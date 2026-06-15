/Explained : पेट्रोल-डिझेल, LPG पासून ते रुपयापर्यंत... अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारामुळे भारताला काय होणार फायदा?

US-Iran Deal Impact : गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध संपुष्टात आलंय. या दोन देशांमधील संघर्षाचा परिणाम इतर सर्व देशांना अप्रत्यक्ष बसला होता. भारतालाही या युद्धामुळे अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. इंधन टंचाईपासून महागाईची झळ भारतीयांना बसली आहे. पण आता अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये शांतता करार झाल्याची घोषणा अमेरिकाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे दीर्घकाळ बंद असलेली होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अमेरिकेची नाकेबंदी उठवण्यात आली आहे. आता ती पुन्हा उघडण्यास मंजुरी मिळाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील हा शांतता करार भारतासाठी अनेक अर्थांनी दिलासादायक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. प्रसिद्ध पररष्ट्र धोरण विश्लेषक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांनी अमेरिका - इराणमधील शांतता करारामुळे भारताला पाच फायदे होणार असल्याचे सांगितलं आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर पहिला हल्ला केला होता. इराणच्या प्रत्युत्तरामुळे मध्य-पूर्वेत एक मोठं युद्ध सुरु झालं. ज्यामुळे जगभरातील अनेक देशांना आपल्या युद्धा अप्रत्यक्ष ओढलं. या संघर्षामुळे इराणने सर्वात मोठा वार केला की होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करावी लागली. जी जगाच्या तेलाच्या गरजेपैकी अंदाजे 20% पुरवठा करते. या तणावाचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला.
या करारामुळे पहिला फायदा हा कच्चा तेलाचा असणार आहे. सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक मोठी घसरण पाहिला जाणार आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत 5 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल 83 डॉलरवर गेली आहे. तर डब्ल्यूटीआय क्रूडची किंमत 5.50 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल 80 डॉलर एवढी नोंदवण्यात आली आहे. मूरबान क्रूडमध्ये तर सुमारे 7 टक्क्यांची आणखी घसरण झाली असून ती प्रति बॅरल सुमारे 77 डॉलरवर आलीय. इराण आणि होर्मुझ ही भारतासह इतर आयातीवर अवलंबून असणार आहे. या देशांसाठी सर्वात मोठी पुरवठा केंद्रे असून भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के आयात करतो, अशा परिस्थितीत हा करार देशातील तेल-वायू संकट कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
दुसरा मोठा फायदा भारताला होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने होणार आहे. या करारामुळे तेल आणि वायू पुरवठा साखळीत सुधारणा झाल्यास देशात त्यांची आयात वाढणार आहे. ज्यामुळे भारतातील इंधन तुटवडा संपुष्टात येईल. कच्च्या तेलाच्या स्वस्तपणामुळे पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत कमी होण्यास सर्वात मोठी मदत मिळणार आहे. भविष्यात त्यांच्या किमती आणखी खाली येतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे सर्वसामान्य भारतीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गॅस पुरवठ्याचे संकट संपणार आहे. त्यामुळे एलपीजीचे संकट कमी होणार असून तेल विपणन कंपन्या सिलिंडरची किंमत कमी होईल. यामुळे केवळ सर्वसामान्यांनाच नव्हे, तर उद्योगांनाही दिलासा मिळणार आहे. स्वस्त इंधनामुळे महागाई नियंत्रणात राहणार आहे. कारण वाहतूक खर्च कमी होणार असून अन्नपदार्थांसह इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
भारताला तिसरा फायदा हा शेअर बाजारात दिसेल. जागतिक तणाव, युद्ध, भू-राजकीय तणाव याचा सर्वाधिक फटका हा शेअर बाजारा होतो. इराण - अमेरिका युद्धाचा परिणाम भारतीय शेअर बाजार बऱ्याच काळापासून पाहिला मिळत होता. इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध असो, रशिया-युक्रेन युद्ध असो किंवा अमेरिका-इराण संघर्ष असो, प्रत्येक घडामोडीचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर यापूर्वीही पाहिलं आहे. याचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे, ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या शांतता कराराची घोषणा करताच, सोमवारी बाजार उघडल्याबरोबरच सेन्सेक्स-निफ्टी रॉकेटच्या वेगाने धावताना पाहिला मिळालं. विशेषतः तेलाच्या किमतीशी संबंधित क्षेत्रांच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ पाहिला मिळाली आहे.
अमेरिका - इराण यांच्यातील शांतता करारामुळे रुपया मजबूत होईल, असं तज्ज्ञाचे मत आहे. जागतिक तणावामुळे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने कमकुवत होताना आपण पाहिलं. तर 95 चा टप्पा ओलांडलेल्या भारतीय चलन, रुपयाला, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा फायदा ठरणार आहे. यामागे कच्चे तेल हेच कारण असलं तरी कारण कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीमुळे भारताचे तेल आयातीचे बिल कमी होईल. ज्यामुळे देशाची व्यापार तूट कमी होईल. चलनावरचा हा कमी झालेला दबाव त्याच्या मजबुतीसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
सर्वात मोठा फायदा हा अनिवासी भारतीयांना मिळणार आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे केवळ आयात आणि निर्यातीवरच प्रतिकूल परिणाम तर झालाच त्याशिवाय आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठीही ही एक मोठी समस्या झाली होती. अहवालानुसार, अंदाजे 90 लाख भारतीय आखाती देशांमध्ये काम करतात. त्यामुळे हा शांतता करार या अनिवासी भारतीयांच्या सुरक्षेला आणि रोजगाराला असलेले धोके कमी करण्यास मदत करेल, असं तज्ज्ञ सांगतात.