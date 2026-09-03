/Explained: एक दात काढण्यासाठी अमेरिकेत किती पैसे लागतात? डेंटिस्टचं बिल पाहून NRI चक्रावला! नेमकं काय घडलं?

America Indian dental cost: अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या नितीन मल्होत्रा यांना एका दाताच्या उपचारासाठी तब्बल 2,500 डॉलर म्हणजेच सुमारे 2.37 लाख रुपये खर्च सांगण्यात आला. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे डेंटल इन्शुरन्स असूनही एवढी मोठी रक्कम भरावी लागणार होती. या अनुभवाचा व्हिडीओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर अमेरिकेतील महागड्या आरोग्यसेवेवर आणि भारतातील तुलनेने स्वस्त उपचारांवर चर्चा सुरू झाली आहे. नितीन गेल्या जवळपास 15 वर्षांपासून अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. अमेरिकेतील भारतीयांच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित व्हिडीओ ते सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. नुकताच त्यांनी स्वतःचा डेंटल ट्रीटमेंटचा अनुभव सांगितला. साधारण दात काढण्याची प्रक्रिया असल्याने फार मोठा खर्च येणार नाही, असा त्यांचा अंदाज होता. मात्र, डेंटिस्टकडून उपचाराचा खर्च ऐकल्यानंतर त्यांना मोठा धक्का बसला.
नितीन यांच्या म्हणण्यानुसार, एका दाताच्या एक्स्ट्रॅक्शनसाठी डेंटिस्टने तब्बल 2,500 डॉलर आकारल्याचं सांगितलं. भारतीय चलनात ही रक्कम जवळपास 2.37 लाख रुपये होते. विशेष म्हणजे नितीन यांच्याकडे इन्शुरन्स असतानाही त्यांना मोठा खर्च करावा लागणार होता. याच मुद्द्यावर त्यांनी सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केला की, एका दातासाठी एवढा मोठा खर्च खरंच योग्य आहे का?
नितीन यांनी अमेरिकेतील या खर्चाची तुलना भारतातील उपचारांशी केली. त्यांच्या मते, भारतात दात काढण्यासाठी साधारण 15 ते 20 हजार रुपयांमध्ये उपचार होऊ शकतो. अर्थात, दाताची स्थिती, उपचाराचा प्रकार, डॉक्टर, क्लिनिक आणि शहर यानुसार डेंटल ट्रीटमेंटचा खर्च बदलतो. तसंच, साधा दात काढणे आणि सर्जिकल एक्स्ट्रॅक्शन यांचे शुल्कही वेगवेगळे असू शकते. त्यामुळे नितीन यांनी सांगितलेली 2,500 डॉलरची रक्कम ही त्यांची वैयक्तिक केस आहे, अमेरिकेतील प्रत्येक डेंटल क्लिनिकचा सामान्य दर नाही.
नितीन यांच्या अनुभवातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे इन्शुरन्स असूनही एवढं मोठं बिल. अमेरिकेतील आरोग्य आणि डेंटल इन्शुरन्सची पद्धत भारतापेक्षा वेगळी आहे. इन्शुरन्स असला तरी डिडक्टिबल, को-पे, को-इन्शुरन्स आणि नेटवर्कच्या अटींमुळे रुग्णाला काही रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागू शकते. त्यामुळे अमेरिकेत उपचार घेण्यापूर्वी संबंधित प्रक्रिया इन्शुरन्समध्ये किती कव्हर आहे आणि प्रत्यक्षात आपल्याला किती पैसे भरावे लागतील, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.
नितीन यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर कमेंट सेक्शनमध्ये भारत आणि अमेरिकेतील उपचारांच्या खर्चावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. काही यूजर्सनी अमेरिकेत चांगला डेंटल इन्शुरन्स घेणं किती महत्त्वाचं आहे, याकडे लक्ष वेधलं. तर काहींनी डेंटल ट्रीटमेंटसाठी भारतात किंवा मेक्सिकोसारख्या तुलनेने स्वस्त देशांमध्ये उपचार घेण्याचा पर्याय सांगितला. एका यूजरने अमेरिकेत रूट कॅनालसाठी तब्बल 3,500 डॉलर खर्च सांगितला, तर भारतात त्याने 100 डॉलरपेक्षा कमी खर्चात रूट कॅनाल केल्याचा दावा केला. मात्र, रूट कॅनाल आणि दात काढण्याची प्रक्रिया वेगवेगळी असल्याने या दोन्ही उपचारांच्या खर्चाची थेट तुलना करता येणार नाही.
अमेरिकेतील वैद्यकीय उपचारांचा खर्च केवळ डॉक्टरांच्या फीपुरता मर्यादित नसतो. क्लिनिकचे शुल्क, एक्स-रे किंवा इतर तपासण्या, औषधं, उपकरणांचा वापर, भूल आणि इन्शुरन्सच्या अटी अशा अनेक गोष्टींचा अंतिम बिलावर परिणाम होतो. डेंटल उपचारांमध्येही कोणती प्रक्रिया केली आहे, भूल आवश्यक आहे का, एक्स-रे करण्यात आला आहे का आणि इन्शुरन्स प्लॅनमध्ये त्या प्रक्रियेचं किती कव्हरेज आहे, यावर रुग्णाचा प्रत्यक्ष खर्च ठरू शकतो.
नितीन मल्होत्रा यांचा अनुभव केवळ एका दाताच्या उपचाराच्या बिलापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यांच्या व्हिडीओमुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना भेडसावणाऱ्या आरोग्यसेवेच्या खर्चाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अमेरिकेत उत्पन्नाची पातळी तुलनेने जास्त असली तरी अनेक दैनंदिन सेवा आणि विशेषतः मेडिकल आणि डेंटल ट्रीटमेंटचा खर्च मोठा असू शकतो. भारतात तुलनेने कमी खर्चात मिळणाऱ्या उपचारांशी तुलना केली असता हा फरक NRIंना अधिक जाणवतो.
नितीन यांच्या अनुभवामुळे आता सोशल मीडियावर एकच प्रश्न चर्चेत आहे की, एका दातासाठी 2.37 लाख रुपये मोजणं खरंच योग्य आहे का, की योग्य इन्शुरन्स आणि डॉक्टर निवडल्यास हा खर्च कमी होऊ शकतो?