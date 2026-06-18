/संसदेत कठोर विधेयक मान्य, कायद्याचा फटका कोणाला? ‘त्यांना माघारी पाठवा’ची घोषणाबाजी का झाली?

Human Rights: परदेशात जाऊन शिक्षण घेणं, तिथं भावी आयुष्याची स्वप्न पाहणं, गडगंज पगाराची नोकरी करणं या आणि अशा अनेक बेतांची यादीच काही मंडळी तयार करतात. मात्र, ज्या परदेशातील आयुष्य दुरून कुतूहलपूर्ण दिसतं त्याच परदेशांमध्ये सध्या इतर देशांतून आलेल्या नागरिकांविरोधात धोरणं आणि आंदोलनं अधिक तीव्रतेनं सुरू असल्यची बाब समोर आली आहे. युरोपात परिस्थिती चिघळली असून, EU च्या संसदेकडून अतिशय कठोर निर्णय घेत कायदासुद्धा मान्य करण्यात आला आहे.
‘रिटर्न रेग्युलेशन’ अंतर्गत हा कायदा बहुमतानं मान्य झाला असून त्यामुळं आता अनियमित प्रवाशांना देशातबन बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेला अधिकृतपणे वेग दिला दाणार आहे. हे असे नागरिक असतील ज्यांना युरोपीय संघराष्ट्रांमध्ये राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नसेल.
युरोपातील संसदेत अतिशय संवेदनशील अशा या कयद्यासाठी मतदान घेण्यात आलं. ज्यामध्ये सदरील प्रस्तावाच्या बाजूनं 418 आणि त्यवोधात 218 मतं पडली. तर, 30 सदस्यांची सत्रादरम्यान अनुपस्थिती पाहायला मिळाली. सेंचर राईच आणि फार राईट समुहांच्या एकत्रिकरणातून हे विधेयक मंजुर करण्यात आलं. ज्यावेळी संसदेत एकल कोलाहल माजला. अंतिम निष्कर्षांची घोषणा होताच समर्थकांनी बाक वाजवत ‘त्यांना माघारी पाठवा’ अशा आक्रोशानं घोषणा केल्या. तर, मानवाधिकारांचं समर्थन करणाऱ्यांनी मात्र या विधेयकाचा विरोध केला.
10 वर्षं किंवा आजीवन बंदी?
निर्वासितांना माघारी पाठवण्यासाठी अतिशय कठोर अशा या विधेयकात थक्क करणाऱ्या काही तरतुदींचा उल्लेख आहे. ज्याअंतर्गत आता युरोपीय देश एका तिसऱ्याच बिगर युरोपीय देशाशी करार करून युरोपच्या भौगोलिक सीमेबाहेर ‘रिटर्न हब’ तयार करेल. जिथं डिपोर्टेशनच्या प्रतीक्षेक असणाऱ्या प्रवाशांना ठेवलं जाईल. अल्पवयीन निर्वासितांना यातून वगळण्यात आलं आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निर्वासितांना नजरकैदेत ठेवण्याचा कालावधी 6 महिन्यांवरून 2 वर्षे करकण्यात आला आहे. जे प्रवासी देशाच्या सुरक्षिततेसाठी धोका ठरतील, त्यांना तिथंच आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली जाईल.
युरोपीय संघ राष्ट्रांमध्ये बेकायदेशीररित्या दुसऱ्यांना शिरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर 5 वर्षांऐवजी 10 वर्षांची बंदी लागू असेल. तर, गंभीर व्यक्तींवर ही बंदी आजीवन काळासाठी लागू असेल.
युरोपीय संसदेत मान्यता मिळालेल्या या विधेयक/ कायद्यामुळं प्रवाशांच्या कायदेशीर अधिकारांवर सावट आलं आहे असं मानवाधिकार समर्थकांचं म्हणणं असल्यानं सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा मुद्दा बराच चर्चेत आहे.