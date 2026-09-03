जागतिक तापमानवाढ आणि त्याचा हवामानावर होणारा परिणाम हे समस्त जगासाठी घातक ठरणार आहे. जर अशाचप्रकारे तापमान वाढ होत राहिली तर काही वर्षात जगभरात याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांने दिलेल्या अहवालात गंभीर बाबींवर बोट ठेवत इशारा दिला आहे. तसंच, जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारे काही गंभीर दुष्परिणाम रोखण्याची संधी पृथ्वीने गमावली आहे, असं संयुक्त राष्ट्राने नमूद केलं आहे. त्यामुळं तापमान धोकादायक पातळीखाली कसे आणायचे आणि पुन्हा सुरक्षित पातळीवर कसे आणायचे, याचा मार्ग जगाला शोधावा लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या एका नवीन अहवालानुसार, जग येत्या काही वर्षांत 1.5°C जागतिक तापमानवाढीचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहे, परंतु देशातील सरकारे अजूनही तापमानवाढीवर मर्यादा घालू शकतात, अशी आशाही संयक्त राष्ट्राने व्यक्त केली आहे. तापमानवाढ 1.5अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा कोणताही मार्ग नसल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
2015 च्या पॅरिस हवामान करारानुसार जगाने मान्य केलेली सुरक्षित तापमान मर्यादा काही काळात ओलांडली जाणार आहे. त्यामुळे हवामानाशी संबंधित आपत्ती वाढणे, समुद्राची पातळी वाढणे, जीवसृष्टी नष्ट होणे तसेच बर्फ आणि हिमनद्या वितळणे अशा संकटांचा सामना करावा लागेल. कोळसा, तेल आणि वायू जाळल्यामुळे होणाऱ्या तापमानवाढीमुळे ही परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाने (यूएनइपी) बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
19व्या शतकाच्या मध्यातील तापमानाच्या तुलनेत 1.5 अंश सेल्सिअस (2.7 अंश फॅरेनहाइट) तापमानवाढीचे उद्दिष्ट सर्वसाधारणपणे स्वीकारले गेले. कारण शास्त्रज्ञांना आढळले की 2 अंश सेल्सिअस (3.8 अंश फॅरेनहाइट) तापमानवाढीमुळे लोक व पृथ्वी यांच्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
मात्र 1.5 अंश सेल्सिअस तापमानावर ते परिणाम तुलनेने कमी होतात. औद्योगिक क्रांती होण्याच्या आधीच्या कालावधीच्या तुलनेत जगाचे तापमान आता 1.4 अंश सेल्सिअस (2.5 अंश फॅरेनहाइट) अधिक आहे. ही मोजणी एका वर्षाच्या तापमानाऐवजी 20 वर्षांच्या सरासरीवर आधारित आहे.
या अहवालानुसार, 1.5 अंशापेक्षा तापमान थोडसं वाढलं तरी ते फार काळ वाढलेले राहू नये यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तापमान पुन्हा कमी करुन शक्य तितक्या लवकर 1.5 अंशाखाली आणणं हा सध्या सर्वात योग्य पर्याय आहे. संकट टाळण्यासाठी केवळ उत्सर्जनात कपात पुरेशी नसून, घेणाऱ्या 'कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्हल' तंत्रज्ञानाचा आणि हरित ऊर्जेचा वापर अभूतपूर्व वेगाने वाढवावा लागेल. हवामान बदलामुळं होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाय करावे लागतील तापमानवाढ जितकी कमी ठेवता येईल. तितके नुकसान कमी होईल. त्यामुळं हवामान बदलाशी जुळवून घेणं सोपं आणि कमी खर्चिक होईल.
तापमान 1.5 अंशापेक्षा वाढलं तर उष्णता, पूर आणि अतिवृष्टीचा धोका वाढेल. काही बेटं आणि समुद्रकिनाऱ्याजवळची शहरं पाण्याखाली जाऊ शकतात. याचा परिणाम मनुष्याचे आरोग्य, अन्न,पाणी, निसर्ग आणि अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. तापमान वाढलं तर बर्फ वितळू शकतो, अॅमेझॉनचे जंगल उद्ध्व्स्त होऊ शकते, समुद्राचा प्रवाह बदलेल.
तापमान वाढ कमी करणे आणि त्याचे परिणाम सहन करणे ही दोन्ही कामे आता एकत्र करावी लागणार आहेत. तापमान वाढ कमी करण्यासाठी झाडे लावणे, सावली वाढवणं यासारखे लहान उपाय करता येण्याजोगे आहेत.
"तापमान 1.5°C पेक्षा जास्त राहिलं तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. वाढत्या उष्णतेचे परिणाम दिसून येतच आहेत. पुढे यामुळे अधिक लोकांचा मृत्यू आणि जनजीवनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो," असं यूएनईपीच्या प्रमुख इंगर अँडरसन यांनी म्हटलं आहे.
अहवालानुसार, तापमानवाढीची पातळी ओलांडल्यानंतर ती पुन्हा 1.5°C च्या खाली आणण्यासाठी केवळ भविष्यातील उत्सर्जन कमी करण्यापेक्षा अधिक काहीतरी करावे लागेल. त्यासाठी वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकणे देखील आवश्यक असेल.
कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जंगलांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि कार्बन काढून टाकून तो साठवणाऱ्या इतर पद्धतींसारख्या उपायांचा समावेश असू शकतो. UNEP ने म्हटले आहे की, जीवाश्म इंधनाच्या उत्सर्जनात होणाऱ्या जलद कपातीची जागा घेण्याऐवजी, अशा प्रकारे कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकणे हे त्या कपातीला पूरक असले पाहिजे.