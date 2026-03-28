Explained: 17 वर्षे जमिनीखाली राहतो अन् अचानक... जगभरात दहशत असलेला 'सिकाडा' किडा किती डेंजर?

Explained Coronavirus BA 3.2. Naming: अमेरिकेत कोरोनाचा नवा घातक व्हेरिएंटअमेरिकेमध्ये कोरोनाच्या एका नव्या व्हेरिएंटचा संसर्ग अत्यंत वेगाने पसरत आहे. संशोधकांनी या व्हेरिएंटला 'सिकाडा' (Cicada) हे नाव दिलं आहे. याच व्हेरिएंटला कोडनेममध्ये BA.3.2 असं नाव देण्यात आलं आहे. सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन म्हणजेच 'सीडीसी'च्या नव्या अहवालानुसार हा व्हेरिएंट अमेरिकेतील 25 राज्यांमध्ये फोफावला आहे. त्याचे 70 ते 75 म्युटेशन आहेत. आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक म्युटेशन असणारा कोरोनाचा व्हेरिएंट ठरला आहे. या विषाणूच्या संसर्गाची रचना पाहूनच त्याला संशोधकांनी ‘सिकाडा’ या एका किटकाचे नाव दिलं आहे. सध्या फ्लोरिडा, कॅलिफोर्निया आणि न्यूयॉर्कमध्ये याचे सर्वाधिक रुग्ण सापडले आहेत.
‘सिकाडा’ असं कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटचं नाव म्हणजे एका किटकाचे आहे. हा असा किटक आहे जो दीर्घकाळासाठी जमिनीखाली राहूनही एकाएकी लाखोंच्या संख्येनं बाहेर येतात. याच कारणामुळं संशोधकांनी या व्हेरिएंटला ‘सिकाडा’ हे नाव दिले. सिकाडा या किटकाला पारदर्शक पंख असून, अमेरिका आणि आशियामध्ये त्यांचं अस्तित्वं पाहायला मिळतं. दरवर्षी उन्हाळ्यात हे किटक आढळतात. 13 ते 17 वर्षे हे किटक जमिनीखाली सुप्त असतात. जमिनीखाली असताना वृक्षांच्या मुळातील द्रव्यांमधून त्यांना पोषण मिळतं.
अनेक वर्षांनंतर जेव्हा ते बाहेर येतात तेव्हा त्यांची संख्या 100 पटींनी वाढलेली असते. हे किटक जेव्हा बाहेर येतात तेव्हा अतिशय कर्णकर्कश आवाज होतो. कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमध्ये असेच काहीसे गुण पाहयला मिळत असल्याने त्यालाही ‘सिकाडा’ हे नाव देण्यात आलं आहे.
2022 पासून हा व्हेरिएंट अगदीच नगण्य होता. संशोधकांच्या मते तो डॉर्मेंट अर्थात सुप्त अवस्थेत होता. आता मात्र अधिक घातक स्वरूपात तो समोर आला आहे. 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत या संसर्गाचा पहिला रुग्ण आढळला होता. मात्र, अनेक महिने काहीही मागोवा नसताना एकाएकी आता अमेरिका आणि युरोपात त्याचा संसर्ग बळावताना दिसत आहे.
संशोधकांना या व्हेरिएंटच्या स्पाईक प्रोटीनमध्ये 30 हून अधिक म्युटेशन आढळले असून, शास्त्रीय भाषेत त्यास एंटिजेनिक ड्रिफ्ट असे म्हटले जात आहे. हा विषाणू शरीरात इतके बदल करतो की, शरीराची रोगप्रतिकारक शक्तीसुद्धा त्याला हेरू शकत नाही. कोरोनाचा सिकाडा व्हेरिएंट मानवाच्या मेमरी सेल्सवर आघात करून त्या कमकुवत करतो. ज्यामुळं कोरोनाची लस घेतलेल्यांच्या शरीरात निर्माण झालेल्या अँटीबॉडी या विषाणूतील जुना गुण हेरतात.
सिकाडाचा आकार बदलत असल्यामुळे अँटिबॉडींना ते मात्र हेरता येत नाही. संशोधन आणि निरीक्षणानुसार नव्या व्हेरिएंटच्या बाबतीत जुनी लस फारशी प्रभावी नाही. अमेरिकेमध्ये हा धोका पाहता एक नवी लस दिली जात असून, ती मात्र प्रभावी ठरत आहे.
BA.3.2 ची लक्षणे 2020 नंतर समोर आलेल्या कोरोनाच्या इतर व्हेरिएंटसारखीच आहेत. बहुतेक प्रकरणांमध्ये सौम्य लक्षणं दिसतात. यात प्रमुख्याने खोकला, ताप, थकवा, डोकेदुखी, घसा खवखवणे, नाक बंद होणे, सर्दी, अंगदुखीसारखी लक्षणं जाणवतात. फार क्वचितच चव जाणे, वास न येणे, रात्री घाम फुटणे आणि त्वचेवरील पुरळ अशी लक्षणं जाणवतात. या कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने गंभीर आजार झाल्याचे किंवा मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागल्याची कोणतीही माहिती नाही.
भारतीयांसाठी दिलासादायक बातमी म्हणजे भारतात अद्याप वैद्यकीय नमुन्यांत BA.3.2 चा व्यापक प्रसार आढळून आलेला नाही. जागतिक प्रवाशांच्या माध्यमातून या कोरोनाचा भारतात शिरकाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच आयसीएमआर आणि आरोग्य मंत्रालय सतर्क आहेत.
अमेरिकेमधील 25 राज्यांबरोबरच युरोपमधील डेन्मार्क, जर्मनी, नेदरलॅंड्समध्ये या कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. काही देशांमधील रुग्णसंख्या ही सध्याच्या एकूण जागतिक रुग्णसंख्येच्या 30 टक्क्यांपर्यंत आहे. जगभरातील 23 हून अधिक देशांमध्ये या कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला असून रुग्णसंख्या 2020 च्या तुलनेत फारच कमी आहे.