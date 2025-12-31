कंडोममुळे हिंसाचारग्रस्त बंगलादेश टेन्शनमध्ये; नेमकी अडचण काय? 39 दिवसांनी काय होणार?

Explained Bangladesh Condom Shortage: भारताविरुद्ध गरळ ओकणारा बांगलादेशमधील कट्टरपंथी विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. भारताच्या शेजारी असलेल्या देशात मोठ्या प्रमाणात हिंसक निदर्शने होत आहेत. या हिंसक निदर्शनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असतानाच हे संकट कमी म्हणून की काय बांगलादेश आणखी एका गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. ज्या समस्येबद्दल आपण बोलतोय ती समस्या आहे, कंडोम आणि इतर गर्भनिरोधकांची कमतरता वाढण्याची!
गेल्या काही वर्षांपासून बांगलादेशमध्ये कंडोम कमतरतेची समस्या कायम आहे. 'द डेली स्टार'मधील एका वृत्तानुसार, निधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे, पुढील वर्षापासून म्हणजेच जानेवारीपासून बांगलादेशला किमान एक महिना कंडोमची डिलिव्हरी मिळणार नाही. या कमतरतेमुळे आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे लोकसंख्येचा विस्फोट होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
खरं तर गेल्या अनेक वर्षांपासून बांगलादेश गर्भनिरोधकांची वाढती कमतरता हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. याचा थेट परिणाम देशाच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमावर होताना दिसतोय. येथील परिस्थितीसंदर्भातील एका अहवालानुसार, परिस्थिती दिवसोंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे.
कुटुंब नियोजन महासंचालनालयाकडून बांगलादेशमधील जनतेला पाच प्रकारचे गर्भनिरोधक मोफत प्रदान केले जाते. यामध्ये कंडोम, तोंडावाटे घेण्याच्या गोळ्या, गर्भाशयात वापरली जाणारी आयूडीसारखी उपकरणे (IUDs), इंजेक्शन आणि इम्प्लांट यांचा समावेश होतो. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत, कुटुंब नियोजन महासंचालनालय सुमारे एक महिना कंडोम देऊ शकणार नाही. अहवालात असंही म्हटले आहे की, पुढील 39 दिवसांमध्ये देशात सध्या उपलब्ध असलेला कंडोमचा साठा संपू शकतो. परिणामी, कंडोमच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कुटुंब नियोजन सेवांवर दबाव आणखी वाढण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बांगलादेशमधील राष्ट्रीय गर्भनिरोधक सारांश अहवालानुसार, गेल्या सहा वर्षांत या देशात कंडोमच्या पुरवठ्यात 57 टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. 2019 पासून केवळ कंडोमच नाही तर इतर गर्भनिरोधक पद्धतींच्या साहित्यांच्या मागणीमध्येही सातत्याने घट झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की तोंडावाटे घेण्याच्या गोळ्यांचा पुरवठा 63 टक्के, आययूडी 64 टक्के, इंजेक्शनेबल 41 टक्के आणि इम्प्लांटचा पुरवठ्याची मागणी 37 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
कुटुंब नियोजन महासंचालनालयाच्या लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय युनिटचे संचालक अब्दुर रझाक यांनी 'द डेली स्टार'ला दिलेल्या माहितीनुसार, जर गर्भनिरोधक खरेदीशी संबंधित सध्याची कायदेशीर समस्या सोडवली गेली तर देशातील हा साठा पुन्हा भरता येईल. मात्र, त्यांनी असा इशाराही दिला की कंडोम संपण्याचा धोका अधिक आहे, ज्यामुळे किमान एक महिना पुरवठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. अहवालानुसार, 11 डिसेंबर 2025 पर्यंत, कुटुंब नियोजन महासंचालनालयाकडे फक्त 39 दिवसांचे कंडोम शिल्लक असून इम्प्लांट 33 दिवसांसाठी आणि आययूडी 45 दिवसांसाठी उपलब्ध होते. दरम्यान, तोंडावाटे घेण्याच्या गोळ्यांचा साठा पाच महिन्यांपर्यंत पुरेल इतका आणि इंजेक्शने सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उपलब्ध असतील इतकीच शिल्लक असल्याचं वृत्त आहे.