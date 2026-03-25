Explained: चीनकडून टप्प्यात कार्यक्रम! असा डाव टाकला की ट्रम्प इराणपासून दूर पळू लागले; भारत कनेक्शन

Explained China Is The Reason For Donald Trump Hurry To End War: इराण आणि अमेरिकेमधील युद्धाला पूर्णविराम देण्याचा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. मात्र इराणकडून त्यांनी केलेले दावे खोडून काढले जात आहेत. खरं तर हे युद्ध सुरु करणं ही आमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चूक ठरु शकते असं बोललं जात आहे. एकीकडे इराणसोबतचं युद्ध थांबवण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न सुरु असतानाच दुसरीकडे चीनने थेट अमेरिकेला चॅलेंज केलं आहे. तशा हलचाली तरी सुरु असून याला घाबरुनच काहीही झालं तर इराणविरुद्धचं युद्ध अर्ध्या सोडून त्यामधून आपलं अंग काढून घेण्याचा ट्रम्प आणि अमेरिकेचा प्रयत्न सुरु असल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. चीनने नेमकं असं काय केलं आहे की त्यामुळे अमेरिका इराणसोबतचं युद्ध थांबू इच्छित आहे ते पाहूयात...
तर झालंय असं की चीनची नौसेना थेट अमेरिकेच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. गुआमपासून हवाई बेटांपर्यंत पसरलेल्या विशास सागली क्षेत्रांमध्ये चिनी जहाजं आणि पाणबुड्या असल्याचे पुरावे समोर आली आहेत. अमेरिकेने श्रीलंकेपासून काही अंतरावर इराणची आयआरआयएस देना ही युद्धनौका पाणबुडीमधून हल्ला करुन बुडवल्याचं समोर आल्यानंतर चीनने सावध पवित्रा घेतला आहे. आम्ही वैज्ञानिक संशोधन करत आहोत असं भासवत चीनने हिंदी महासागरापासून ते पॅसिफिक महासागरापर्यंत पसरलेल्या सागरी क्षेत्रात 42 किंवा त्याहून अधिक जहाजे तैनात केली आहेत. केवळ पाण्यावरच नाही तर पाण्याखालीही चीनची नजर आहे. त्यामुळेच त्यांच्या पाणबुड्या सातत्याने लष्करी मोहिमांमध्ये सहभागी होत असल्याचं समोर आलं आहे.
नौदल क्षेत्रातील तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीनच्या या मोहिमेमागे मोठे लष्करी कारण आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून चीन समुद्राच्या तळाचा नकाशा तयार करत आहे. म्हणजेच समुद्राचं मॅपिंग चीनकडून केलं जात असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. ही 'पाण्याखालची टेहळणी' पाणबुड्यांच्या साह्याने चालवली जात आहे. या वैज्ञानिक मोहिमेचा मुख्य उद्देश समुद्राच्या तळाचे सविस्तर नकाशे तयार करण्याचा असून या माध्यमातून जेणेकरून युद्धाच्या काळात पाणबुड्यांना कुठे लपवून ठेवता येईल. कशाप्रकारे समुद्रतळाची इंत्यभूत माहिती असल्यावर शत्रू सैन्यावर अचानक हल्ला करता येईल याची चाचपणी चीनकडून केली जात आहे. इराणसोबतच्या संभाव्य संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची या संघर्षादरम्यान गरज भासणार आहे यावर भर देत आहेत. त्याचवेळी ते दुसरीकडे भारतासोबत न थांबता राजनैतिक चर्चा करताना दिसत आहे. चिनी नौसेनेच्या या मोहिमेची व्याप्ती पाहता, अमेरिकेला समुद्रातीच सुरक्षेचं टेन्शन येऊ लागलं आहे. आता आपल्या स्वतःच्या सीमेतील जलक्षेत्रासोबतच सहकारी देशांच्या मदतीने सामरिक क्षेत्रांच्या सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित करणं अत्यावश्यक झालं आहे.
पॅसिफिक, हिंदी आणि आर्क्टिक या तीनही महासागरांमध्ये चीनने पाण्याखालील नकाशे तयार करण्याची आणि सागरी टेहळणी यांवर लक्ष केंद्रित करणारी महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. चीनचा हा प्रयत्न थेट 'पाणबुड्यांच्या युद्धा'त आतापासूनच वरचष्मा असावा यासाठी असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. अमेरिका आणि अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांशी होऊ घातलेल्या संभाव्य संघर्षांच्या दृष्टीकोनातून चीनने तयारी सुरु केली आहे. चीनकडून सध्या डझनभर संशोधन जहाजे आणि शेकडो ओशन सेन्सर्सचा वापर करून, पाण्याखालील परिस्थितीचा अत्यंत सूक्ष्म पातळीवर अभ्यास सुरु आहे. हे संशोधन केवळ वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हेतूने केलं जात नाहीये हे स्पष्टच आहे. या साऱ्या मागे एक मोठी आणि दिर्घकालीन लष्करी रणनीती दडलेली आहे. महासागराच्या तळाचे नकाशे असल्यास या महासागरांच्या खोलीविषयीचे सविस्तर ज्ञान प्रत्यक्ष युद्धात फार कामाला येऊ शकते. असं ज्ञान असलेल्या देशाला पाणबुडी मोहिमा राबवण्यात आणि शत्रूच्या पाणबुड्यांचा शोध घेण्यात महत्त्वपूर्ण ठरतं.
या मोहिमेमध्ये चीनच्या 'ओशन युनिव्हर्सिटी'कडू ऑपरेट केलं जाणारं 'डोंग फांग हाँग-3' नावाचे संशोधन जहाजही सहभागी झालेलं आहे. 2024 आणि 2025 दरम्यान या जहाजाने तैवान, गुआम आणि हिंदी महासागराच्या महत्त्वाच्या परिसरांमध्ये भ्रमंती केली. या जहाजाने जपानच्या आसपासच्या क्षेत्रातील ओशन सेन्सरचं निरीक्षण केलं. एवढ्यावरच न थांबता या जहाजाने जागतिक सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा मानल्या जाणाऱ्या श्रीलंका आणि इंडोनेशिया यांच्या दरम्यानच्या 'मलाक्का सामुद्रधुनी'च्या परिसरात विस्तृत सर्वेक्षण मोहीम राबवली. या हालचालींचा उद्देश केवळ वैज्ञानिक आहे—जसे की हवामानाचा अभ्यास आणि समुद्राच्या तळाशी साचलेल्या गाळाचे विश्लेषण करण्याचा आहे असं चीनचं म्हणणं असलं तरीही अनेक संरक्षण तज्ज्ञांचे यावर अगदीचे वेगळे मत आहे. या सर्वेक्षणांतून मिळालेली माहिती चीनला पाण्याखालील भूभाग रचना, पाण्याचे तापमान, क्षार किती आहेत याची माहिती आणि ध्वनी लहरींचे वर्तन यांविषयी अत्यंत महत्त्वाची माहिती मिळत आे. ही सर्व माहिती पाणबुडी मोहिमांच्या दृष्टीने पूर्णपणे निर्णायक ठरणारी असते.
एका अहवालानुसार, चीनची 42 जहाजे समुद्रतळाचे नकाशे तयार करण्याच्या कामात गुंतलेली आहेत. ही जहाजे समुद्रात एका विशिष्ट पद्धतीनुसार प्रवास करत असल्याचं समोर आलं आहे. या हलचाली अशा आहेत की त्या माध्यमातून चीन नक्कीच समुद्रतळाखालील अचूक नकाशे तयार करत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. चिनी जहाजांच्या ताफ्यातील अनेक जहाजांमध्ये अनेक उपकरणे आहेत. या जहाजांच्या माध्यमातून समुद्राच्या तळाशी सेन्सर्स बसवता येतात आणि सगळी माहिती गोळा करता येते. फिलिपिन्सच्या आसपासचा परिसर, गुआम आणि हवाई बेटांजवळील समुद्रात तसेच पॅसिफिक महासागरात अमेरिकेचे लष्करी तळ असलेल्या भागांपर्यंत ये-जा करणाऱ्या मार्गांवरील माहिती चीन गोळा करत आहे. चीनची एवढी जबरदस्त तयारी आहे की त्यांनी पापुआ न्यू गिनी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या जवळही सागरी सर्वेक्षणे केली आहेत. यावरून चीन केवळ आपल्या समुद्र श्रेत्राच्या आजूबाजूला नाही तर जागतिक स्तरावर परिणाम करणारी माहिती गोळा करत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
चीनची ही चालच आता ट्रम्प आणि अमेरिकेला अस्वस्थ करत असून अमेरिका युद्धात अडकलेला असतानाच चीन समुद्रावरील आपलं साम्राज्य अधिक अधिक विस्तृत करत आहे. भविष्यात समुद्रामध्येही युद्ध झालं तर मॅपिंगच्या माध्यमातून जमवलेला डेटा चीनला अमेरिकेवर मात करण्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरेल असं सांगितलं जात आहे. याच कारणामुळे आता अमेरिकेला इराण युद्धातून काढता पाय घेत पुन्हा समुद्रावर लक्ष केंद्रीत करायचं आहे. चीनच्या या खेळीनं ट्रम्प यांच्या चिंतेत भर पडली असल्यानेच ते आता इराणला युद्धबंदी हवी असल्याचं सांगत आहेत. चीनचं समुद्री सामर्थ्य वाढत असतानचा अमेरिकेकडून भारताला सहकारी मित्रदेश म्हणून विश्वासात घेण्याच्या हलचाली सुरु आहेत. म्हणूनच ट्रम्प यांनी मोदींशी कॉलवरुन चर्चा केल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच चीनचं वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेला भारताच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे.