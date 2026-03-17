Explained: 45 हजार किलो सोनं गेलं कुठे? इराण-अमेरिकेत दुश्मनी कशी सुरु झाली? थरारक घटनाक्रम

Explained US-Iran Conflict History: अमेरिका आणि इराण एकेकाळी गळ्यात गळे घालून फिरणाऱ्या मित्रांसारखे जिगरी होते. अचानक या दोघांमध्ये विस्तव का पडला? दोघं एकमेकांच्या जीवावर का उठले आहेत आणि या साऱ्याचा 45 हजार किलो सोन्याशी काय संबंध? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 17, 2026, 02:47 PM IST
अमेरिका आणि इस्रायल आधी चांगले मित्र होते, मग असं काय बिनसलं की ते वैरी झाले? (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained US-Iran Conflict History: अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामध्ये जगभरातील तणाव वाढला आहे. जगातील अनेक देशांना आता कच्चं तेल आणि इंधनाचा तुटवडा जाणवत असून भविष्यात याची तीव्रता अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र एकेकाळी अगदी गळ्यात गळे घालून फिरणाऱ्या मित्रांसारखे असलेले हे दोन्ही देश एकमेकांचे वैरी कसे झाले? हे दोन्ही देश एकमेकांच्या जीवावर का उठले? या साऱ्या संघर्षाचा 45 हजार किलो सोन्याशी काय संबंध आहे? या सारख्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला नक्कीच ठाऊक नसतील. आजच्या या खास लेखातून आपण इराण आणि अमेरिकेच्या या जिगरी दोस्त ते जानी दुश्मन प्रवासासंदर्भात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

45 वर्षांपासून सातत्याने एकटं पाडण्याचा प्रयत्न

खरं तर मागील 45 वर्षांपासून इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले जात असून इराणला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आर्थिक दबाव आणण्यासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले. 1979 मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यापासूनच आर्थिक निर्बंधांच्या माध्यमातून इराणला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांकडून सुरु झाले. 

आधी इराण आणि अमेरिका होते सहकारी

1979 च्या आधी इराण पाश्चिमात्य विचारसरणीने पुढे जात होता. इराण पाश्चिमात्य आर्थिक विकासाचं धोरण 1979 आधी राबवत होता. इराणकडून जगातील एकूण 10 टक्के तेलाचा पुरवठा होत होता. 1979 पूर्वी शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांची इराणवर सत्ता होती. त्यांनी इराणमध्ये अमेरिकेच्या मदतीने कोणताही रक्तपात न घडवता विकासाची गंगा आणल्याने या विकासाला व्हाइट रेव्हल्यूशन म्हणण्यात आलं. शाह मोहम्मद रझा पहलवी 1941 ते 1979 दरम्यान इराणचे राजे म्हणजेच शाह होते. त्यांच्या काळातच इराण अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला. 

अमेरिकेच्या मदतीने औद्योगिकरणाच्या वाटेवर निघालेला इराण, पण...

तेलाच्या माध्यमातून इराणमधील शहरं संपन्न होत होती. अमेरिकेसाठी इराण एक नवी बाजारपेठ म्हणून पुढे येत होता. 'टाइम मॅगझिन'नेही इराणमधील या क्रांतीची नियोजपूर्वक पद्धतीने इराणमध्ये औद्योगिक संस्कृती राबवण्याचा प्रयत्न अमेरिकेच्या माध्यमातून सुरु आहे असं म्हणत दखल घेतली होती. 1979 मध्ये इस्लामिक रेव्हल्यूशन झालं तेव्हा अमेरिकेला इराणकडून तेल घ्यायचं नव्हतं. तसेच इराणलाही अमेरिकेसोबत करार करण्यात रस नव्हता. 

दोन्ही देशांचे संबंध कायमचे बिघडण्याचं कारण ठरले ते 444 दिवस

अमेरिका इराणला दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश असं का म्हणते? याचा कधी विचार केला आहे का? 1979 मध्ये इराणध्ये इस्लामिक राजवट आल्यानंतर येथील विद्यार्थ्यांनी अमेरिकी दूतावासावर हल्ला केला. 52 अमेरिकी नागरिकांना या विद्यार्थ्यांनी ओलीस ठेवलं. हे ओलीस नाट्य 444 दिवस सुरु होतं. अंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, दुतावास हा दुसऱ्या देशात असला तरी त्या संबंधित देशाचा स्वायत्त भाग असतो असं मानलं जातं. म्हणूनच इराणमध्ये दुतावासावर झालेला हल्ला हा अमेरिकेच्या जमिनीवर झालेला हल्ला मानण्यात आला आणि इथूनच या दोन्ही देशांमध्ये कायमचं बिघडलं.

45 हजार किलो सोनं

1977 ते 1981 दमरम्यान राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या जिमी कार्टर यांनी इराणच्या मालकीचे 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सची संपत्ती गोठवण्याचे आदेश दिले. ही सर्व संपत्ती अमेरिकेतली बँकांमध्ये असल्याने ती अमेरिकेने गोठवली. अमेरिकेत असलेल्या इराणच्या मालकीच्या गोठवलेल्या संपत्तीमध्ये इराणचं 1.6 मिलियन औंस इतकं सोनंही होतं. किलोमध्ये सांगायचं झालं तर हे 45 हजार किलो सोनं होतं. हे सोनं न्यूयॉर्कमधील फेड्रल रिझर्व्ह बँकेत होतं. 

लंडनला पाठवला अमेरिकेने इराणचा पैसा

आता इराणकडे अमेरिकेचे अधिकारी होते आणि अमेरिकेकडे इराणचा पैसा. 20 जानेवारी 1981 रोजी इराणने अमेरिकी अधिकाऱ्यांना सोडून दिलं आणि हे अधिकारी मायदेशी परतले. मात्र इराणचा पैसा अमेरिकेने परत केला नाही तर तो लंडनला पाठवला. या पैशाचा वापर नंतर अमेरिकेने इराणसोबतच्या वादातील तडजोड करण्यासाठी वापरला. अमेरिकेतील कंपन्यांनी एकत्र येऊन इराणविरुद्ध 300 खटले दाखल केले. इराणच्या धोरणांमुळे आम्हाला तोटा झाल्याचा दावा या कंपन्यांनी केला. सेटलमेंट करण्यासाठी 12 बिलियन डॉलर्सपैकी अमेरिकेने केवळ 2.8 बिलियन डॉलर्स परत करत ही सगळी 300 प्रकरणं मिटल्याचा दावा केला. 

मोठा सैतान

म्हणजेच अमेरिकेचे लोक अमेरिकेला परत मिळाले मात्र इराणला त्यांचे पैसे आणि सोनं परत मिळालं नाही. यानंतरपासून इराणने अमेरिकेला मोठा सैतान असा उल्लेख करण्यास सुरुवात केली. इराणकडून इस्रायला छोटा सैतान असा उल्लेख केला जाऊ लागला. हेच तीन देश आज एकमेकांविरोधात लढत असून या लढल्याला 45 हजार किलोंच्या सोन्याचं अनोखं कनेक्शन आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Explained : जिथे सर्वाधिक जास्त वाळवी, तिथे सापडतं सोनं?; स...

विश्व