Explained: 45 हजार किलो सोनं गेलं कुठे? इराण-अमेरिकेत दुश्मनी कशी सुरु झाली? थरारक घटनाक्रम

Explained US-Iran Conflict History: अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामध्ये जगभरातील तणाव वाढला आहे. जगातील अनेक देशांना आता कच्चं तेल आणि इंधनाचा तुटवडा जाणवत असून भविष्यात याची तीव्रता अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र एकेकाळी अगदी गळ्यात गळे घालून फिरणाऱ्या मित्रांसारखे असलेले हे दोन्ही देश एकमेकांचे वैरी कसे झाले? हे दोन्ही देश एकमेकांच्या जीवावर का उठले? या साऱ्या संघर्षाचा 45 हजार किलो सोन्याशी काय संबंध आहे? या सारख्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला नक्कीच ठाऊक नसतील. आजच्या या खास लेखातून आपण इराण आणि अमेरिकेच्या या जिगरी दोस्त ते जानी दुश्मन प्रवासासंदर्भात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
खरं तर मागील 45 वर्षांपासून इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले जात असून इराणला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आर्थिक दबाव आणण्यासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले. 1979 मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यापासूनच आर्थिक निर्बंधांच्या माध्यमातून इराणला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांकडून सुरु झाले.
1979 च्या आधी इराण पाश्चिमात्य विचारसरणीने पुढे जात होता. इराण पाश्चिमात्य आर्थिक विकासाचं धोरण 1979 आधी राबवत होता. इराणकडून जगातील एकूण 10 टक्के तेलाचा पुरवठा होत होता. 1979 पूर्वी शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांची इराणवर सत्ता होती. त्यांनी इराणमध्ये अमेरिकेच्या मदतीने कोणताही रक्तपात न घडवता विकासाची गंगा आणल्याने या विकासाला व्हाइट रेव्हल्यूशन म्हणण्यात आलं. शाह मोहम्मद रझा पहलवी 1941 ते 1979 दरम्यान इराणचे राजे म्हणजेच शाह होते. त्यांच्या काळातच इराण अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला.
तेलाच्या माध्यमातून इराणमधील शहरं संपन्न होत होती. अमेरिकेसाठी इराण एक नवी बाजारपेठ म्हणून पुढे येत होता. 'टाइम मॅगझिन'नेही इराणमधील या क्रांतीची नियोजपूर्वक पद्धतीने इराणमध्ये औद्योगिक संस्कृती राबवण्याचा प्रयत्न अमेरिकेच्या माध्यमातून सुरु आहे असं म्हणत दखल घेतली होती. 1979 मध्ये इस्लामिक रेव्हल्यूशन झालं तेव्हा अमेरिकेला इराणकडून तेल घ्यायचं नव्हतं. तसेच इराणलाही अमेरिकेसोबत करार करण्यात रस नव्हता.
अमेरिका इराणला दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश असं का म्हणते? याचा कधी विचार केला आहे का? 1979 मध्ये इराणध्ये इस्लामिक राजवट आल्यानंतर येथील विद्यार्थ्यांनी अमेरिकी दूतावासावर हल्ला केला. 52 अमेरिकी नागरिकांना या विद्यार्थ्यांनी ओलीस ठेवलं. हे ओलीस नाट्य 444 दिवस सुरु होतं. अंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, दुतावास हा दुसऱ्या देशात असला तरी त्या संबंधित देशाचा स्वायत्त भाग असतो असं मानलं जातं. म्हणूनच इराणमध्ये दुतावासावर झालेला हल्ला हा अमेरिकेच्या जमिनीवर झालेला हल्ला मानण्यात आला आणि इथूनच या दोन्ही देशांमध्ये कायमचं बिघडलं.
1977 ते 1981 दमरम्यान राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या जिमी कार्टर यांनी इराणच्या मालकीचे 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सची संपत्ती गोठवण्याचे आदेश दिले. ही सर्व संपत्ती अमेरिकेतली बँकांमध्ये असल्याने ती अमेरिकेने गोठवली. अमेरिकेत असलेल्या इराणच्या मालकीच्या गोठवलेल्या संपत्तीमध्ये इराणचं 1.6 मिलियन औंस इतकं सोनंही होतं. किलोमध्ये सांगायचं झालं तर हे 45 हजार किलो सोनं होतं. हे सोनं न्यूयॉर्कमधील फेड्रल रिझर्व्ह बँकेत होतं.
आता इराणकडे अमेरिकेचे अधिकारी होते आणि अमेरिकेकडे इराणचा पैसा. 20 जानेवारी 1981 रोजी इराणने अमेरिकी अधिकाऱ्यांना सोडून दिलं आणि हे अधिकारी मायदेशी परतले. मात्र इराणचा पैसा अमेरिकेने परत केला नाही तर तो लंडनला पाठवला. या पैशाचा वापर नंतर अमेरिकेने इराणसोबतच्या वादातील तडजोड करण्यासाठी वापरला. अमेरिकेतील कंपन्यांनी एकत्र येऊन इराणविरुद्ध 300 खटले दाखल केले. इराणच्या धोरणांमुळे आम्हाला तोटा झाल्याचा दावा या कंपन्यांनी केला. सेटलमेंट करण्यासाठी 12 बिलियन डॉलर्सपैकी अमेरिकेने केवळ 2.8 बिलियन डॉलर्स परत करत ही सगळी 300 प्रकरणं मिटल्याचा दावा केला.
म्हणजेच अमेरिकेचे लोक अमेरिकेला परत मिळाले मात्र इराणला त्यांचे पैसे आणि सोनं परत मिळालं नाही. यानंतरपासून इराणने अमेरिकेला मोठा सैतान असा उल्लेख करण्यास सुरुवात केली. इराणकडून इस्रायला छोटा सैतान असा उल्लेख केला जाऊ लागला. हेच तीन देश आज एकमेकांविरोधात लढत असून या लढल्याला 45 हजार किलोंच्या सोन्याचं अनोखं कनेक्शन आहे.