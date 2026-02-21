एपस्टीन फाईलमध्ये जगातील अशी व्यक्तीचे नाव आलेय ज्याचे नाव, पद आणि त्याचे काम पाहून शॉक व्हाल; तरुणींसोबतचे फोट व्हायरल झाल्याने खळबळ

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एपस्टीन फाईलमध्ये जगातील अशी व्यक्तीचे नाव आलेय ज्याचे नाव, पद आणि त्याचे काम पाहून शॉक व्हाल. या व्यक्तीचे तरुणींसोबतचे फोट व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 21, 2026, 07:53 PM IST
Epstein Files : एपस्टीन फाइल्समुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. एपस्टीन फाइल्समधून रोज नव नवीन नावे समोर येत आहेत. अशातच आता एपस्टीन फाईलमध्ये जगातील अशी व्यक्तीचे नाव आलेय ज्याचे नाव, पद आणि त्याचे काम पाहून शॉक व्हाल. याचे तरुणींसोबतचे फोट व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. जाणून घेऊया हा व्यक्ती कोण आहे. 
 नवीन खुलाशांमध्ये एका नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञाचे नाव एपस्टीन फाईलमध्ये  आलेआहे. या शास्त्रज्ञाचे फोटो दोषी लैंगिक गुन्हेगार एपस्टाईनच्या न्यू यॉर्कमधील हवेलीत सापडले. या शास्त्रज्ञाचे नाव जेम्स वॉटसन आहे. वॉटसन एपस्टाईनच्या नेटवर्कमध्ये सहभागी असलेल्या तीन तरुणींसोबत हसत आणि पोज देताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जारी केलेल्या या फोटोंमध्ये या तीन महिलांचे चेहरे ब्लर करण्यात आले आहेत. 

जेम्स वॉटसन हे काही सामान्य शास्त्रज्ञ नाहीत. त्यांच्या या अभूतपूर्व शोधासाठी त्यांना जीवशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळाले. वॉटसन यांनी डीएनएची दुहेरी हेलिक्स रचना शोधून काढली. हा शोध इतिहासातील सर्वात महत्वाच्या वैज्ञानिक कामगिरींपैकी एक आहे, कारण त्यातून असे दिसून आले की डीएनए ही एक लांब, वळलेली, शिडीसारखी रचना आहे ज्यामध्ये दोन धागे एकमेकांभोवती गुंडाळलेले असतात. या शोधाने अनुवंशशास्त्र आणि वारशाच्या जगात क्रांती घडवून आणली, कारण ती व्यक्तीच्या अनुवांशिक माहितीचा आधार आहे. 

नोबेल शास्त्रज्ञाबद्दल एपस्टाईन फाइलमध्ये काय आहे?

वॉटसन यांच्यामृत्यूनंतर, त्यांचे फोटो समोर आले आहेत आणि एपस्टाईन फाइलमध्ये त्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या फायलींमध्ये नोबेल पुरस्कार विजेते जेम्स वॉटसन हे अमेरिकेतील दोषी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनच्या हवेलीत तीन मुलींसह दिसत आहेत . तथापि, फोटोची तारीख माहित नाही.  वॉटसनचा हा फोटो कोणत्याही गैरकृत्याचा पुरावा मानला जात नसला तरी, या फोटोमुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. 

ब्रिटिश वृत्तपत्र द टेलिग्राफने वृत्त दिले आहे की हे फोटो कधी काढले गेले हे स्पष्ट नाही, जरी ते 2010 च्या मध्यापासून ते 2010 च्या उत्तरार्धातील असल्याचे दिसून येते, जेव्हा दोषी ठरवलेल्या लैंगिक गुन्हेगार एपस्टाईनला त्याच्या बाल लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांसाठी तुरुंगातून सोडण्यात आले होते.  अमेरिकेच्या न्याय विभागाने यापूर्वी प्रकाशित केलेल्या ईमेलमध्ये एपस्टाईन आणि वॉटसन यांच्यातील मैत्रीचे संकेत होते, परंतु छायाचित्रांमध्ये वादग्रस्त अमेरिकन शास्त्रज्ञ पहिल्यांदाच बाल लैंगिक शोषण करणाऱ्याच्या घरी असल्याचे दिसून आले आहे. वॉटसनच्या छायाचित्रात एका महिलेने "स्टॉपिंग इनक्युरेबल कॅन्सर थ्रू एलिमिनेटिंग देअर अँटी-ऑक्सिडंट्स" नावाचा कागदपत्र धरला आहे. वॉटसनने जानेवारी 2013 मध्ये या विषयावर थोड्या वेगळ्या शीर्षकाखाली एक पेपर प्रकाशित केला.

एपस्टाईन DNA एक्सपर्ट 

यावरून एपस्टाईनने वॉटसनला आपल्या वर्तुळात किती प्रमाणात समाविष्ट केले होते हे दिसून येते. यावरून एपस्टाईनला DNA किती रस होता हे देखील दिसून येते. अब्जाधीश फायनान्सर एपस्टीन यांना मानवी जीनोमबद्दल एक विचित्र आकर्षण होते असे मानले जाते, ही संकल्पना वैज्ञानिक जगात तीव्र टीका झाली आहे. निवडक प्रजननाद्वारे मानवतेला सुधारता येते असे त्यांचे मत आहे. वॉटसनने डीएनए अनुवंशशास्त्र शोधले असेल, परंतु त्याची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. 2007 च्या एका मुलाखतीत, वॉटसन म्हणाले की ते "आफ्रिकेच्या भविष्याबद्दल स्वाभाविकपणे उदास" होते कारण "आपल्या सर्व सामाजिक धोरणे या कल्पनेवर आधारित आहेत की त्यांची बुद्धिमत्ता आपल्यासारखीच आहे, तर सर्व चाचण्या असे म्हणत नाहीत."
एपस्टाईनने न्यू मेक्सिकोमधील त्याच्या मोठ्या शेतात महिलांना गर्भधारणा करून त्याचे डीएनए मानवांमध्ये इंजेक्ट करण्याच्या योजनेवरही चर्चा केली. या उद्देशाने तो एक शुक्राणू बँक स्थापन करत होता. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

