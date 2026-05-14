'या' देशात पेट्रोल-डिझेलचा एक थेंबही उरला नाही, रोज 22 तास लोडशेडिंग अन्...; असं इथं घडलंय काय?

Explained Energy Crisis Fuel Shortage: इंधनाचा तुटवडा असल्याने देशातील कोणकोणत्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो हे पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. जाणून घ्या कोणत्या देशात एवढी तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे आणि त्याचा काय परिणाम झालाय.
Explained Energy Crisis Fuel Shortage: भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधन बचतीचं आवाहन करताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरण्याची विनंती देशवासियांना केली आहे. तसेच जेवणामध्येही तेलाचा कमी वापर करावा असंही मोदींनी म्हटलं आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या इंधन बचतीवरुन एकीकडे टीका होत असतानाच दुसरीकडे अनेक भाजपाशासित राज्यांनी वेगवेगळ्या उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये इंधन टंचाईची चाहूल लागलीये की काय अशी चर्चा असताना दुसरीकडे अमेरिका खंडातील एका देशात एक थेंबही पेट्रोल-डिझेल शिल्लक राहिलेलं नाही. इथं अनेक शहरांमध्ये सध्या 22 तास वीज नसते. यासंदर्भातील घोषणा या देशातील ऊर्जा मंत्र्यांनीच केली असून हे दशकातील सर्वात मोठं संकट असल्याचं म्हटलं आहे.
उत्तर कॅरिबियन समुद्रात अमेरिका खंडाजवळ असलेल्या क्युबा देशात हे संकट आलं आहे. या देशाचे ऊर्जा आणि खाणी मंत्री व्हिसेंते दे ला ओ लेव्ही (Vicente de la O Levy) यांनी बुधवारी संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारी एक घोषणा केली. सरकारी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत ऊर्जा मंत्र्यांनी,“आमच्याकडे सध्या पूर्वीपासून साठवलेले किंवा नव्याने खरेदी केलेले कोणतेही इंधन स्वरुपातील तेल, पेट्रोल किंवा डिझेल उरलेले नाही. मी पुन्हा सांगतो, आमच्याकडे सध्या इंधनाचे शून्य साठे आहेत. फक्त विहिरींमधून मिळणारा गॅस आता आमच्याकडे आहे,” असं सांगितलं. हवाना शहरातील अनेक भागांमध्ये 20 ते 22 तास आणि काही ठिकाणी 40 तासांहून अधिक वेळ वीज पुरवठा बंद आहे. ही दशकातील सर्वात गंभीर रोलिंग ब्लॅकआउट स्थिती असल्याचं सांगितलं जात आहे.
क्युबामध्ये डिझेल आणि फ्युएल ऑइल म्हणजेच पेट्रोल पूर्णपणे संपले. पेट्रोल/गॅसोलीनही गंभीर टंचाई निर्माण झाली असून सरकारी पेट्रोल पंपांवरुन इंधन गायब झालं आहे. या ठिकाणी आता पेट्रोल पंपांवर असलेलं इंधन रेशनिंग पद्धतीने पुरवलं जात आहे. काळ्या बाजारामध्ये सामान्य दरांच्या 8 ते 10 पट अधिक महाग दराने इंधन विक्री होत आहे. काळ्या बाजारात 8 ते 10 डॉलर प्रति लिटर म्हणजेच 800 ते 1000 रुपये दराने पेट्रोल विकलं जात आहे.
जानेवारी 2026 पासून अमेरिकेमध्ये सत्तेत असलेले राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने क्युबाला इंधन पुरवठा होणार नाही अशी तरतूद केली आहे. त्यांना व्हेनेझुएला आणि मेक्सिकोमधून क्युबाला होणारा इंधन पुरवठा रोखला आहे. या देशामध्ये मागील पाच महिन्यामध्ये फक्त एप्रिलमध्ये एक रशियन टँकर (Anatoly Kolodkin) आला होता. जागतिक तेल किंमती आणि इराण-इस्रायल तणावामुळे क्युबाला इंधन घेण्याची इच्छा असली तरी आता सरकारला इंधन आयात करणं कठीण झालं आहे.
हवाना आणि इतर भागांत शाळा-कॉलेज बंद करण्यात आले आहेत. हॉस्पिटल्समध्ये जनरेटरवर अत्यावश्यक यंत्रणा चालव्या जात आहेत. पर्यटन पूर्णपणे ठप्प झालं आहे. इंधन नसल्याने वाहनांच्या माध्यमातून होणारं कचरा संकलन बंद करण्यात आलं असून अनेक ठिकाणी रस्त्ंयावर कचऱ्याचे ढीग लागलेत. या कचऱ्यांच्या ढीगांवरील उंदीर-माशींमुळे साथाचे आजार पसरण्याची शक्यता आहे.
22-22 तास वीज उपलब्ध नसल्याने खाद्यपदार्थ खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. उष्णतेमुळे आणि गरम होत असल्याने लोक घरांच्या दारात झोपणे पसंत करतात. अनेक ठिकाणी काम आणि व्यवसाय ठप्प झालं आहे. एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात सार्वजनिक सेवा पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे.
बुधवारी, 13 मे रोजी हवानातील पलाया आणि मारियानो भागांत शेकडो लोक रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं. या लोकांनी रस्ते अडवून, भांडी वाजवून, 'लाइट्स ऑन!' अशी घोषणाबाजी करत वीज पुरवठा नियमित करण्याची मागणी केली. 'लोक एकत्रित झाले तर कधीही हार मानणार नाहीत!' अशा घोषणा देत लोकांनी निषेध करतानाच सरकारला इशाराही दिला आहे. दरम्यान दुसरीकडे सरकारने आपली भूमिका मांडताना, "कोणतीही देश इंधन विकण्यास तयार असेल तर आम्ही खरेदी करू,” असं म्हटलं आहे.
सोलर पॅनेल्स बसवण्यात आले असले तरी ग्रिड अस्थिरतेमुळे ते फारसे उपयोगाचे नाहीत. देशातील राष्ट्रीय वीज ग्रिड चिंताजनक अवस्थेत आहे. काही भागांमध्ये वीज पुरवठा होत असला तरी बहुतेक ठिकाणी 20 तासांहून अधिक काळ ब्लॅकआऊट आहे.
संयुक्त राष्ट्राने अमेरिकेकडून करण्यात अडलेली अडकवणूक बेकायदेशीर ठरवली आहे. यामुळे अन्न, आरोग्य, शिक्षणाचे हक्क प्रभावित होत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांने म्हटलंय. क्युबा सरकार तेल आयातीसाठी प्रयत्न करत आहे, मात्र अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांमुळे कोणीही क्युबाला मोठ्या प्रमाणात इंधन पुरवठा करण्यासाठी तयार नाही.