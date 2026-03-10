Explained: तुम्ही घरात वापरता तो गॅस काळ्या तेलापासून कसा तयार करतात? समजून घ्या LPG बनवण्याची प्रक्रिया

Explainer LPG Gas : (Israel Iran War) आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम आता अधिक तणावपूर्ण वळणावर येताना दिसत आहेत. या संघर्षाच्या झळा आता संपूर्ण भारतात जाणवू लागल्या आहेत. इराण-इस्रायल युद्धामुळे या देशांमधून भारतात होणारा खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा खंडित झाला आहे. ज्यामुळं देशात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. गॅस तुटवड्यामुळं त्याचा थेट परिणाम दैनंदिन जनजीवनावर होताना दिसत आहे.
गॅस अभावी अनेक हॉटेलं बंद करण्याची वेळ आली असून, असं चित्र दिसण्यास सुरुवातही झाली आहे. ज्यामुळं आता व्यावसायिक गॅस सिलिंडरसर घरगुती गॅससाठीही नागरिकांना प्रचंड ओढाताण करावं लागत आहे. सरकारने सिलेंडर बुकिंगचा कालावधी वाढवल्यामुळं सामान्यांमध्ये अधिकच गोंधळ पाहायला मिळत असून, हे युद्ध जरी आखातात असलं तरी देशातील नागरिकांचं जेवणच संकटात आल्याची वस्तूस्थिती पाहायला मिळत आहे.
एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) लिक्विड पेट्रोलियम गॅस किंवा 'द्रवरूप पेट्रोलियम वायू' असाच त्याचा अर्थ. हा प्रामुख्याने प्रोपेन (Propane) आणि ब्युटेन (Butane) या दोन वायूंपासून तयार केला जातो. एलपीजी गॅस थेट जमिनीतून मिळत नाही, तर तो इतर इंधन तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान एक 'उप-उत्पादन' (By-product) म्हणून मिळतो.
उपलब्ध माहितीनुसार एलपीजी तयार होण्याच्या मुख्य दोन प्रक्रिया आहेत
जमिनीखालून नैसर्गिक वायू (Natural Gas) काढला जातो, तेव्हा तो शुद्ध स्वरूपात नसतो. त्यामध्ये मिथेनसोबतच प्रोपेन, ब्युटेन हे वायूसुद्धा किंवा हे घटकसुद्धा असतात. इथं, जमिनीतून काढलेला हा वायू एका मोठ्या विभाजकात पाठवला जातो. जिथं मिथेन (जो पाईपलाईनद्वारे शहरात पुरवला जातो) वेगळा केला जातो. उरलेले प्रोपेन आणि ब्युटेन वायू कमी तापमानाला थंड करून किंवा दाब देऊन वेगळे केले जातात. जगातील साधारण 60% एलपीजी याच पद्धतीने तयार केला जातो. राहिला मुद्दा उरलेल्या 40 टक्के एलपीजीचा, तर त्यासाठीसुद्धा एक अतिशय मोठी प्रक्रिया आहे.
एलपीजी निर्मितीचं उर्वरित प्रमाण हे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प अर्थात रिफायनरींमध्ये कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान (Crude Oil) साध्य केलं जातं. इथं सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असतो, ऊर्ध्वपतन (Fractional Distillation). या प्रक्रियेत एका मोठ्या 'डिस्टिलेशन टॉवर'मध्ये कच्चं तेल प्रचंड तापमानावर गमर केलं जातं, इथं ते उकळू लागल्यावर त्यातील विविध घटक त्यांच्या घनतेनुसार वेगळे होतात.
या प्रक्रियेमध्ये प्रोपेन आणि ब्युटेन हे सर्वात वायू हलके असल्यानं ते सर्वात वरच्या भागात जमा होतात, जिथं त्यांना एकवटून तिथंच थंड करत त्यांचं द्रवात रूपांतर केलं जातं. गॅस तयार झाल्यानंतर तो थेट वापरण्यायोग्य नसतो. त्याच्यावर आणखीही काही प्रक्रिया होणं गरजेचं असतं. या प्रक्रिया खालीलप्रमाणे...
शुद्धीकरण (Purification): गॅसमधून पाणी आणि सल्फरसारखे इतर अशुद्ध घटक शुद्धीकरण प्रक्रियेत काढण्यात येतात. ज्यामुळं गॅस जळताना प्रदूषण टळतं.
Ethyl Mercaptan : नैसर्गिकरित्या एलपीजीला कोणताही गंध नसतो. परिणामी गॅस गळती (Leakage) झाली, तर ती बाब लक्षात यावी म्हणून त्यात जाणीवपूर्वक 'इथिल मर्कॅप्टन' नावाचं उग्र गंध असणारं रसायन मिसळण्यात येतं. ज्यामुळं जेव्हाजेव्हा गॅसचा वास येतो, तेव्हा प्रत्यक्षात तो या रसायनाचाच वास असतो.
एलपीजी किंवा तत्सम वायूंना मध्यम दाबाखाली (Pressure) ठेवल्यास त्यांचं रूपांतर द्रवात (Liquid) होतं. गॅस द्रवात रूपांतरित केल्यामुळे त्याचं आकारमान 270 पटींनी कमी होतं आणि यामुळे एका लहान आकाराच्या सिलेंडरमध्ये खूप जास्त ऊर्जा साठवणं शक्य असल्यानं गॅस सिलेंडरमध्ये भरला जातो.