/Explained:मृतांचा आकडा 547 वर, बोगद्यातील ढिगाऱ्याखाली जगण्याची धडपड; विध्वंसानंतर कशी सुरुय बचावमोहीम?

नेपाळ-तिबेट सीमेवर आलेल्या भीषण फ्लॅश फ्लडने मोठ्या प्रमाणात विध्वंस केला आहे. रसुवा जिल्ह्यातील पूरग्रस्त जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात अनेक कामगार आणि नागरिक अडकले आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी नेपाळ लष्कराने विशेष बचावमोहीम हाती घेतली आहे. अत्यंत कठीण आणि धोकादायक परिस्थितीत लष्कराच्या पथकाने बोगद्यात प्रवेश करून आत अडकलेल्या दोन जणांची सुखरूप सुटका केली आहे. मात्र, अजून किती जण बोगद्यात अडकले आहेत, याचा अचूक आकडा स्पष्ट झालेला नसून शोधमोहीम सुरू आहे.
रसुवा जिल्ह्यातील पूरग्रस्त जलविद्युत प्रकल्पाच्या परिसरात अचानक आलेल्या पुरामुळे परिस्थिती गंभीर झाली. पुराचे पाणी आणि चिखल बोगद्यात शिरल्याने आत असलेले कामगार आणि इतर नागरिक अडकले. काही वृत्तांनुसार बोगद्यात 100 पेक्षा जास्त लोक अडकले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बचाव पथकांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
घटनेची माहिती मिळताच नेपाळ लष्कराने प्रशिक्षित जवान आणि तांत्रिक पथकांना घटनास्थळी पाठवले. बोगद्यातील परिस्थिती अत्यंत धोकादायक असल्याने बचावकार्य काळजीपूर्वक केले जात आहे. जवानांकडे आवश्यक तांत्रिक उपकरणे असून, ढिगारा आणि चिखल हटवत अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
बचावकार्यात नेपाळ लष्कराला सुरुवातीचे यश मिळाले आहे. लष्कराच्या पथकाने बोगद्यातून दोन कामगारांची सुरक्षित सुटका केली. त्यानंतर बोगद्यात आणखी कोणी अडकले आहे का, याचा शोध घेण्याचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे अडकलेल्या इतर नागरिकांच्या कुटुंबीयांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी बचावकार्य अद्याप संपलेले नाही.
फ्लॅश फ्लडनंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर चिखल, दगड आणि इतर मलबा साचला आहे. डोंगराळ भागातील भौगोलिक परिस्थिती आणि खराब झालेली वाहतूक व्यवस्था यामुळे बचाव पथकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बोगद्याच्या आत सुरक्षितपणे प्रवेश करणे आणि अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे हे लष्करासमोरील प्रमुख आव्हान आहे.
रसुवा भागात बचावमोहीम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार नेपाळ लष्कराने पूरग्रस्त भागातून शेकडो नागरिक आणि कामगारांची सुटका केली आहे. काही अहवालांनुसार 350 जणांना जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यातून बाहेर काढण्यात आले होते, तर अन्य भागांतूनही मोठ्या संख्येने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे ही मोहीम केवळ एका बोगद्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण पूरग्रस्त परिसरात सुरू आहे.
पूरग्रस्त रसुवा परिसरात बचावकार्य सुरू असतानाच आणखी एका संभाव्य पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. पुराच्या मलब्यामुळे तयार झालेल्या जलसाठ्यात पाणी वाढल्याने काही काळ बचावकार्य थांबवावे लागले. हेलिकॉप्टरद्वारे सुरू असलेल्या बचाव मोहिमेलाही सुरक्षेच्या कारणास्तव तात्पुरता ब्रेक देण्यात आला. त्यामुळे बचाव पथकांना प्रत्येक पाऊल अत्यंत सावधपणे टाकावे लागत आहे.
नेपाळ-तिबेट सीमेवरील या आपत्तीचा मानवी आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा परिणाम झाला आहे. फ्लॅश फ्लडमुळे रस्ते, पूल, घरे आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे नुकसान झाले आहे. मोठ्या संख्येने नागरिक बेपत्ता असून बचाव आणि शोधमोहीम अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे रसुवा भागातील बोगद्यात अडकलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षित बाहेर काढणे हे सध्या प्रशासन आणि लष्करासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. परिस्थिती बदलत असल्याने मृतांचा आणि बेपत्ता व्यक्तींचा आकडा अधिकृत अपडेटनुसार बदलू शकतो.