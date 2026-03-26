Explained : कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट Cicada म्हणजे काय? घातक किड्यावरून पडलंय हे नाव, पहिला वार कानावर!

COVID-19 New Variant: जवळपास पाच ते सहा वर्षांपूर्वी जगभरात एका विषाणूनं थैमान घातलं. पाहता पाहता जगावर लॉकडाऊनचं संकट आलं आणि जगण्याची पद्धतच बदलली. अनेक देशांमध्ये कोरोनानं लाखो बळी घेतले. तीन वर्षांनंतर कुठं या कोरोनाबाबतची भीती मनातून जात होती, तोच आता आणखी एका संकटाची चाहूल लागली आहे. कोरोनाचच हे रुप असून, त्यामुळं पुन्हा एकदा संशोधकांपासून आरोग्य यंत्रणांना धडकी भरली आहे.
नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेमध्ये कोरोनाच्या एका नव्या व्हेरिएंटचा संसर्ग फोफावण्यास सुरुवात झाली असून, संशोधकांनी त्याला 'Cicada' (BA.3.2) असं नाव दिलं आहे. Centres for Disease Control and Prevention (CDC) च्या नव्या अहवालानुसार हा व्हेरिएंट अमेरिकेतील 25 राज्यांमध्ये फोफावला असून, त्याचे 70 ते 75 म्यूटेशन असून, आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक म्यूटेशन असणारा कोरोनाचा व्हेरिएंट ठरत आहे. या विषाणूच्या संसर्गाची रचना पाहूनच त्याला संशोधकांनी सिकाडा हे नाव दिलं आहे. सध्या फ्लोरिडा, कॅलिफोर्निया आणि न्यूयॉर्कमध्ये याचे सर्वाधिक रुग्ण सापडले असून, हा नेमका किती धोकादायक आहे हाच प्रश्न आता नागरिकांच्या मनात घर करू लागला आहे.
Cicada असं कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटचं नाव असून, प्रत्यक्षात तो एक प्रकारचा किटक असून, तो दीर्घकाळासाठी जमिनीखाली राहूनही एकाएकी लाखोंच्या संख्येनं बाहेर येतात. याच कारणामुळं संशोधकांनी या व्हेरिएंटला सिकाडा हे नाव दिलं. सिकाडा या किटकाला पारदर्शक पंख असून, अमेरिका आणि आशियामध्ये त्यांचं अस्तित्वं पाहायला मिळतं. दरवर्षी उकाड्याच्या दिवसांमध्ये हे किटक आढळतात. 13 ते 17 वर्षेही हे किटक जमिनीखाली सुप्त असतात. जमिनीखाली असताना वृक्षांच्या मुळातील द्रव्यांमधून त्यांना पोषण मिळतं. कैक वर्षांनंतर जेव्हा ते बाहेर येतात तेव्हा त्यांची संख्या 100 पटींनी वाढलेली असते. हे किटक जेव्हा बाहेर येतात तेव्हा अतिशय कर्णकर्कश्य आवाज होतो, जणू कानठळ्याच बसतील.
कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमध्ये असेच काहीसे गुण पाहता त्यालाही सिकाडा हे नाव देण्यात आलं आहे. 2022 पासून हा व्हेरिएंट नगण्य होता. संशोधकांच्या मते तो डॉर्मेंट अर्थात सुप्त अवस्थेत होता. आता मात्र अधिक घातक स्वरुपात तो समोर आला आहे. 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत या संसर्गाचा पहिला रुग्ण आढळला होता. मात्र अनेक महिने काहीही मागोवा नसताना एकाएकी आता अमेरिका आणि युरोपात त्याचा संसर्ग बळावताना दिसत आहे.
संशोधकांना या व्हेरिएंटच्या स्पाईक प्रोटीनमध्ये 30 हून अधिक म्यूटेशन आढळले असून, शास्त्रीय भाषेत त्यास एंटीजेनिक ड्रिफ्ट (Antigenic Drift) असं म्हटलं जात आहे. हा विषाणू शरीरात इतके बदल करतो की, शरीराची रोगप्रतिकारक शक्तीसुद्धा त्याला हेरू शकत नाही. मागील काही व्हेरिएंटपेक्षा या व्हायरसची Binding Affinity 40 टक्क्यांनी जास्त असल्यानं कमी वेळात त्याचा संसर्ग अधिक वेगानं पसरण्याचा धोका असतो.
कोरोनाचा सिकाडा व्हेरिएंट मानवाच्या मेमरी सेल्सवर आघात करून त्या कमकुवत करतो. ज्यामुळं कोरोनाची लस घेतलेल्यांच्या शरीरात निर्माण झालेल्या अँटीबॉडी या विषाणूतील जुना गुण हेरतात. मात्र सिकाडाचा आकार बदलत असल्यामुळं अँटीबॉडींना ते मात्र हेरता येत नाही.
संशोधन आणि निरीक्षणानुसार नव्या व्हेरिएंटच्या बाबतीत (Original Strain) अर्थात जुनी लस फारशी प्रभावी नाही. अमेरिकेमध्ये हा धोका पाहता एक नवी लस दिली जात असून, ती मात्र प्रभावी ठरत आहे. ज्यामुळं गंभीर संसर्ग आणि रुग्णालयात जाण्याची शक्यता 60 ते 70 टक्क्यांनी कमीसुद्धा होण्याचा अंदाज आहे. संशोधकांच्या सल्ल्यानुसार विटामिन डी आणि झिंक असे घटक शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती बळकट करतात, जे कोणत्याही व्हेरिएंटला प्राथमिक स्तरावरच कमकुवत करतात.
संशोधनानुसार सिकाडा किड्याप्रमाणंच BA.3.2 मध्येसुद्धा हवामान आणि थंड तापमानानुसार बदल झाले आहेत. हा व्हेरिएंट किमान तापमानातही अधिक सक्रिय राहू शकतो ज्यामुळं त्याच्या संसर्गाचा धोका अधिक बळावतो.
सामान्य सर्दी पडसं नव्हे तर सिकाडा व्हेरिएंटचा वार थेट श्वसनक्षमतेवरील वरच्या स्तरावर होतो. हा विषाणू घशातील म्यूकोसल लायनिंगवर परिणाम करतो ज्यामुळं काहीही गिळताना त्रास होतो, घसा खवखवतो. या विषाणूच्या संसर्गामुळं प्रचंड थकवाही जाणवतो. विषाणूचा शरीरातील उर्जा कोशिकांवर पडणारा ताण पाहता हे परिणाम जाणवतात, न्यूरोलॉजिकल थकवासुद्धा जाणवतो असं निरीक्षण सांगतं.