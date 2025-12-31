English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  विश्व
कंडोममुळे हिंसाचारग्रस्त बंगलादेश टेन्शनमध्ये; नेमकी अडचण काय? 39 दिवसांनी काय होणार?

Explained Bangladesh Condom Shortage: जोरदार हिंसाचार उफाळलेल्या बांगलादेश अचानक वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला असून या देशामध्ये पुढील काही दिवसांमध्ये कंडोम मिळणंही कठीण होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 31, 2025, 11:24 AM IST
बांगलादेशसमोर मोठं संकट (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained Bangladesh Condom Shortage: भारताविरुद्ध गरळ ओकणारा बांगलादेशमधील कट्टरपंथी विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. भारताच्या शेजारी असलेल्या देशात मोठ्या प्रमाणात हिंसक निदर्शने होत आहेत. या हिंसक निदर्शनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असतानाच हे संकट कमी म्हणून की काय बांगलादेश आणखी एका गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. ज्या समस्येबद्दल आपण बोलतोय ती समस्या आहे, कंडोम आणि इतर गर्भनिरोधकांची कमतरता वाढण्याची!

एक महिना कंडोमची डिलेव्हरी नाही

गेल्या काही वर्षांपासून बांगलादेशमध्ये कंडोम कमतरतेची समस्या कायम आहे. 'द डेली स्टार'मधील एका वृत्तानुसार, निधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे, पुढील वर्षापासून म्हणजेच जानेवारीपासून बांगलादेशला किमान एक महिना कंडोमची डिलिव्हरी मिळणार नाही. या कमतरतेमुळे आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे लोकसंख्येचा विस्फोट होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

बांगलादेशमध्ये कंडोमची कमतरता

खरं तर गेल्या अनेक वर्षांपासून बांगलादेश गर्भनिरोधकांची वाढती कमतरता हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. याचा थेट परिणाम देशाच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमावर होताना दिसतोय. येथील परिस्थितीसंदर्भातील एका अहवालानुसार, परिस्थिती दिवसोंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे. 

फक्त 39 दिवसांचा साठा शिल्लक

कुटुंब नियोजन महासंचालनालयाकडून बांगलादेशमधील जनतेला पाच प्रकारचे गर्भनिरोधक मोफत प्रदान केले जाते. यामध्ये कंडोम, तोंडावाटे घेण्याच्या गोळ्या, गर्भाशयात वापरली जाणारी आयूडीसारखी उपकरणे (IUDs), इंजेक्शन आणि इम्प्लांट यांचा समावेश होतो. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत, कुटुंब नियोजन महासंचालनालय सुमारे एक महिना कंडोम देऊ शकणार नाही. अहवालात असंही म्हटले आहे की, पुढील 39 दिवसांमध्ये देशात सध्या उपलब्ध असलेला कंडोमचा साठा संपू शकतो. परिणामी, कंडोमच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कुटुंब नियोजन सेवांवर दबाव आणखी वाढण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

वापरात 57 टक्के घट

बांगलादेशमधील राष्ट्रीय गर्भनिरोधक सारांश अहवालानुसार, गेल्या सहा वर्षांत या देशात कंडोमच्या पुरवठ्यात 57 टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. 2019 पासून केवळ कंडोमच नाही तर इतर गर्भनिरोधक पद्धतींच्या साहित्यांच्या मागणीमध्येही सातत्याने घट झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की तोंडावाटे घेण्याच्या गोळ्यांचा पुरवठा 63 टक्के, आययूडी 64 टक्के, इंजेक्शनेबल 41 टक्के आणि इम्प्लांटचा पुरवठ्याची मागणी 37 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

...तर साठा भरता येईल

कुटुंब नियोजन महासंचालनालयाच्या लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय युनिटचे संचालक अब्दुर रझाक यांनी 'द डेली स्टार'ला दिलेल्या माहितीनुसार, जर गर्भनिरोधक खरेदीशी संबंधित सध्याची कायदेशीर समस्या सोडवली गेली तर देशातील हा साठा पुन्हा भरता येईल. मात्र, त्यांनी असा इशाराही दिला की कंडोम संपण्याचा धोका अधिक आहे, ज्यामुळे किमान एक महिना पुरवठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. अहवालानुसार, 11 डिसेंबर 2025 पर्यंत, कुटुंब नियोजन महासंचालनालयाकडे फक्त 39 दिवसांचे कंडोम शिल्लक असून इम्प्लांट 33 दिवसांसाठी आणि आययूडी 45 दिवसांसाठी उपलब्ध होते. दरम्यान, तोंडावाटे घेण्याच्या गोळ्यांचा साठा पाच महिन्यांपर्यंत पुरेल इतका आणि इंजेक्शने सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उपलब्ध असतील इतकीच शिल्लक असल्याचं वृत्त आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
ExplainedBangladeshviolencecondomcrisis

