English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
महाबळेश्वर, काश्मीर नव्हे आता थेट अंतराळ; पृथ्वीच्याही बाहेर लक्झरी हॉटेल अन् हायटेक पर्यटनासाठी तयार आहात?

Hotel in Space science Voyager Station NASA : गडगंड श्रीमंत व्यक्ती इथं शोधतायत जमिनी, गुंतवणुकीसाठी खर्च करतायत मोठी रक्कम. पर्यटनाचं हे नवं पर्व किती वेगळं? का आहे इतकं खास? जाणून घ्या जगाच्या पाठीवर नेमकं काय सुरुय...   

सायली पाटील | Updated: Mar 15, 2026, 09:40 AM IST
Hotel in Space science Voyager Station NASA : अवकाश.... अंतराळ.... यांचा उल्लेख झाला की अनेकदा डोळ्यांसमोर येतो तो म्हणजे काशळाकुट्ट अंधार, तारे, ग्रह आणि आकाशगंगांचं एक अनोखं विश्व. जे सामान्यांना अनुभवताही येत नाही. कैक मैल दूर असणाऱ्या या विश्वात आतापर्यंत बऱ्याच अवकाश मोहिमांच्या निमित्तानं अवकाशयात्रींचा मोठा मुक्काम असतो. मात्र याच अवकाशात तुम्हाला पर्यटनाची संधी मिळाली तर? संकल्पनेवर विश्वास ठेवणं कठीण वाटत असेल, पण ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीची तयारीसुद्धा सुरू झाली आहे. जाणून आश्चर्याचा धक्का बसेल पण हे खरंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

जी आकाशगंगा आणि अवकाश पृथ्वीवरून दुर्बिणीनं पाहावं लागत होतं, तेच अनोखं विश्व आता अगदी जवळून, प्रत्यक्षात अवकाशात जाऊन अनुभवता येणार आहे. पर्यटनाच्या निमित्तानं अवकाशवारी करता येणार आहे, इतकंच नव्हे तर तिथं बसून चक्क चहाचा घोटही पिता येणार आहे. अवकाश आता फक्त संशोधनापुरताच सीमित राहिलं नसून, आता इथंसुद्धा एक महागडं पर्यटनस्थळ आणि गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून विकसित होत आहे. 

पृथ्वीच्या बाहेर सुरुय अंतराळ पर्यटन.. 

आतापर्यंत ब्लू ओरिजिन आणि अनेक स्पेस टुरिस्ट कंपन्यांनी अवकाशयानाच्या माध्यमातून जवळपास 100 पर्यटकांना पृथ्वीबाहेर फेरफटका मारून आणलं आहे. हा आकडा दिवसागणिक वाढत असून, अवकाशात हॉटेल बनवण्याची तयारीसुद्धा सुरू करण्यात आली आहे. जेणेकरुन येत्या काळात पृथ्वीपलिकडे अगदी शून्य गुरुत्वाकर्षण असणाऱ्या आलिशान ठिकाणी पर्यटकांना एका वेगळ्या विश्वाचा अनुभवता येणार आहे. 

जगातील पहिलंवहिलं अवकाशातील हॉटेल 

अवकाशातील जगातील पहिलंवहिलं हॉटेल वॉयेजर स्टेशन कॅलिफोर्नियातील एक कंपनी तयार करत असून, हे साधारण एका फिरच्या चाकाप्रमाणं असेल. या स्पेस स्टेशनमध्ये कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण अस्तित्वात असून, भौतिसशास्त्राच्या सिद्धांतांनुसार जेव्हा हे फिरणार तेव्हा सेंट्रीफ्यूगल फोर्समुळं तिथं आतमध्ये असणाऱ्या माणसांना चंद्राप्रमाणं गुरुत्वाकर्षम मिळेल. म्हणजेच तिथं अगदी सामान्यपणे वावरता येणार आहे. इथं पाणी पिणं, खाणं अशा गोष्टी सहजपणे करता येतील. 

धनाढ्यांसाठी गुंतवणुकीचा पर्याय 

साधारण 50000 चौरस फूट इतकं क्षेत्रफळ असणाऱ्या या अवकाशातील हॉटेलमध्ये एका वेळी 400 पर्यटक सामावून घेण्याची क्षमता असेल. इथं व्हिलाही असतील जे, धनाढ्यांना खरेदी करता येतील. जिम, बार, सिनेमागृह, रेस्तराँचीही सोय इथं असेल, जिथं स्पेस फूड नव्हे तर पृथ्वीवरील सामान्य खाद्यपदार्थही खाता येतील. 2027-28 पर्यंत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्याचा मानस ठेवण्यात आला असून, एक्सिओमचं पहिलं मॉड्यूल 2026 च्या अखेरपर्यंत आयएसएसशी जोडलं जाऊ शकतं. या प्रकल्पासाठी अब्जावधींचा खर्च येणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Explained :  मासिक पाळीच्या रजेमुळं खरंच महिलांच्या रोजगारात अडथळा? SC असं का म्हणालं? तुमचं मत काय?

छाया सौजन्य- एआय

अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासाकडून आता खासगी कंपन्यांसाठी ISS खुलं करण्यात येत असून, तिथं अनेक प्रकल्पांवर काम केलं जाणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार एक्सिओम स्पेसच्या पहिल्या कमर्शिअल मॉडेलची निर्मिती अखेरच्या टप्प्यात असून, फिलिप स्टार्क या प्रख्तास फ्रेंच डिझायनंरनं यावर काम केलं असून, अनेक बारकाव्यांची इथं काळजी घेण्यात आली आहे. 

अवकाशातही हाय स्पीड कनेक्टीव्हिटी... 

अवकाशात गेल्यावर पृथ्वीशी संपर्क तुटणार असं वाटत असेल तर तसं नाहीय. कारण, इथं हाय स्पीड वायफायअसेल, ज्यामुशं पर्यटकांना अगदी सहजपणे इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह राहता येणार आहे. 2030 मध्ये जेव्हा नासाचं ISS सेवानिवृत्त होईल तेव्हा एक्सिओमचे हे मॉडेल त्यापासून वेगळे होत जगातील पहिलं व्यावसायित अंतराळ तळ ठरेल. सध्या इथं हॉटेल निर्मितीच्या अनुषंगानं संशोधत अनेक स्तरांवर गुरुत्वाकर्षणावर काम करत असून, अवकाशात वापरास योग्य असणाऱ्या सेल्फ हिलिंग मटेरिअलवर काम करत आहेत. 

अवकाशवारीसाठी किती खर्च येणार? 

प्राथमिक तर्कांनुसार अवकाशातील या हॉटेलवर जाण्यासाठीच्या एका तिकिटाला येणारा खर्च असेल, 20 ते 50 मिलियन डॉलर. म्हणजेच साधारण 165 ते 415 कोटी रुपये. या तिकीटासमवेत इथं येऊ पाहणाऱ्यांना 15 ते 20 आठवड्यांचं प्रशिक्षण दिलं जाणार असून, त्यामध्ये सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग म्हणजेच वेगानं शरीलाला सांभाळण्याची कला आणि इमर्जन्सी इवॅल्यूएशनचाही सहभाग असेल. 

एलॉन मस्क यांची कंपनी स्पेस एक्स या हॉटेलपर्यंत पर्यटकांना अवकाशात नेण्यासाठी स्टारशिपचता वापर करण्याची योजना आकत असून, त्यामुळं येत्या काळात आता हे अवकाश पर्यटन नेमकं कोणत्या मार्गानं बहरतं आणि इथं नेमकी किती मोठी गुंतवणूक केली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
इतर बातम्या

ज्याच्यामुळे झाला वाद तोच सोडणार आता काव्या मारनची साथ? पाक...

स्पोर्ट्स