मंगळावर 'टाइम कॅप्सूल' असल्याचे खळबळजनक पुरावे! नासाच्या अहवालाने जगभरातील वैज्ञानिक आश्चर्यचकित; 4 अब्ज वर्षांपूर्वी...

Mars Secrets: मंगळ ग्रहाच्या संशोधनादरम्यान एक खळबळजनक पुरावा हाती लागला आहे. मंगळावर 'टाइम कॅप्सूल' असल्याचा दावा केला जात आहे. नासाच्या अहवालाने जगभरातील वैज्ञानिक आश्चर्यचकित झाले आहेत. 4 अब्ज वर्षांपूर्वी मंगळ ग्रहावर नेमकं काय घडले होते याची माहिती देखील या अहवालात देण्यात आली आहे. या पुराव्यामुळे मंगळ ग्रहाबाबतची अनेक रहस्ये उलगडणार आहेत.
सुरुवातीच्या काळात मंगळ ग्रहाच्या पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणात टक्कर झाल्या होत्या. या टक्करांमुळे तयार झालेले खडकांचे तुकडे अजूनही ग्रहाच्या खालच्या थरात पसरलेले आहेत, ज्याला आवरण म्हणतात. हे मोठे तुकडे मंगळाच्या आतील भागाबद्दल आणि त्याच्या जुन्या काळाबद्दल नवीन माहिती देतात, ज्याचे पुरावे आता शास्त्रज्ञांना सापडले आहेत. हे खडक, ज्यापैकी काही 4 किलोमीटर पर्यंत मोठे आहेत, सुमारे 4.5 अब्ज वर्षांपूर्वी भयानक टक्करांमुळे तयार झाले होते. त्यावेळी अनेक प्रचंड खडकाळ पिंड मंगळावर अनेक वेळा आदळले. या शोधाचा अहवाल सायन्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. हा शोध नासाच्या इनसाइट लँडरने लावला आहे, ज्याने 2022 मध्ये त्यांचे मिशन संपण्यापूर्वी एक विशेष प्रकारची भूकंपीय तपासणी केली होती.
या टक्करांमुळे इतकी ऊर्जा बाहेर पडली की ग्रहाच्या वरच्या आणि खालच्या थराचे मोठे भाग वितळून वितळलेल्या खडकांच्या विशाल महासागरात रूपांतरित झाले. या टक्करांचे तुकडे मंगळावरील ढिगाऱ्यांसह ग्रहाच्या आवरणात खोलवर गेले. यामुळे मंगळाच्या प्राचीन काळातील रेकॉर्ड तयार झाले जे आजही मंगळावर टेक्टोनिक प्लेट्सची हालचाल होत नाही आणि म्हणूनच तेथील खडकाळ तुकडे अब्जावधी वर्षांपासून तसेच आहेत. पृथ्वीवर, प्लेट्स सतत हालचाल करत राहतात, ज्यामुळे अनेक भूगर्भीय खुणा पुसल्या जातात. तथापि, मंगळाचा आतील भाग तोच राहतो, जो त्याचे जुने पुरावे सुरक्षित ठेवतो.
इम्पीरियल कॉलेज लंडनचे मुख्य शास्त्रज्ञ कॉन्स्टँटिनोस चारलाम्बस यांनी या ससंशोधनाबाबत अदिक सखोल माहिती दिली. यापूर्वी कधीही ग्रहाचा आतील भाग इतक्या स्पष्टपणे आणि इतक्या तपशीलाने पाहिलेला नाही. आजही या तुकड्यांची उपस्थिती दर्शवते की मंगळाचा आवरण अब्जावधी वर्षांपासून खूप हळूहळू बदलला आहे. तथापि, पृथ्वीवरील अशा गोष्टी कदाचित आता पूर्णपणे नाहीशा झाल्या आहेत. जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीद्वारे चालवले जाणारे नासाचे इनसाइट लँडर या शोधात खूप उपयुक्त ठरले.
शास्त्रज्ञांच्या पथकाने असा निष्कर्ष काढला की हे खडक मंगळावरील सुरुवातीच्या मोठ्या टक्करींदरम्यान तयार झाले होते. त्या जोरदार टक्करींमुळे, हे तुकडे मंगळाच्या खालच्या थरात काचेसारखे विखुरले होते. मंगळ ग्रहाच्या पृष्ठभागावर असलेले हे दगड एका टाइम कॅप्सूलसारखा आहे ज्याने ग्रहाच्या निर्मितीच्या प्राचीन काळाचे पुरावे जतन केले आहेत असे चारलाम्बस म्हणाले.