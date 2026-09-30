/Explained: 34,000 फूट उंचीवर विमानात रक्तरंजित थरार! वैमानिक एकमेकांना भिडले, चाकूने भोसकलं, अखेर विमान अर्ध्यावर आलं अन्....; भारताचं कनेक्शनही समोर

दुबईहून इस्रायलला जाणाऱ्या विमानाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कथितरित्या हायजॅक झालेल्या आणि खाली पाडण्याचा प्रयत्न झालेल्या विमानाचा पायलट भारतीय वंशाचा होता. इस्रायलच्या YNet न्यूज आणि चॅनल 12 ने हे वृत्त दिलं आहे. आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, या पायलटवर एका ओमानच्या पायलटने चाकूने हल्ला केला होता. त्यानंतर, जखमी पायलटने ओमानच्या पायलटशी झुंज दिली आणि विमानातील 180 प्रवाशांचे प्राण वाचवले.
दुबईहून तेल अवीवला जाणारे फ्लायदुबईचे विमान, ड्युटीवर नसलेल्या आणि प्रवाशांसोबत प्रवास करणाऱ्या वैमानिकांनी लँड होते. प्राथमिक अहवालानुसार, भारतीय कॅप्टनवर चाकूने हल्ला झाला होता, परंतु त्याने प्रतिकार करून विमान कोसळण्यापासून आणि 27 मुलांसह 180 हून अधिक (बहुतेक इस्रायली) लोकांचा जीव वाचवला. चॅनल 12 च्या वृत्तानुसार, पायलट भारतीय वंशाचा होता, तर YNet न्यूजने त्याचे वर्णन "भारतीय नागरिक" असे केले आहे.
विमान पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या ओमानच्या सह-वैमानिकाला इस्रायलला उड्डाण करण्याची परवानगी कशी मिळाली, याची आता चौकशी सुरू आहे. अहवालानुसार, सर्व परदेशी कर्मचारी, विशेषतः अरब किंवा आखाती देशांतील कर्मचाऱ्यांची, इस्रायली हवाई क्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वी किंवा इस्रायलमध्ये उतरण्यापूर्वी कठोर आणि वैयक्तिक सुरक्षा तपासणी केली जाते.
N12 शी बोलताना एका इस्रायली अधिकाऱ्याने या घटनेची तीव्रता सांगितली आणि स्पष्ट केले की एक मोठा हल्ला टळला. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले, "एका वैमानिकाने दुसऱ्या वैमानिकावर चाकूने हल्ला केला आणि 9/11 सारखा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजेच, एकतर विमान हायजॅक करून खाली उतरवणे किंवा ते पाडणे असा प्रयत्न होता."
प्रवासी मिरियम शिरा ओहायोन यांची आई, यास्मिन अबुकासिस यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, त्यांच्या मुलीने त्यांना सौदी अरेबियातून फोन केला होता. "तिने सांगितले की एका वैमानिकाने दुसऱ्या वैमानिकावर चाकूने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना किंकाळ्या ऐकू आल्या."
त्याने पुढे सांगितले की, दुसरी एक प्रवासी कॉकपिटमध्ये गेली आणि तिने खूप रक्त पाहिले. मदत करा असे ती ओरडू लागली आणि काही लोकांनी आत जाऊन त्या व्यक्तीला पकडले."
Ynet ने दिलेल्या वृत्तानुसार, इस्रायलला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या विमानातील एका इस्रायली प्रवाशाने, बुधवारी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्या तीव्र संघर्षाचे वर्णन केले आहे. सह-वैमानिकाने विमान पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. रक्ताने माखलेल्या चेहऱ्याने, त्या प्रवाशाने हा व्हिडिओ तेव्हा चित्रित केला, जेव्हा विमान हवेत होते आणि सौदी अरेबियामध्ये आपत्कालीन लँडिंगची तयारी करत होते.
तो म्हणाला, "विमान अपहरणाच्या घटनेत आम्ही अडकलो आहोत. आम्ही नुकतेच दहशतवाद्यांवर मात केली आहे आणि लँडिंगची तयारी करत आहोत. जो कोणी मला ऐकू शकतो, आम्हाला मदतीची गरज आहे. आम्ही तबूक येथे उतरत आहोत, जे कदाचित सौदी अरेबियामध्ये कुठेतरी आहे. एक असे ठिकाण जे आम्हाला माहीत नाही."
मिळालेल्या माहितीनुसार, फ्लायदुबईच्या FZ1073 विमानाचा मुख्य पायलट रशियन नागरिक होता आणि सह-पायलट युक्रेनचा होता. विमानात असलेल्या प्रवाशांनी दावा केला की, दोन्ही पायलटांमध्ये झटापट झाली आणि चाकूने मारामारीसुद्धा झाली, ज्यामुळे विमानात गोंधळ निर्माण झाला. यामध्ये कॉकपिटमध्ये रक्तरंजित हाणामारी झाली आणि विमान अचानक 34,000 फूट उंचीवरून अंदाजे 17,4000 फूट उंचीपर्यंत खाली आले.
या रक्तरंजित संघर्षादरम्यान, विमानात असलेल्या इस्रायली प्रवाशांनी हल्ला करणाऱ्या वैमानिकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विमान कर्मचाऱ्यांना मदत केली. त्यानंतर विमान इस्रायलमधील तेल अवीवऐवजी सौदी अरेबियातील तबूक विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले.
फ्लायदुबईच्या बोईंग 737 मॅक्स 8 विमानाने सुरुवातीला जमिनीवरून 7700 स्क्वॉक कोड पाठवला, जो एक मानक आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन संकेत आहे. तथापि, काही सेकंदांनंतर, त्याने 7500 कोड पाठवला. हा कोड विमान हायजॅक किंवा अनधिकृत हस्तक्षेपाचे चिन्ह मानला जातो. हा धोक्याचा संदेश मिळाल्यानंतर, इस्रायलला फ्लायदुबईच्या विमानाजवळ जाण्यासाठी आपली लढाऊ विमाने तयार ठेवावी लागली.