English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • ₹8400000000000 च्या टोल वसुलीचा इराणचा डाव; आखाती देशांनी आखलेला प्लॅन बी काय? अमेरिका करणार मदत?

Israel Iran War Strait of Hormuz Tax: अमेरिकेविरुद्धच्या युद्धादरम्यान झालेल्या नुकसानाईची भरपाई मिळवण्यासाठी इराणने आता टोल वसुलीची भूमिका घेतली असून याला आखाती देशांचा विरोध असून त्यांनी अमेरिकेच्या मदतीने प्लॅन बी तयार केला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 9, 2026, 09:45 AM IST
इराणचा नुकसान वसुलीचा प्लॅन पण आखाती देशांचा विरोध? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्सवरुन साभार)

Explained Iran Prepares to Levy Taxes on Strait of Hormuz: पश्चिम आशियात मागील 40 दिवसांपासून सुरु असलेल्या संघर्षाला तात्पुरता विराम मिळाला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाबाबत एकमत झालं आहे. मात्र, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'वर इराणला आपले वर्चस्व कायम ठेवायचे असून त्यांनी अमेरिकेसमोर ठेवलेल्या 15 मुद्द्यांच्या प्रस्तावामध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. इराण-अमेरिका युद्धानंतर हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आता केवळ कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचा मार्ग न राहता, इराणसाठी महसुलाचा एक नवीन स्रोत म्हणून पुढे येईल, असं सांगितलं जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

टोल वसूल करण्याचा इराणचा मानस

युद्धविरामानंतर पुढील दोन आठवड्यांसाठी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यास इराणने सहमती दर्शविली असली, तरी त्यांनी त्यासोबत एक महत्त्वाची अटही ठेवली आहे. 'फायनान्शियल टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजावर आता इराणकडून टोल आकारला जाईल, अशी अट इराणने ठेवली आहे. जर इराणने खरोखरच ही योजना अंमलात आणण्याचे ठरवले, तर तो या राष्ट्रासाठी उत्पन्नाचा एक नवीन आणि मोठा स्रोत ठरेल. संघर्षादरम्यान झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी, आता या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल वसूल करण्याचा इरादा आहे, हे इराणच्या या अटीवरून स्पष्ट होत आहे.  

अमेरिकेसाठी मोठा धक्का

इराणची ही अट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी नक्कीच मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. यापूर्वी हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवण्याबद्दल ट्रम्प यांनी वक्तव्य केले होते. आपली लष्करी ताकद वापरून हा मार्ग सहजपणे खुला करू शकतो अशी बढाई ट्रम्प यांनी मारली होती. मात्र आता त्यांना इराणच्या टोल आकारण्याच्या मागणीपुढे नमते घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. एकेकाळी जहाजे कोणत्याही अडथळ्याविना आणि टोल न देता सहजपणे जहाजे प्रवास करत असलेल्या हॉर्मुझची सामुद्रधुनीवर आता टोल मोजावा लागणार आहे. इराणसोबतच्या संघर्षामुळे, या अरुंद सागरी मार्गावरुन प्रवास करताना जहाजांना टोल मोजावा लागणार आहे. 

नक्की वाचा >> 'आमचे विश्वगुरू नेहरू, इंदिरा गांधींना शिव्या देण्यात...'; 'पाकिस्तानची मध्यस्थी हे मोदी सरकारचे भयंकर अपयश' म्हणत टीका

इराणची योजना काय?

> इराण हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल लादणार आहे.

> या पथकराद्वारे जमा होणारा महसूल इराणच्या राष्ट्रीय पुनर्बांधणीच्या कामांसाठी वापरला जाईल.

> हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मिळणाऱ्या पथकराच्या महसुलात ओमानलाही काही वाटा मिळणार आहे.

> दररोज अंदाजे 140 जहाजे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात.

> प्रत्येक जहाजावर 20 लाख डॉलर्सपर्यंतचा टोल आकारला जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम 1 कोटी 85 लाख रुपयांहून अधिक होते.

> याचा अर्थ असा की, यातून दररोज अंदाजे 280 दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल निर्माण होईल. भारतीय चलनामध्ये ही रक्कम 2500 कोटी ते 2600 कोटी रुपयांदरम्यान होते.

> असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, इराण केवळ एका वर्षात 8.4 ट्रिलियन रुपयांपर्यंतचा (अंदाजे 115 अब्ज डॉलर्स) महसूल मिळवू शकेल. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 8.4 लाख कोटी रुपये इतकी होते.

जहाजांवर कर लादून इराणला किती पैसे मिळतील?

तज्ञांच्या मते, सुएझ कालव्यावरील टोलमधून इजिप्तला दरमहा 700 ते 800 दशलक्ष डॉलर्स मिळतात आणि इराणलाही अंदाजे तितकीच रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. इराणने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला तसे करण्यासाठी इराणची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी मिळाल्यानंतरच जहाजाला सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करुन दिला जाईल.

'होर्मुझ करा'मुळे आखाती राष्ट्रे नाराज होतील का?

जरी इराणने होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर कर लावण्याचा आपला इरादा जाहीर केला असला तरी, याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर टोल गोळा करण्याचा अधिकार इराणला मिळण्याची शक्यता आखाती राष्ट्रांना रुचण्याची शक्यता नाही. यापूर्वी संघर्षाच्या काळातइस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला टाळण्यासाठी एका रणनीतीचा भाग म्हणून प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावर सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने आधीच काम सुरू केले आहे.

आखाती राष्ट्रांचं 'प्लॅन बी'वर काम?

सौदी अरेबियाची पेट्रोलाइन म्हणून ओळखली जाणारी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन या संघर्षाच्या काळात अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. इराणसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, ही पाइपलाइन सौदी अरेबियाच्या पूर्वेकडील भागातून थेट लाल समुद्रावरील यान्बू बंदरापर्यंत तेल वाहून नेते. सुमारे 1200 किलोमीटर लांबीच्या या पाइपलाइनची दैनंदिन क्षमता अंदाजे सात दशलक्ष बॅरल आहे, ज्यामुळे तेल निर्यातीचा अखंड पुरवठा सुरू राहतो.

व्यवहार्य पर्यायी मार्ग

दरम्यान, संयुक्त अरब अमिराती देखील आपल्या 'अबू धाबी क्रूड ऑइल पाइपलाइन'चा वापर करत आहे. ही पाइपलाइन हबशानच्या तेलक्षेत्रांना ओमानच्या आखातावरील फुजैराह बंदराशी जोडते, ज्यामुळे तेलाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होतो. थोडक्यात, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धोरणातील बदलामुळे, आखाती राष्ट्रांकडे आता एक 'प्लॅन बी' तयार आहे. इराणच्या 'होरमुझ योजने'ला बगल देऊन एक व्यवहार्य पर्यायी मार्ग स्थापित करण्यासाठी आखाती देशांनी ही योजना तयार केली असून त्यावर कामही सुरु झालं आहे. अशाप्रकारे पाइपलाइनमधून तेल वाहून नेल्यास इराणची मत्तेदारी असलेल्या होर्मुझ समुद्रधुनीचा वापरच करावा लागणार नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Israel Iran wariranisraelStrait of Hormuziran news

इतर बातम्या

Lockdown Explained : आखातात धुमसणाऱ्या युद्धामुळं आतापर्यंत...

विश्व