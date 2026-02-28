English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Israel चा Iran वर हल्ला! युद्धाला सुरुवात... सारं जग टेन्शनमध्ये; पण हे दोन्ही देश एकमेकांच्या जीवावर का उठलेत?

Explain Conflict Between Iran And Israel: इस्रायलने इराणवर अमेरिकेच्या मदतीने हल्ला केला आहे. इस्रायलने आणीबाणीची घोषणा करत इराणवर रॉकेट आणि ड्रोनने हल्ले केले असून या हल्ल्यांचं मूळ आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या 12 दिवसांच्या युद्धात दडलेलं आहे. नेमका या दोन्ही देशांमध्ये वाद काय आहे जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 28, 2026, 01:26 PM IST
दोन्ही देशांमध्ये युद्धाची ठिणगी (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य रॉयटर्स वृत्तसंस्थेकडून साभार)

Explain Conflict Between Iran And Israel: इस्रायलने इराणवर हल्ला केला असून युद्धाची घोषणा केली आहे. इस्रायलने अमेरिकेच्या मदतीने इराणची राजधानी असलेल्या तेहरानवर हवाई हल्ले केले असून ड्रोन आणि रॉकेट हल्ले करण्यात आले आहेत. इस्रायलमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली असून सर्वांना घरातूनच काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इराणच्या मेहराबाद विमानतळाजवळही मोठा स्फोट झाल्याची माहिती समोर येत आहे. इस्रायलने आपली आपत्कालीन यंत्रणा सक्रीय केली असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र इराण आणि इस्रायलमध्ये नेमका संघर्ष काय आहे? हे अनेकांना माहिती नाही. 

दिर्घकालीन संघर्षांपैकी एक

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष हा अचानक निर्माण झालेला संघर्ष नसून मध्य पूर्वेतील आशियामधील सर्वात दीर्घकाळ सुरु असलेला संघर्ष आहे. या संघर्षाला केवळ राजकीय नाही तर धार्मिक आणि भू-राजकीय पार्श्वभूमी आहे. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाममुळे इस्रायलच्या अस्तित्वाला धोका असल्याचा इस्रायलचा दावा आहे. दोन्ही देशांच्या क्षेत्रीय प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने हा संघर्ष दिवसोंदिवस चिघळत चालला असून आता याचं युद्धात रुपांतर झालं आहे.

संघर्षाला सुरुवात कशी झाली?

या संघर्षाला 1979 साली इराणमधील क्रांतीनंतर सुरुवात झाली. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध बिघडण्यास सुरुवात झाली. इराणमधील क्रांतीपूर्वी दोन्ही देशांचे संबंध मैत्रीपूर्ण होते. मात्र आयातोल्ला खोमेनीच्या नेतृत्वाखाली इराणने इस्रायलला 'छोटा शैतान' असा दर्जा दिला. मात्र हा दर्जा आणि इराणची आपल्यासंदर्भातील भूमिका ही आपल्या अस्तित्वाला धोका असल्याची भूमिका घेत इस्रायलनेही कठोर भूमिका घेतल्याने संघर्ष चिघळण्यास सुरुवात झाली. 

एकमेकांवर कुरघोडीचे प्रयत्न

इराणने हमास, हिझबुल्लाह आणि इतर गटांना समर्थन देऊन इस्रायलविरोधी छुपे युद्ध सुरु केल्याचं सांगितलं जातं. इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम इस्रायलसाठी मोठा धोका असल्याची इस्रायली भूमिका आहे. म्हणूनच इस्रायलने इराणच्या अणु सुविधांवर यापूर्वी अनेकदा हल्ले केले आहेत.  यामध्ये अगदी सायबर हल्ल्यांपासून आपली गुप्तचर यंत्रणा मोसादच्या माध्यमातून केलेल्या राजकीय हत्यांचाही समावेश आहे.  

2015 च्या झेसीपीओए (JCPOA) करारानंतरही तणाव कायम राहिला. नंतर ट्रम्प यांनीच 2018 मध्ये हा करार रद्द केला. इराणने मागील पाच दशकांमध्ये अनेकदा सीरिया, लेबनॉन आणि गाझा पट्टीतून इस्रायलविरोधी कारवाया केल्या आहेत. इस्रायलने इराणी सैनिक आणि सुविधांवर हल्ले करत जशास तसं उत्तर दिलं. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासच्या हल्ल्यानंतर गाझामध्ये युद्ध सुरू झाले. इराणने फूस दिल्याने हे युद्ध पेटल्याचा आरोप आहे. या युद्धामुळे या क्षेत्रातील तणाव वाढवल्याचा दावा करण्यात आला. 

आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या युद्धाने पडली ठिणगी

जून 2025 मध्ये इस्रायलने इराणच्या अणु सुविधांवर बॉम्ब हल्ला केला होता. त्यानंतर पुढील 12 दिवस युद्ध पेटलं होतं. इराणने 550 बॅलिस्टिक मिसाइल आणि एक हजार ड्रोन वापरुन प्रत्युत्तर दिलं होतं. याच वेळेस इस्रायकडून मित्रराष्ट्र म्हणून लढताना अमेरिकेने इराणच्या तीन मुख्य अणु सुविधांवर हल्ले केले. या युद्धात इस्रायलला मोठे नुकसान झाले. मात्र अमेरिकेच्या मदतीने त्यांनी इराणच्या अणु कार्यक्रमाला मोठा धक्का दिला. या हल्ल्यानंतरच दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण शांतता होती आणि कधीही युद्धाला तोंड फुटेल अशी स्थिती होती. अखेर आज इस्रायलने अमेरिकेच्या मदतीने पुन्हा एकदा इराणवर हल्ला केला आहे. 

सर्वांवरच होणार परिणाम

एकीकडे इराण इस्रायलला साम्राज्यवादी असल्याचा आरोप करतो, तर दुसरीकडे इस्रायल इराणला दहशतवादाचा प्रायोजक मानत असल्याने दोन्ही देश एकमेकांविरोधात उभे असल्याचं दिसून येत आहे. सध्या सुरु असलेला हा संघर्ष अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि इतर देशांनाही प्रभावित करणारा आहे. इराण आणि इस्रायल हे दोन्ही देश जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे असल्याने याचा परिणाम जागतिक स्तरावर होणार आहे. 

