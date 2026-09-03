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Explained: पृथ्वी आग ओकणार, समुद्र बिथरणार, जागतिक संघटनेचे टेन्शन वाढण्यासारखे काय घडलं? अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलाबाबतही मोठा इशारा

जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारे काही गंभीर दुष्परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात तसा इशारा देण्यात आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:30 AM IST
Explained: पृथ्वी आग ओकणार, समुद्र बिथरणार, जागतिक संघटनेचे टेन्शन वाढण्यासारखे काय घडलं? अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलाबाबतही मोठा इशारा
Image Credit: 1.5°C global warming

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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