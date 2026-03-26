Explained : अमेरिकी सैनिकांसाठी इराण 'स्वागतोत्सुक'! समुद्रात पसरवलं मृत्यूचं जाळं, लहानशा ठिपक्याइतक्या जागेवरून का वाढला संघर्ष?

Iran Israel America War Explained : अमेरिका- इस्रायलनं इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 ला आघात केला आणि या भीषण हल्ल्यानंतर सुरुवात झाली एका अशा युद्धाची, जे अद्याप संपलेलं नाही. 27 दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या या संघर्षाला दिवसागणिक गंभीर आणि तितकंच हिंस्र रुप मिळत आहे. इराणनं अमेरिकेच्या नाकी नऊ आणलेले असतानाच आता या लढ्याचं मुख्य केंद्र नकाशावर अगदी लहानसा ठिपका किंवा तांदळाच्या दाण्याइतकं लहान भासणारं ठिकाण ठरत आहे.
युद्धाच्या केंद्रस्थानी आलेल्या या ठिकाणाचं नाव आहे खर्ग, जे इराणची जीवनरेषा म्हणूनही ओळखलं जातं. जगाच्या नकाशावर खर्ग आयलंड असणारं हे बेटवजा ठिकाण इतकं महत्त्वाचं आहे की इथूनच इराण 90 टक्के तेलाची निर्यात करतं. अमेरिकेचं लष्कर इराणमध्ये उतरणार असल्याच्या वृत्तांनी मागील काही दिवसांपासून लक्ष वेधलेलं असतानाच आता देशातील या अतीव महत्त्वाच्या ठिकाणाच्या संरक्षणासाठी इराणनं अमेरिकी सैनिकांच्या स्वागतासाठी मृत्यूचं जाळं पसरवलं आहे.
CNN च्या वृत्तांनुसार इराणकडून या ठिकाणाला मागील काही दिवसांमध्ये लष्करी छावणीचं स्वरुप देण्यात आलं आहे. इथं खांद्यावरूनही डागता येतील अशी क्षेपणास्त्र प्रमाणी Manpad तैनात करण्यात आली असून, याचा अमेरिकी हेलिकॉप्टर आणि लढाऊ विमानांना मोठा धोका असू शकतो. या बेटाच्या चारही बाजुंना इराणनं लँडमाईन आणि स्फोटकांसह समुद्रातही स्फोटकांचं जाळं पसरवलं आहे. अँटी पर्सनल माईन आणि अँटी आर्मर माईन इराणनं पेरले असून, जिथं अमेरिकी लष्कर उतरण्याची शक्यता आहे त्या सर्व ठिकाणांवर दुपटीनं संरक्षण वाढवण्यात आलं आहे. यासोबतच इराणनं ड्रोन आणि बॅलिस्टीक मिसाईलसुद्धा सज्ज ठेवले असून, कोणत्याही बाह्य लष्करी कारवाईचं घातक स्वरुपात उत्तर देण्याची तयारी केली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार अमेरिकी लष्कर आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प मागील काही दिवसांपासून इराणच्या या बेटाचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती आहे. ज्या धर्तीवर इराण फार आधीच सावध झालं आहे. सदर मुद्द्यावर निवृत्त अॅडमिरल जेम्स स्टॅवरिडीस यांनी एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. 'इराण प्रचंड चतुर आणि निर्दयी आहे. अमेरिकी लष्कर तेथील सागरी हद्दीत आणि जमीनीवर उतरताच इराण अधिकाधिक नुकसान पोहोचवण्याच्याच हेतूनं प्रतिवार करणार', असं ते म्हणाले. इस्रायलशी संलग्न सूत्रांच्या माहितीनुसार अमेरिकेनं खर्ग बेटावर ताबा मिळवल्यास इराण ज्या पद्धतीनं प्रतिवार करेल त्यामध्ये मोठ्या संख्येनं अमेरिकी सैनिकांचा मृत्यू ओढावू शकतो.
एकिकडे खर्ग बेटामुळं संघर्ष धुमसत असतानाच या आखाती देशाच्या संसदेचे सभापती मोगम्मद बाकर गलिबाफ यांनी थेट धमकीवजा वक्तव्यच केलं आहे. 'कोणीही इराणच्या बेटावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न कला तर आम्ही बेछूट प्रतिवार करु आणि शत्रूच्या मुख्य तळांना निशाण्यावर घेऊ', असा इशारा त्यांनी दिला. अमेरिकेनं या बेटावर काही दिवसांपूर्वीच एक हल्ला करत मोठं नुकसान केलं होतं मात्र जाणीवपूर्वक येथील तेलसाठ्याना नुकसान पोहोचवलं नव्हतं.
इराणच्या खर्ग इथं अमेरिकेनं पाळत ठेवली असून, सातत्यानं उपग्रहाच्या माध्यमातून येथील हालचालींमधील बदलांचं निरीक्षण केलं जात आहे. असं असतानाही अमेरिकेनं तर या बेटावर हल्ला करत त्याचा ताबा मिळवला तर हे युद्ध आणखी गंभीर वळणावर येऊन या क्षेत्रात विध्वंस होऊ शकतो. परिणामस्वरुप इराण मध्यपूर्वेतील पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही अशा शब्दांत अमेरिकेला सूचित करण्यात आलं आहे.
इराणकडून अमेरिकेच्या हल्ल्यांना दिलं जाणारं विनाशकारी उत्तर पाहता या युद्धात मध्यपूर्वेतील हा देश काही माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचच स्पष्ट होत आहे. मात्र हा संघर्ष असाच ताणत राहिला तर येत्या काळात जगापुढं अनेक स्वरुपात गंभीर संकटं उभी राहतील असाच इशारा देण्यात येत आहे. तेव्हा या युद्धाला पुढं कोणतं वळण मिळेल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.