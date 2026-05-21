Explained : एका वेळच्या जेवणासाठी वडिलांवर आली मुलींना विकण्याची वेळ, 'या' देशात 47 लाख लोक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर

Explained : देशात बिघड चाललेल्या मानवी संकटामुळे आई - वडिलांवर जगण्यासाठी मुली विकण्याची वेळ आली आहे. अत्यंत गरिबीमुळे अन्न, वैद्यकीय उपचार किंवा कर्जमुक्तीसाठी पोटच्या मुलीला विकण्याची वेळ या देशातील कुटुंबावर आली आहे, असं धक्कादायक वृत्त समोर आलं आहे.
Explained : अमेरिका - इराण युद्धामुळे अनेक देशांवर इंधन संकटाचा सामना करावा लागतोय. त्यासोबत अनेक देश आर्थिक संकटातून जातंय. अशातच अफगाणिस्तान हा देश एका भीषण समस्यामुळे त्रस झाला आहे. या देशातील समस्या ऐकल्यावर अंगावर काटा येतोय. या देशात गरीबी आणि उपासमारीचे संकट अतिशय गंभीर होत चाललं आहे. जगण्यासाठी इथे मानवता पायाखाली तोडवली जातेय. रोज नव्या आशेच्या किरणाने लोक दिवसभर रखरखत्या उन्हात आणि धुळीच्या साम्राज्य उभे असतात. पण त्यांना कुठलही काम मिळत नाही आणि रिकाम्या खिशाने त्यांना घरी परतावे लागतंय. ही परिस्थिती इतकी बिटक झाली आहे की, निष्पाप मुलांना घरातील इतर सदस्यांना अनेक दिवस उपाशी झोपावे लागतंय.
संयुक्त राष्ट्रांने सांगितलं की, अफगाणिस्तानमधील चारपैकी तीन लोक आपल्या मूलभूत गरजाही भागवण्यात असर्मथ ठरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मदतीतील मोठी कपातामुळे या देशावरील संकट आणखीन गडद होतंय. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, सुमारे 47 लाख लोक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र समोर आलंय. अफगाणिस्तानमधी घोर प्रांतात सर्वाधिक परिस्थिती बिकट आहे.
एका असहाय्य वडिलांनी आपली व्यथा सांगितली. डोळ्यात अश्रू आणि भविष्याची चिंता सांगताना ते म्हणाले की, आपल्या इतर मुलांना जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांना पोटच्या लेकीला विकण्याची वेळ आली. भयंकर आणि हृदयद्रावक या निर्णय ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या अंगावर काटा येतोय. त्यांनी सांगितलं की, गेल्या दीड महिन्यात फक्त तीन दिवस काम मिळालं. या तीन कामातून फक्त 150 ते 200 कमाई झाली. या तुंटपुंज्या पैशांत तो स्वत:चं काय कुटुंबाचेही पोट भरू शकत नाहीय.
दुसऱ्या एका वडील अब्दुल रशीद अझिमीने सांगितलं की, त्यांच्यावर सात वर्षांच्या जुळ्य मुली रोकिया आणि रोहिला विकण्याची वेळ आली आहे. अत्यंत गरीब परिस्थितीतून जातोय. कर्जबाजारी झाल्यामुळे माझ्या समोर आता कुठलाही पर्याय राहिलेला नाही. अब्दुल यांनी सांगितलं की, मी काम शोधून थकून गेलो आहे. रोज रिकाम्या हाताने घरी परतोय. तेव्हा मुली जेवण्याची मागणी करतात आणि माझ्याकडे त्यांना देण्यासाठी काही नसतं.
दुसऱ्या एका वडिलांनी हृदयावर दगड ठेवत सांगितलं की माझं नाव सय्यद अहमद असून माझ्या पाच वर्षांच्या मुलीला, शायकाला, एका नातेवाईकाकडे द्यावं लागलं. कारण त्यांच्याकडे मुलीच्या अपेंडिक्स आणि यकृताच्या गाठींवर उपचार करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते.
अफगाणिस्तानमधील वडिलांना का आली अशी वेळ?
संयुक्त राष्ट्राने सांगितलं की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यापासून इथली परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. मुलींच्या शिक्षणावर आणि महिलांच्या कामावर निर्बंध लादण्यात आल्यामुळे अनेक संकट उभी ठाकली आहेत. एवढंच नाहीतर मुलींचं भविष्य अंधकारमय होत चाललंय. त्यात सगळ्यात मोठं कारण मुलींची बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होतंय. इथल्या परंपरेनुसार वराचे कुटुंब अनेकदा वधूच्या कुटुंबाला पैसे किंवा वस्तू देतात. हे पैसे आणि वस्तू गरिबी आणि उपासमारीने त्रस्त असलेली कुटुंबांसाठी आर्थिक आधार असतो.
दुसरं महत्त्वाचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मदत कमी झाल्यामुळे ही परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. दोन वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्र आणि परदेशी संस्थांकडून या देशाला मोफत पीठ, तेल आणि डाळी देण्यात येत होत्या. ज्यामुळे काम न मिळालं तरी इथले लोक उपाशी राहत नव्हते. पण अमेरिका आणि ब्रिटनसह अनेक प्रमुख देशांनी मदत करणे थांबवले.
फक्त मुलींनाच का विकले जात आहे?
अहवालानुसार, अफगाणिस्तानमध्ये मुलांना कुटुंबाचे भविष्य आणि उदरनिर्वाहाचा आधार मानलं जातंय. त्यामुळे आर्थिक संकटाच्या काळात मुलींना ओझे मानले जात असून त्यांच्या विवाहातून पैसे मिळतात म्हणून त्यांना विकण्याची वेळ इथल्या पालकांवर आली आहे.