेक्स स्कँडल प्रकरण आहे. ज्यामध्ये बिल गेट्स ते अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, मायकल जॅक्सन यांची नावे समोर आली आहेत. तसेच काही फोटोही समोर आले आहेत. मात्र नावे आणि फोटो असणे म्हणजे प्रकरणात सहभागी झाल्याचा पुरावा नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

जेफ्री एपस्टीनसह दिसणारी 'ही' महिला कोण?

एपस्टीन फाईल्स म्हणजे अमेरिकन फायनान्सर आणि बाल लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन आणि या गुन्ह्यात त्याच्यासह सहभागी असलेल्या व्यक्तींची माहिती देणारे कागदपत्र आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण, महिला आणि मुलींची तस्करी यांसारख्या अमानुष कृत्यांच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी असणारा आरोपी जेफ्री एपस्टीन आणि घडलेल्या घटनांच्या जगभरात चर्चा सुरू होत्या. यानंतर काल 19 डिसेंबर 2025 रोजी अमेरिकी काँग्रेसच्या निर्देशांनंतर या प्रकरणातील पुरावे टप्प्याटप्प्याने जगासमोर येण्यास सुरूवात झाली आहे. या पुराव्यांमधील काही फोटोंमध्ये अमेरिकेतील प्रसिद्ध चेहऱ्यांसह आणखी एक चेहरा सतत समोर येत होता. तो म्हणजे जेफ्रीसह फोटोंमध्ये दिसणारी महिला. फोटोंमध्ये जेफ्री एपस्टीनसह उभ्या असणाऱ्या या महिलेचे नाव 'घिसलेन मॅक्सवेल' असे आहे. 

 

घिसलेन मॅक्सवेल आणि जेफ्रीचा संबंध काय?

घिसलेन मॅक्सवेल ब्रिटिश आणि अमेरिकेतील माजी समाजसेविका होती. जेफ्री आणि मॅक्सवेलची ओळख अशी की,ती जेफ्री एपस्टीनची एक्स गर्लफ्रेंड होती. जेफ्री आणि मॅक्सवेलची भेट 1990 च्या दशकात न्यूयॉर्क डेली न्यूजमध्ये काम करत असताना झाली होती. यानंतर याच दशकाच्या काही काळात ते एकत्र होते. पुढे त्यांचे प्रेमसंबंध संपल्यानंतरही ते दोघे एकमेकांचे जवळचे मित्र आणि व्यावसायिक सहकारी म्हणून राहत होते. 2003 मधील व्हॅनिटी फेअर प्रोफाइलमध्ये जेफ्रीने मॅक्सवेलला "माझी बेस्ट फ्रेंड" म्हणून संबोधले होते. त्यांना त्यांच्या या मैत्रीचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला.  मॅक्सवेलने तिच्या उच्चपदाचा आणि ओळखीचा वापर करून एपस्टीनची ओळख प्रिन्स अँड्र्यू, बिल क्लिंटन आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह अनेक मोठ्या आणि प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वांशी करून दिली होती. 

 

मॅक्सवेलची सध्याची स्थिती काय?

2008 मध्ये जेफ्रीला जवळजवळ 40 अल्पवयीन मुलींना वेश्यावृत्तीच्या जाळ्यात खेचण्याच्या आणि लैंगिक शोषणाच्या आरोपात दोषी मानत 13 महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यानंतर 2015 मध्ये प्रकरणाचे सगळे फासे घिसलेन मॅक्सवेलकडे फिरले आणि तिलाही या प्रकरणात जेफ्रीची सहकारी म्हणून दोषी मानण्यात आले.

 पुढे 2022 मध्ये मॅक्सवेलला 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली गेली. सध्या तिला टेक्सासमधील ब्रायन येथील किमान सुरक्षा असलेल्या संघीय तुरुंग छावणीत (Federal Prison Camp) ठेवण्यात आले आहे. 

