हंगेरीत 16 वर्षांच्या सत्तेला ब्रेक! विक्टर ऑर्बान युगाचा अंत; पीटर मॅग्यार यांच्या नेतृत्वाखाली नवा राजकीय अध्याय

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
Who is Peter Margyar, a Face Behind Landslide victory in Hungary: युरोपियन राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवणारी ऐतिहासिक घटना हंगेरीत घडली आहे. विक्टर ऑर्बान यांच्या तब्बल १६ वर्षांच्या अखंड सत्तेला अखेर मतदारांनी पूर्णविराम दिला आहे. 

उर्वशी खोना | Updated: Apr 14, 2026, 03:55 PM IST
(Photo- Reuters)

Peter Magyar ended Viktor Orbans 16-year rule in landslide Victory in Hungary: युरोपियन राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवणारी ऐतिहासिक घटना हंगेरीत घडली आहे. विक्टर ऑर्बान यांच्या तब्बल १६ वर्षांच्या अखंड सत्तेला अखेर मतदारांनी पूर्णविराम दिला आहे. 12 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत विरोधी पक्ष तिसझा पार्टीने पीटर मॅग्यार यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक विजय मिळवला. 199 सदस्यीय संसदेत तिसझा  पक्षाला 138 जागा मिळाल्या (दोन-तृतीयांश बहुमत), तर ऑर्बान यांच्या Fidesz–KDNP युतीला केवळ 55 जागा मिळाल्या आणि तसंच अतिउजव्या आर होमलॅन्ड (Mi Hazánk) ला फक्त 6 जागांवर विजय मिळवता आला.

79.55 टक्के इतक्या विक्रमी मतदानाने या निकालाला अधिकच ऐतिहासिक स्वरूप दिले. 98 टक्क्यांहून अधिक मतमोजणी झाल्यानंतर हे आकडे स्पष्ट झाले आहेत.

 काय घडलं? – घटनाक्रम (12 ते 14 एप्रिल 2026)

*12 एप्रिल (निवडणूक दिवस)*: विक्रमी मतदान. सुरुवातीच्या ट्रेंडमध्येच Tisza पक्ष आघाडीवर.
*रात्री उशिरा*: विक्टर ऑर्बान यांनी पराभव मान्य केला. निकाल “वेदना देणारा पण स्पष्ट” असल्याचे सांगत पीटर मॅग्यार यांचे अभिनंदन केले.
*13 एप्रिल: पीटर मॅग्यार यांनी पंतप्रधान-नियुक्त म्हणून पहिली मोठी पत्रकार परिषद घेतली. राष्ट्रपतींना संसद त्वरित बोलावण्याचे आवाहन करत 5 मे 2026 पर्यंत सत्तांतर पूर्ण करण्याचे संकेत दिले.
*14 एप्रिल (आज): बुडापेस्टमध्ये जल्लोषाचे वातावरण. नागरिक “युरोप ! युरोप !*” अशा घोषणा देत “युरोपकडे पुनरागमन” साजरे करत आहेत.

कोण आहेत पीटर मॅग्यार?

पीटर मॅग्यार (45 वर्षे) हे वकील, माजी राजनैतिक अधिकारी आणि युरोपियन संसद सदस्य आहेत. विशेष म्हणजे ते 2024 पर्यंत ऑर्बान यांच्या फिडेस पक्षाशी जवळचे होते. मात्र नंतर त्यांनी बंड केले, भ्रष्टाचाराविरोधात मोहीम उभी केली आणि *तिसझा पार्टी * (सन्मान आणि स्वातंत्र्य) च्या माध्यमातून जनतेसमोर मजबूत पर्याय उभा केला.

त्यांनी पारंपरिक उजव्या विचारसरणीला युरोपाभिमुख, भ्रष्टाचारमुक्त आणि लोकशाहीवादी दृष्टिकोन जोडला. “आम्ही हंगेरीची मुक्तता केली आहे” असे विजय भाषणात ते म्हणाले.

नव्या सरकारचे अजेंडा – काय बदलणार?

पीटर मॅग्यार यांच्या तिसझा  सरकारचे मुख्य मुद्दे:

*युरोपियन युनियनशी संबंध*: अडकलेले EU निधी त्वरित मिळवणे, ब्रसेल्सशी तणाव कमी करणे आणि युरोझोनमध्ये सामील होण्याचा विचार.
 *संविधानिक सुधारणा: कोणत्याही पंतप्रधानांसाठी केवळ दोन कार्यकाळ मर्यादा, जेणेकरून ऑर्बान यांच्यासारखं दीर्घकाळ सत्तेवर राहणारं कोणीही येऊ नये.
*परराष्ट्र धोरण*: रशियापासून स्पष्ट अंतर, युक्रेनला मजबूत पाठिंबा, नाटो आणि EU सोबत घनिष्ठ संबंध.
*आंतरिक सुधारणा*: भ्रष्टाचारविरोधी मोठी मोहीम, न्यायव्यवस्था आणि संस्थांचे पुनरुज्जीवन, आरोग्य आणि सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा.

 हा निकाल ऐतिहासिक का?

ही केवळ सत्ताबदलाची घटना नाही, तर युरोपियन राजकारणातील मोठा टर्निंग पॉइंट आहे:

1. 16 वर्षांच्या “ऑर्बान युगाचा” अंत* — ऑर्बान यांनी माध्यमे, न्यायव्यवस्था आणि संस्थांवर नियंत्रण ठेवत “इलिबरल डेमॉक्रसी” चं मॉडेल उभं केलं होतं. मतदारांनी ते नाकारलं.
2. विरोधकांना अभूतपूर्व दोन-तृतीयांश बहुमत, आधुनिक हंगेरीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच.
3. जागतिक परिणाम*:
- EU सोबतचे तणाव कमी होण्याची शक्यता; अब्जावधी युरो निधी अनलॉक होऊ शकतात.
- मध्य युरोपातील रशियाचा प्रभाव कमी.
- जागतिक उजव्या-राष्ट्रवादी विचारसरणीला (ट्रम्प, पुतिन यांच्या मित्रांना) धक्का.
- युक्रेन युद्ध, स्थलांतर आणि ट्रान्स-अटलांटिक संबंधांवर दूरगामी परिणाम.

 “युरोप, युरोप!” – बुडापेस्टचा संदेश

निकाल जाहीर होताच राजधानी बुडापेस्टमध्ये हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. “*Europe! Europe!” आणि “रशियन्स गो होम” अशा घोषणा देत ते जल्लोष करत होते. अनेकांसाठी हा निकाल हंगेरीचा युरोपियन मुख्य प्रवाहात पुनरागमन आहे.

हंगेरीत घडलेला हा सत्ताबदल हा केवळ राजकीय बदल नाही, तर जनतेच्या दीर्घकाळच्या असंतोषाचा, भ्रष्टाचाराविरोधातील आणि लोकशाहीवरील विश्वासाचा ठोस उच्चार आहे. पीटर मॅग्यार यांच्या नेतृत्वाखाली देश आता नव्या, अधिक युरोपाभिमुख आणि पारदर्शक दिशेने वाटचाल करणार आहे. मे २०२६ च्या सुरुवातीला सत्तांतराची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होईल.

12 एप्रिल 2026 हा दिवस हंगेरीच्या आणि संपूर्ण युरोपच्या राजकीय इतिहासात वळण देणारा क्षण म्हणून कायम लक्षात राहील.

About the Author

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
HungaryPeter MagyarViktor Orbans

