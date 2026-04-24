अमेरिका-चीनचे 20 शास्रज्ञ अचानक गायब, गूढ वाढलं; रहस्यामुळे संपूर्ण जगाचं टेन्शन वाढण्याचं कारण काय?

Explained 20 Scientists Die or Vanish: जगाचं लक्ष अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाकडे लागलेलं असतानाच दुसरीकडे जगातील काही आघाडीच्या शास्त्रज्ञांच्या बाबतीत अत्यंत विचित्र घटना घडत आहेत. काहीजणांचा कार अपघातात विचित्र पद्धतीने मृत्यू झाला असून तर काहीजण अचानक बेपत्ता झालेत. मात्र ज्या ज्या शास्रज्ञांसोबत हे असले प्रकार घडले आहेत त्यांच्यासंदर्भात एक समान धागा आढळून आला आहे. लष्करी तंत्रज्ञानाच्या अत्यंत प्रगत आणि अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये हे सर्व शास्रज्ञ कार्यरत होते. यामध्ये एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अणुसंशोधन, हायपरसोनिक शस्त्रास्त्रे आणि अंतराळ संरक्षणासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळेच या सर्व घटना अपघात नसून घातपात आहेत का? हा एका मोठ्या कटाचा भाग आहे का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यातही हा सारा केवळ योगायोग आहे की संपूर्ण नियोजन करुन आखलेला प्लॅन आहे? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. या प्रकरणांसंदर्भातील गूढ दिवसोंदिवस वाढत असतानाच नेमकं हे प्रकरण काय आहे ते समजून घेऊयात...
संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू अथवा बेपत्ता झालेल्या अमेरिकेतील शास्रज्ञांची संख्या मागील काही काळामध्ये 11 वर पोहोचली आहे. या यादीमध्ये नव्यानेच एका तरुण महिलेचाही समावेश झाला आहे. 'द मिरर' नावाच्या ब्रिटीश वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, एमी एस्क्रिडेज (वय 34) हिचा 11 जून 022 रोजी अलाबामा येथील हंट्सविलमध्ये मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिला शास्रज्ञाने गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. मात्र, प्रशासनाने या घटनेबाबत अधिक तपशील दिले नाहीत, ज्यामुळे तिच्या मृत्यूभोवती अनेक प्रश्न असून अनुत्तरितच आहेत.
रिपब्लिकन नेते एरिक बर्लेसन यांनी या घटना एखाद्या 'परकीय कटा'चा भाग तर नाही ना? असं विधान केलं आहे. "आम्ही अणुतंत्रज्ञान, प्रगत शस्त्रास्त्रे आणि अंतराळ या क्षेत्रांमध्ये चीन, रशिया आणि इराण यांच्याशी स्पर्धा करत आहोत. अशावेळी, आमचे आघाडीचे शास्त्रज्ञ मात्र सातत्याने बेपत्ता होत आहेत," असं म्हणत बर्लेसन यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या परिस्थितीबद्दल बोलताना ही 'अत्यंत गंभीर बाब' आहे असं म्हटलं आहे. त्याचवेळी, हा केवळ एक योगायोग असू शकतो, असेही सुचित केलं जात आहे. सध्या, 'फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन'ने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
मृत्यू झालेले किंवा बेपत्ता झालेले सर्व शास्त्रज्ञ अणुतंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन आणि प्रगत शस्त्रास्त्रांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये कार्यरत होते. 2022 च्या सुरुवातीपासून अनेक नामवंत शास्त्रज्ञ आणि संशोधक एकतर बेपत्ता झाले आहेत किंवा त्यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला आहे. यातील अनेक शास्त्रज्ञ 'लॉस अलामोस नॅशनल लॅबोरेटरी', 'नासा'ची 'जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी' (जेपीएल) आणि 'एमआयटी' (एमआयटी) यांसारख्या संस्थांशी संलग्न होते, असं 'इंडिया टुडे'च्या वृत्तात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व शास्रज्ञ एवढ्या मोठ्या स्तरावरचे होते की आता हा मुद्दा आता राजकारण्यांमध्येही चर्चेचा विषय ठरतोय.
केवळ अमेरिकाच नाही तर चीनमधूनही अशाच प्रकारची प्रकरणं समोर आली आहेत. चिनी आणि परदेशी अशा दोन्ही माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, अशाच प्रकारच्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या किमान नऊ शास्त्रज्ञांचा चीनमध्ये मागील काही काळात मृत्यू झाला आहे. बहुतांश प्रकरणांमध्ये, मृत्यूचे कारण अपघात किंवा अचानक उद्भवलेला आजार असल्याचे विविध प्रसारमाध्यमांनी म्हटलं आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर मृत्यूचे कारण उघड करण्यात आलेले नाही. या शास्त्रज्ञांचे वय 26 ते 68 वर्षांदरम्यान असल्याचाही उल्लेखही बातम्यांमध्ये आहे.
अमेरिकेतील 'न्यूजवीक' या नियतकालिकेतील माहितीनुसार, या नऊ प्रकरणांपैकी एक प्रकरण फेंग यांगहे यांच्याशी संबंधित आहे. ते 'नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ डिफेन्स टेक्नॉलॉजी' येथे कार्यरत होत. 38 वर्षीय फेंग यांगहे हे प्राध्यापक होते. जुलै 2023 मध्ये बीजिंग येथे झालेल्या एका कार अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. चिनी लष्करातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्या एका संशोधकाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, या प्रकरणातील काही बाबी संशयास्पद किंवा विचित्र वाटतात. संशय घेण्यासारख्या गोष्टींमध्ये फेंग यांगहे यांच्या कारच्या अपघाताची वेळ आणि त्यांच्या मृत्यूबाबत सरकारने पुरवलेली माहितीचा समावेश होतो. "तैवानशी संबंधित 'एआय' सिम्युलेशन्सची (कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुकरणांची) मूळ संकल्पना फेंग यांचीच होती. हा अपघात मध्यरात्री घडणे, ही अत्यंत असामान्य बाब आहे," अशी शंका या संशोधकाने व्यक्त केली आहे. 'एआय सिम्युलेशन'मध्ये कंप्युटरच्या मदतीने एका 'आभासी जगाची' निर्मिती केली जाते. या आभासी जगात 'एआय मॉडेल्स'ला प्रत्यक्ष जगात गोष्टी कशाप्रकारे काम करतात, हे शिकलं जातं.
संरक्षण क्षेत्राशीसंबंधित संशोधकाने सरकारच्या अधिकृत निवेदनांमध्ये वापरण्यात आलेल्या शब्दरचनेसंदर्भातही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सामान्यतः जेव्हा एखादी व्यक्ती रस्ते अपघातात आपला जीव गमावते, तेव्हा त्या घटनेचे वर्णन 'प्राणांचे बलिदान दिले' असे केले जात नाही. मात्र सरकारच्या पत्रकात असाच उल्लेख असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं आहे.
सध्या तरी जगातील कोणताही देश समोरच्या देशाविरुद्ध शास्रज्ञांना ठार करण्याच्या मोहिमा राबवत नाहीये. अमेरिका, चीन, रशिया किंवा इतर कोणत्याही देशाकडून शास्त्रज्ञांनाच लक्ष्य करून विशिष्ट मोहिमा राबवल्या जात असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र, थोडं इतिहासात डोकावून पाहिल्यात भूतकाळात अशाच प्रकारच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. अगदी जाते उदाहरण सांगायचे झाले तर इस्रायल गेल्या अनेक वर्षांपासून इराणच्या अणुऊर्जा तज्ज्ञांना लक्ष्य करत आहे. इराणचा अणुऊर्जा कार्यक्रमामध्ये अडथळे निर्माण करणे, त्याचा वेग मंदावणे यासारख्या उद्देशाने हे हल्ले केले जातात.