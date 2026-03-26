Explained: 90 विमानं, 5000 क्रू असलेल्या 'अब्राहम लिंकन' युद्धनौकेचं काय झालं? इराणजवळ जाणं भोवलं?

Explained Iran Fired Missiles At US Aircraft Carrier Abraham Lincoln: अमेरिकेला हे एवढं भलं मोठं जहाज मागे का फिरवावं लागलं जाणून घ्या सविस्तरपणे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 26, 2026, 09:12 AM IST
अमेरिकेला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

Explained Iran Fired Missiles At US Aircraft Carrier Abraham Lincoln: आखाती देशांमध्ये सध्या इस्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम जाणवत आहे. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा आज 27 वा दिवस आहे. इराणसोबतचा करार लवकरात लवकर पूर्ण होईल असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून केला जात आहे. मात्र ट्रम्प यांच्याकडून दावे केले जात असतानाच बुधवारी इराणने प्रत्यक्ष युद्धभूमीमध्ये अमेरिकेल जोरदार दणका दिला आहे. इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी अमेरिकेच्या 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' या विमानवाहू नौकेवर हल्ला करण्यात आल्याचा दावा इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने केला आहे. आम्ही केलेल्या हल्ल्यात ही युद्धनौका निकामी झाली असून तिला आखाती देशांच्या समुद्रामधून माघार घ्यावी लागल्याचं इराणछं म्हणणं आहे. मात्र अमेरिकेने हा दावा फेटाळून लावला आहे. इराणचा दावा अमेरिकेने खोडून काढला आहे. पण या साऱ्या वादामध्ये खरंच 'यूएसएस अब्राहम लिंकन'ने एवढी शक्ती असूनही माघार घ्यावी लागली आहे का? 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' युद्धनौका नेमकी आहे कशी? जाणून घेऊयात...

'यूएसएस अब्राहम लिंकन' आहे काय?

'यूएसएस अब्राहम लिंकन' ही अमेरिकन नौदलाची पाचवी 'निमिट्झ' श्रेणीतील विमानवाहू नौका आहे. सीव्हीएन-72 हा 'हल नंबर' असलेली 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' ही अणुऊर्जेवर चालणारी विमानवाहू नौका आहे. ही विमानवाहू नौका 26 जानेवारी 2020 रोजी अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'अंतर्गत सेवेत रुजू झाली. अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांच्या नावावरून या नौकेचे नामकरण करण्यात आले आहे. कॅलिफोर्नियातील सॅन डिएगो येथील 'एनएएस नॉर्थ आयलंड' बंदर हा या युद्धनौकेचा होम बेस आहे. आहे. ही नौका अमेरिकन नौदलाच्या 'पॅसिफिक फ्लीट'चा म्हणजेच पॅसिफिकमधील तुकडीचा एक भाग आहे.

'यूएसएस अब्राहम लिंकन' कुठे तैनात आहे?

'यूएसएस अब्राहम लिंकन' सध्या मध्यपूर्वमध्ये संघर्ष सुरु असल्याने याच भागात तैनात करण्यात आली आहे. सध्या ही नौका हिंदी महासागर आणि ओमानच्या आखातात सक्रिय आहे. ही नौका आता उत्तर अरबी समुद्राच्या दिशेने सरकणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून इराणच्या अधिक अधिक जवळ जाण्याचा या नौकेचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.

'यूएसएस अब्राहम लिंकन' ची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

333 मीटरच्या आसपास लांबी असलेली 'यूएसएस अब्राहम लिंकन'ची कमाल रुंदी अंदाजे 77 मीटर इतकी आहे. या महाकाय युद्धनौकेचं वजन एक लाख टन म्हणजेच एक कोटी किलो इतके आहे. शत्रूंवर हवाई हल्ले करण्याबरोबरच शत्रूच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्यातही ही युद्धनौका सक्षम आहे. यापूर्वी अनेकदा पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातात 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' तैनात करण्यात आलेली. ही नौका अमेरिकन नौदलाच्या सामर्थ्याचे एक प्रतीक म्हणून ओळखली जाते.

'यूएसएस अब्राहम लिंकन'वर किती कर्मचारी आणि विमानं आहेत?

'यूएसएस अब्राहम लिंकन' या विमानवाहू नौकेवर अंदाजे पाच हजार खलाशी आणि नौदलाच्या सैन्याला सामावून घेण्याची क्षमता आहे. या नौकेवर एकाच वेळी 90 लढाऊ विमाने आणि इतर विमानांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येनं या युद्धनौकेवर असलेले कर्मचारी शिफ्टमध्ये काम करतात. 'यूएसएस अब्राहम लिंकन'वरुन अहोरात्र गस्त, देखरेख करण्यासाठी असं नियोजन केलं आहे.  दोन अणुभट्ट्यांमुळे 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' युद्धनौकेमध्ये इंधन भरण्याची आवश्यकता पडत नाही. खरं तर 20 वर्षांहून अधिक काळ एकदाही इंधन न भरता 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' युद्धनौका अविरतपणे कार्यरत राहू शकते इतकी या नौकेला ऊर्जा पुरवणाऱ्या अणुभट्ट्यांची क्षमता आहे.

जहाजावर कोणती अमेरिकी शस्त्रास्त्रे आहेत?

'यूएसएस अब्राहम लिंकन'वर अनेक अत्याधुनिक शस्रं आहेत. तसेच या युद्धनौकेची रडारही फारच सक्षम आहे. या महाकाय युद्धनौकेवर तीन छोट्या विनाशक युद्धनौकां आहेत.  या जहाजावर एमके 57 मॉड 3 सी स्पॅरो विमानविरोधी आणि क्षेपणास्त्रविरोधी शस्त्रप्रणाली आहे. तसेच जमिनीवरून हवेत मारा करणारी आरआयएम-116 रोलिंग एअरफ्रेम क्षेपणास्त्रे, फॅलँक्स क्लोज-इन वेपन सिस्टीम या युद्धनौकेवर आहे. त्याचप्रमाणे या युद्धनौकेवर 90 स्थिर-पंख असलेल्या विमानं व हेलिकॉप्टर्सचा ताफा तैनात आहे. एवढा ताफा घेऊन फिरणारं 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' हा समुद्रावरील एअर बेस असल्याचं म्हटलं जातं. या जहाजाची शस्रास्रांसहीत किंमत 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे. भारतीय चलनामध्ये ही रक्कम ₹2,815,719,690,000 इतकी होते. म्हणजेच 2 लाख 81 हजार 571 कोटी रुपये इतकी आहे.

त्याचा वेग किती आहे?

'यूएसएस अब्राहम लिंकन'वरील एवढ्या साऱ्या गोष्टी असतानाच हे विमानवाहू जहाज चार स्टीम टर्बाइन आणि चार शाफ्टद्वारे चालते. 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' 30 नॉट्स म्हणजेच 56 किलोमीटर प्रती तासपेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करण्यास सक्षम आहे. 'यूएसएस अब्राहम लिंकन'वर दोन वेस्टिंगहाउस ए4डब्ल्यू अणुभट्ट्या असून या एकत्रितपणे 2 लाख 60 हजार हॉर्सपॉवर ऊर्जा निर्माण करतात.

मग, या विमानवाहू जहाजाला माघार का घ्यावी लागली?

इराणच्या नौदलाचे कमांडर, रिअर ॲडमिरल शहराम इराणी यांनी 'यूएसएस अब्राहम लिंकन'संदर्भात मोठा दावा केला आहे. इराणचे सैन्य अमेरिकेच्या या युद्धनौकेवर कॅरियर स्ट्राइक ग्रुपच्या प्रत्येक हालचालीवर बारीक नजर ठेवून आहे. ज्या क्षणी 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' युद्धनौका इराणच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या हल्ल्याच्या टप्प्यात येईल, त्याक्षणी त्यांच्यावर आणखी प्राणघातक हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार, इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या हल्ल्यामुळे 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' या विमानवाहू जहाजाचे नुकसान झाले आहे. 'यूएसएस अब्राहम लिंकन'ने इराणच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला होता असंही सांगितलं जातं. मात्र इराणने केलेल्या हल्ल्यामुळे नुकसान झाल्याने 'यूएसएस अब्राहम लिंकन'ला समुद्रातील आपली जागा बदलावी लागली आहे. तथापि, अमेरिकेने इराणच्या कथित हल्ल्यांबाबत किंवा 'यूएसएस अब्राहम लिंकन'च्या झालेल्या नुकसानीबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. तरीही हे वृत्त फेटाळून लावण्यात आलं आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Indian Railway : कसलं प्रिमियम अन् कसलं काय! 'वंदे भार...

भारत