खामेनी यांच्या हत्येनंतर इराणची उत्तराधिकारी प्रक्रिया कशी?; कोण आहे अयातुल्ला अराफी? जाणून घ्या सर्वकाही!

Iran Iran Israel Conflict: ईराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांची अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात हत्या झाली. ही धक्कादायक घटना घडल्यानंतर ईरानच्या धार्मिक आणि राजकीय व्यवस्थेत मोठा बदल झालाय. खामेनेई यांच्या निधनानंतर तात्पुरत्या सर्वोच्च नेत्याची नियुक्ती करण्यात आली. 64 वर्षीय अयातुल्ला अलिरेजा अराफी यांना अंतरिम सर्वोच्च नेते म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ते खामेनेई यांचे जवळचे सहकारी होते आणि ईरानच्या धार्मिक-राजकीय व्यवस्थेत दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ही नियुक्ती ईरानच्या असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्सच्या माध्यमातून करण्यात आली. ज्यांचे ते उपाध्यक्ष आहेत.
अयातुल्ला अलिरेजा अराफी यांचा जन्म 1959 साली याज्द प्रांतातील मेयबोड शहरात झाला. ते एका धार्मिक कुटुंबातून आले आहेत. त्यांचे वडील अयातुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अराफी हे ईरानच्या इस्लामिक रिपब्लिकचे संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांचे जवळचे सहकारी होते. अराफी यांनी धार्मिक शिक्षण घेतले आणि ईरानच्या धार्मिक व्यवस्थेत सक्रिय झाले. ते एक विद्वान आणि धार्मिक नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांना ईरानच्या धार्मिक परंपरेचा गाढा अनुभव आहे, ज्यामुळे ते या पदासाठी योग्य ठरले.
अराफी यांनी ईरानच्या गार्डियन काउंसिलचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. सध्या ते ईराणच्या सेमिनरी व्यवस्थेचे प्रमुख आहेत. जिथे धार्मिक शिक्षण आणि नेतृत्व विकासाचे काम चालते. ते असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्सचे उपाध्यक्ष आहेत, जी संस्था सर्वोच्च नेत्याची निवड करते. धार्मिक आणि राजकीय अनुभव असल्याने ते अंतरिम पदासाठी मजबूत उमेदवार बनले आहेत. त्यांनी ईराणच्या धार्मिक शिक्षण प्रणालीत सुधारणा आणले असून युवा धार्मिक नेत्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.
ईराणच्या राज्यघटनेनुसार, सर्वोच्च नेत्याच्या निधनानंतर असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्स नव्या नेत्याची निवड करते. तात्पुरते अंतरिम नेतृत्व परिषद देश चालवते. या परिषदेत राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन, मुख्य न्यायाधीश घोलाम-होसेन मोहसेनी-एजेई, गार्डियन काउंसिलचा एक धर्मगुरू आणि अराफी हे कायदेतज्ज्ञ सदस्य म्हणून समाविष्ट आहेत.ईराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था आयएसएनएने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. ही प्रक्रिया देशातील स्थिरता राखण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे म्हटले जात आहे.
असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्स लवकरच कायमस्वरूपी सर्वोच्च नेत्याची निवड करणार आहे. अराफी यांच्या अंतरिम नेतृत्वात ईराणची राजकीय आणि धार्मिक व्यवस्था सुरळीत चालेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय. अमेरिका आणि इस्रायलशी असलेल्या तणावामुळे या घटनेचा ईराणच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. असे असले तरी यासंदर्भात अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेल्या नाहीत.