ब्रह्मांडातील सर्वात भयाण टक्कर! 100 वर्षांत पहिल्यांदाच एकमेकांवर आदळणार दोन दानवी ब्लॅक होल, पृथ्वीला धोका?

Giant Black Holes Collision : आताच्या क्षणाला जेव्हा तुम्ही हे वाचत असाल तेव्हासुद्धा किंबहुना प्रत्येक क्षणाला या ब्रह्मांडामध्ये असंख्य घडामोडी घडत असतील. अशाच काही सहजपणे न दिसणाऱ्या घडामोडींवर अंतराळ संशोधक लक्ष ठेवून आहेत. त्यांना नुकतंच निरीक्षणादरम्यान एका अशा घटनेचे संकेत मिळाले आहेत, जी घटना बऱ्याच गोष्टी बदलू शकते. संशोधकांनी दोन प्रचंड मोठे ब्लॅक होल हेरले असून, ते अतिशय वेगानं एकमेकांच्या दिशेनं जात असल्याचं म्हटलं आहे. ज्यामुळं पुढील 100 वर्षांमध्ये त्यांच्यामध्ये भयाण टक्कर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रत्यक्षात हे दोन्ही ब्लॅक होल पृथ्वीपासून अनेक प्रकाशवर्षे दूर आहेत. तरीही काही उपकरणांच्या माध्यमांतून त्यांचे इथं होणारे परिणाम लक्षात येणार आहेत. ही टक्कर इतक्या प्रचंड प्रमाणात असेल, की त्यातून निर्माण होणाऱ्या गुरुत्वाकर्षणाचे तरंग (Gravitational Waves) पूर्ण ब्रह्मांडातील कानाकोपऱ्यापर्यंत परसरतील.
अवकाश निरीक्षणांच्या माहितीनुसार मार्कारियन 501 नावाच्या एका आकाशगंगेमध्ये ही घटना घडत असून, ती पृथ्वीपासून 450 ते 500 प्रकाशवर्षं दूर आहे. संशोधकांच्या अभ्यासानुसार या आकाशगंगेमध्ये एक केंद्र नाही, तर दोन मोठे ब्लॅक होल आहेत. जे आकारानं इतके मोठे आहेत की त्यांचं आकारमान सूर्याहूनही कोट्यवधी किंबहुना अब्जावधींनी जास्त आहे. इतक्या मोठ्या आकाराचे पिंड एकमेकांवर आदळल्यास किंवा एकमेकांजवळ आल्यास त्यांच्यामधील टक्कर झाली तर त्यामुळं संपूर्ण ब्रह्मांडात उर्जेच्या तीव्र लहरी उत्पन्न होतात.
आतापर्यंत आकाशगंगेत एकच ब्लॅक होल आहे असाच संशोधकांचा समज होता. मात्र, कैक वर्षांच्या अध्ययनानंतर जे सत्य समोर आलं ते पाहून त्यांना हादराच बसला. रेडिओ टेलिस्कोपच्या माहितीनुसार सध्या दोन विविध उर्जास्त्रो दिसत असून, हाच संशोधकांसाठी महत्त्वाचा संकेत ठरला की एक नव्हे दोन ब्लॅक होल अस्तित्वात आहेत. ज्यानंत 20 वर्षांच्या निरीक्षणांचं विश्लेषण केलं असता हे दोन्ही ब्लॅक होल एकमेकांच्या चहूबाजुंना फिरक असल्याची बाब संशोधकांसमोर उघड झाली.
ब्रह्मांडाच्या तुलनेत या दोन्ही ब्लॅकहोलमध्ये असणारं अंतर अतिशय कमी आहे. याच कारणामुळं ते एकमेकांभोवती अतिशय वेगानं फिरत आहेत, परिणामी त्यांना एका परिक्रमेसाठी 121 दिवस लागत आहेत. जसजसे ते एकमेकांच्या नजीक येत आहेत, तसतसा त्यांचा वेग वाढच असून, या प्रक्रियेला 'ऑर्बिटल डिके' म्हटलं जात आहे. म्हणजेच धीम्या गतीनं त्यांच्यातील अंतर कमी होणं.
राहिला मुद्दा 100 वर्षांचा, तर हा आकडा पाहायला मोठा दिसत असला तरीही इतक्या मोठ्या आणि अमर्याद ब्रह्मांडासाठी तो नगण्य आहे. सहसा अशा घटना लाखो किंवा कोट्यवधी वर्षांतून होतात. मात्र यावेळी ती 100 वर्षांत घडण्याची शक्यता असल्यानं संशोधकही त्यातील बारकावे टीपत आहेत, कारण असं झाल्यास मानवी अस्तित्वं पहिल्यांदाच अशी घटना अनुभवणार आहे.
दोन ब्लॅक होल एकमेकांवर आदळतील तेव्हा यातून प्रचंड उर्जेचं उत्सर्जन होईल. इतकी उर्जा ही खुप कमी घटनांतून निघते. या घटनेतून गुरुत्वीय लहरी निघतील ज्या सूक्ष्म असतील. स्पेस टाईम म्हणजेच अवकाशातील वेळेमध्ये यामुळं हलकी कंपनं जाणवतील. या लहरी जेव्हा पृथ्वीपर्यंत पोहोचली तेव्हा काही उपकरणं त्या हेरतील. ब्लॅक होल एकमेकांवर आदळणार हे तर समजलं, पण त्याचा पृथ्वीवर नेमका काय परिणाम होणार? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहेत. मुळात या घटनेचा पृथ्वीला थेट धोका नसला तरीही त्याचे तरंग हे काही उपकरणांच्या माध्यमातून जाणवतील. म्हणजेच ही घटना पृथ्वीवर काही अंशी अनुभवता येईल मात्र त्याचे परिणाम मात्र थेट होणार नाहीत.