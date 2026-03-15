Explained: इस्रायलमध्ये 12 ते 20 हजार लोक मराठी बोलतात; इथं मराठी आली कुठून? वाचून वाटेल अभिमान

Explained Who Are Bene Marathi People In Israel: इराण आणि इस्रायमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे संपूर्ण जगाचं सध्या या दोन्ही देशांकडे लक्ष आहे. भारताने या युद्धासंदर्भात तटस्थ भूमिका घेतली आहे. असं असलं तरी दोन्ही देशांसोबत भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. व्यापाराबरोबरच संस्कृतिक देवाणघेवाणीमध्येही या दोन्ही देशांचं भारतासाठी विशेष महत्त्व आहे. सध्या सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक देवाण-घेवाण, युद्धामुळे बसलेला आर्थिक फटका यासारख्या गोष्टींसोबतच संस्कृतिक संबंधही चर्चेत आहेत. ज्यू लोकांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इस्रायलचं भारताशी फारच खास कनेक्शन आहे असं तुम्हाला सांगितल्यास नक्कीच आश्चर्यचा धक्का बसेल, पण हे खरं आहे. महाराष्ट्राचं आणि त्यातही मराठीचं इस्रायशी खास कनेक्शन असून या देशातील हजारो लोक अस्ललखित मराठी बोलतात. पण महाराष्ट्राच्या मातीतील मराठी या दूरवरच्या देशात पोहोचली कशी? मराठीचा हा हजारो किलोमीटर दूरवरचा प्रवास खरोखरच फार रंजक आहे. आजही या ठिकाणी मराठी शिकवण्या, प्रकाशनं आहेत. मराठीची एवढी घट्ट नाळ या देशाशी कशी जोडली गेली आहे तेच आपण या लेखातून समजन घेणार आहोत.
सध्या युद्धामुळे चर्चेत असलेल्या इस्रायलमध्येही मराठी भाषा बोलली जाते असं सांगितलं तर अनेकांना हे पटणार नाही. मात्र तिथे मराठी जवळपास 12 ते 20 हजार लोक मराठी बोलतात असं सांगितलं जातं. या लोकांचं थेट महाराष्ट्राशी काय आणि कसं कनेक्शन आहे याबद्दल आपण ए टू झेड माहिती जाणून घेऊयात...
इस्रायलमध्ये हिब्रू लोकांचा असा एक मोठा समूह आहे जे मराठीला त्यांची मातृभाषा मानतात. इस्रायलमधील या लोकांना बेने इस्रायली म्हणून ओळखलं जातं. 2000 वर्षांपूर्वी रोम साम्राज्याच्या अत्याचाराला कंटाळून ज्यू लोकांनी त्यांचा देश सोडून जगभरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये स्थलांतर करायला सुरुवात केली. त्यातील काहीजण आपल्या भारतातील कोकण किनारपट्टीवर पोहोचले.
भारताने या ज्यू लोकांना स्वीकारलं. त्या लोकांनाही आपली भारतीय संस्कृती आणि मराठी भाषा आपलीशी करुन आत्मसात केली. या मराठी भाषेला इस्रायलमध्ये 'जुदाव मराठी' म्हणून ओळखलं जातं. 1948 मध्ये नव्याने इस्रायची स्थापना झाली तेव्हा भारतामधील ही कुंटुंब पुन्हा एकदा इस्रायलमध्ये जाऊन स्थायिक झाली. मात्र त्यांनी शेकडो वर्षांची मराठीशी असलेली नाळ तोडली नाही. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण या लोकांच्या नावातही मराठी डोकावते. म्हणजे बेंजामिन अष्टमकर, डेव्हिड दिवेकर, जॉर्ज चोरढेकर वगैरे नावं तुम्हाला इस्रायलमध्ये पाहयला मिळतात.
आज इस्रायलमध्ये वास्तव्यास असलेले हे बेने इस्रायली लोक त्यांच्या घरात दैनंदिन वापरात मराठी भाषाच बोलतात. त्यांचं हे मराठी प्रेम केवळ बोलण्यापुरतं मर्यादित नाही तर मराठी गाण्यांचे कार्यक्रम, मराठी सणही अगदी उत्साहाने साजरे केले जातात. इस्रायलमध्ये सुरु असलेले मराठी भाषेचे वर्ग हे मुंबई विद्यापीठाच्या सहकार्याने सुरु करण्यात आले आहेत. इस्रायलमध्ये मायबोली नावचं मराठी मासिक छापलं जातं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फेब्रुवारी महिन्यात केलेल्या इस्रायल दौऱ्यादरम्यान बेन्ने इस्रायलींचा आपल्या भाषणात उल्लेख केला होता. महाराष्ट्रातील बेन्ने इस्रायली, केरळमधील कोचीनी ज्यू आणि कोलकाता-मुंबईतील बगदादी ज्यू यांनी भारताची संस्कृती आणि इतिहास समृद्ध केला, असं मोदींनी इस्रायलच्या संसदेत दिलेल्या भाषणात म्हटलं होतं. मोदींच्या भाषणाची ही क्लिप इस्रायल-इराण युद्धाच्या आधी चांगलीच व्हायरल झाल्याचं दिसत होतं.
एका अंदाजानुसार, इस्रायलमध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे 85 हजार ते 90 हजार ज्यू लोक राहतात. यामध्ये महाराष्ट्रातून गेलेल्या बेन्ने इस्रायली समुदायातील लोकांची संख्याही बरीच मोठी आहे. इस्रायलमध्ये सुमारे 60 हजार लोकांचे वंशज हे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यांची नाळ मराठी संस्कृतीशी जोडलेली आहे. नवीन पिढी हिब्रू भाषेचा अधिक वापर करत असल्याने मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या दिवसोंदिवस कमी होत चालली आहे. अश्दोध, दिमोना, बीरशेबा, रामले आणि हायफासारख्या शहरांमध्ये मराठी भाषिक लोकसंख्या अधिक असल्याचं दिसून येतं. येथे जवळपास 12 ते 20 हजार लोक मराठी बोलतात.