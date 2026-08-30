/DNA सॅम्पल अन् 1.5 मीटर खोल खड्डे...नेपाळमधील बेवारस मृतदेहांची भविष्यात ओळख कशी पटवली जाणार?

Nepal Floods Victims Identification: नेपाळमध्ये नुकत्याच आलेल्या भीषण नैसर्गिक आपत्तीनंतर मोठ्या संख्येने मृतदेह सापडले आहेत. मात्र, यातील अनेकांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. मृतदेहांची अवस्था खराब होत असल्याने आणि त्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने नेपाळ प्रशासनाने आता ओळख न पटलेल्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मृतदेह दफन करण्यापूर्वी त्यांचे DNA सॅम्पल घेण्यात येणार आहेत. प्रत्येक मृतदेहाला स्वतंत्र ओळख क्रमांक आणि लोकेशन टॅग दिला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या कुटुंबीयाचा DNA नमुना जुळल्यास संबंधित मृतदेह पुन्हा बाहेर काढून नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे शक्य होणार आहे.
26 ऑगस्ट रोजी नेपाळ-चीन सीमेवरील रसुवा नदी परिसरात आलेल्या महापुरामुळे मोठी जीवितहानी झाली. आतापर्यंत किमान 734 मृतदेह सापडले आहेत. भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या चितवन जिल्ह्यातच 250 हून अधिक मृतदेह मिळाले आहेत. दरम्यान, बचाव पथकांकडून मलब्यात अडकलेल्या नागरिकांचा शोध आणि मदतकार्य अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चितवनमध्ये रुग्णालयांमध्ये मृतदेह ठेवण्यासाठी आवश्यक जागा आणि सुविधा कमी पडत आहेत. त्यामुळे मृतदेहांची योग्य पद्धतीने जपणूक करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान बनले आहे. एका नेपाळी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, मृतदेहांची संख्या वाढल्यानंतर एका घराचा तात्पुरता कूलिंग सेंटर म्हणून वापर करण्यात आला. मात्र, तेथेही जागा अपुरी पडू लागल्याने मृतदेह दफन करण्याशिवाय प्रशासनासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही.
याशिवाय मृतदेह दीर्घकाळ तात्पुरत्या ठिकाणी ठेवल्यामुळे त्यांची स्थिती खराब होण्याचा आणि दुर्गंधीमुळे आरोग्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने दफन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मृतदेह दफन करण्यापूर्वी त्यांचा DNA नमुना घेऊन तो सुरक्षित ठेवला जात आहे. भविष्यात एखाद्या बेपत्ता व्यक्तीच्या कुटुंबीयांचा DNA नमुना उपलब्ध झाल्यास त्याची मृतदेहाच्या नमुन्याशी तुलना करता येईल. यासाठी प्रत्येक मृतदेहाला स्वतंत्र युनिक आयडी किंवा रेफरन्स नंबर देण्यात आला आहे. त्यासोबत संबंधित मृतदेहाचे लोकेशनही नोंदवले जात आहे. DNA जुळल्यानंतर संबंधित मृतदेह नेमका कुठे दफन करण्यात आला आहे, हे या ओळख क्रमांकाच्या मदतीने शोधता येणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, शनिवार दुपारपर्यंत 100 हून अधिक मृतदेहांची DNA प्रोफाइलिंग पूर्ण झाली होती. त्यानंतर त्यांना दफन करण्याची तयारी करण्यात आली. मृतदेहांसाठी सुमारे 1.5 मीटर खोल खड्डे खोदले जात आहेत. प्रत्येक मृतदेहाच्या खड्ड्यामध्ये सुमारे 40 सेंटीमीटर अंतर ठेवले जात आहे. भविष्यात DNA जुळल्यानंतर एखादा विशिष्ट मृतदेह बाहेर काढण्याची वेळ आली, तर ही व्यवस्था उपयोगी ठरणार आहे.
मृतदेहांना त्यांच्या ओळख क्रमांकासह विशेष बॅगमध्ये ठेवले जात आहे. त्यानंतर बॅगसह मृतदेह दफन केला जाणार आहे. दफन केलेल्या ठिकाणी साइनबोर्ड आणि काँक्रीटचा प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे. या ठिकाणी संबंधित मृतदेहाचा ओळख क्रमांक नमूद केला जाणार आहे. याशिवाय संपूर्ण दफन प्रक्रियेचे फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या मृतदेहाची ओळख पटल्यास त्याचे ठिकाण शोधणे प्रशासनाला सोपे होईल.
नेपाळमध्ये बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना देशभरातील विविध रुग्णालयांमध्ये DNA सॅम्पल द्यावे लागणार आहेत. DNA चाचणीचे निकाल आल्यानंतर नेपाळच्या आरोग्य विभागाकडून हे नमुने दफन केलेल्या मृतदेहांच्या DNA प्रोफाइलशी जुळवले जातील. DNA मॅच झाल्यास मृतदेहाची ओळख निश्चित करण्यास मदत होईल. यानंतर संबंधित युनिक आयडी नंबरच्या आधारे पोलिसांच्या नोंदी तपासल्या जातील आणि मृतदेह नेमक्या कोणत्या ठिकाणी दफन करण्यात आला आहे, याचा शोध घेतला जाईल.
DNA जुळल्यानंतर प्रशासन संबंधित मृतदेह दफन केलेल्या ठिकाणाहून बाहेर काढून तो कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. ओळख पटलेली नसलेल्या मृतदेहांची माहिती पोलिसांनी एका वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे बेपत्ता व्यक्तींचे नातेवाईक संबंधित माहिती तपासू शकतात.
नेपाळी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, देशात अद्याप 2,400 हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. यामध्ये शेकडो परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे DNA नमुने, युनिक आयडी आणि दफनस्थळाची नोंद या माध्यमातून भविष्यात बेपत्ता व्यक्तींची ओळख पटवण्यास मोठी मदत होणार आहे.