Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /Explained: एक दात काढण्यासाठी अमेरिकेत किती पैसे लागतात? डेंटिस्टचं बिल पाहून NRI चक्रावला! नेमकं काय घडलं?

Explained: एक दात काढण्यासाठी अमेरिकेत किती पैसे लागतात? डेंटिस्टचं बिल पाहून NRI चक्रावला! नेमकं काय घडलं?

Viral Video: सोशल मीडियावर अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांच्या जीवनाविषयीचे व्हिडीओ शेअर करणारे नितीन मल्होत्रा ​​यांनी नुकताच दातांच्या उपचारांशी संबंधित आपला एक अनुभव सांगितला. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 03, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:44 PM IST
Explained: एक दात काढण्यासाठी अमेरिकेत किती पैसे लागतात? डेंटिस्टचं बिल पाहून NRI चक्रावला! नेमकं काय घडलं?

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: विद्यानंद बापटांवर हल्ला करणारा कोण? त्यानेच ओरडून ओरडून सांगितलं हल्ला करण्याचं कारण
2
3
4
5