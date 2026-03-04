English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Explained: अयातुल्ला खामनेईची हत्या करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अयोग्य की योग्य?

Iran Israel Conflict: अयातुल्ला अली खामनेई तेहरानमध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत, त्यांची जागा सीआयएच्या गुप्तहेरांनी त्यांना आधीच दिली होती. त्यानुसार सर्वजण तिथे जमले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 4, 2026, 07:21 PM IST
Iran Israel Conflict: शांत दिसणारे ईराणचे सर्वोच्च गुरु अयातुल्ला खामनेई आणि इतर अनेक नेत्यांची हत्या अमेरिका आणि इस्रायलने केली. तरीही दोन्ही देशांचा युक्तिवाद आहे की त्यांना ईराणकडून धोका होता. अमेरिका आपल्या हिशोबाने यासाठी लवचिक व्याख्या तयार करतेय? अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांचा चार्टर काय म्हणतो? या हत्या बरोबर आहेत की चुकीच्या? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

अमेरिका आणि इस्रायलला जशीच माहिती मिळाली की ईराणचे सर्वोच्च धार्मिक गुरु अयातुल्ला अली खामनेई तेहरानमध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत, त्यांची जागा सीआयएच्या गुप्तहेरांनी त्यांना आधीच दिली होती. त्यानुसार सर्वजण तिथे जमले, तसे इस्रायलने एक मिनिटही वाया न घालवता तिथेच मिसाइल हल्ला केला. आणि खामनेईचा मृत्यू झाला. या अचानक हल्ल्यासोबत अमेरिका-इस्रायलने ईराणविरुद्ध युद्धाचे रणशिंग फुंकले. खामनेईला मारण्याच्या प्रतिक्रिया जगभर वेगवेगळ्या प्रकारे येत आहेत. काही लोक याला एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाची जाणीवपूर्वक हत्या केल्याचे मानतात आणि आरोप करत आहेत. यावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की एक देश दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाची अशा प्रकारे हत्या कशी करू शकतो.

न्यूयॉर्क टाइम्सने यावर एक विश्लेषण प्रसिद्ध केले आहे. कारण अमेरिकी काँग्रेस किंवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने या हल्ल्याला मंजुरी दिली नव्हती, म्हणून संपूर्ण हल्ला आणि अयातुल्ल्याची हत्या बेकायदेशीर आणि चुकीची मानली जात आहे. एखाद्या देशाने जाणीवपूर्वक आणि उघडपणे दुसऱ्या सार्वभौम राष्ट्राच्या नेत्याची हत्या करणे ही अत्यंत दुर्मिळ घटना आहे – युद्धकाळातही कायद्याने असे होत नाही. म्हणून यावर बरोबर किंवा चुकीचे याबाबत प्रश्नच उठला नव्हता. एक दुर्मिळ उदाहरण मार्च २००३ मध्ये पाहायला मिळाले होते, जेव्हा बुश प्रशासनाने इराक युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सद्दाम हुसेनला मारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण अमेरिकी काँग्रेसने त्याला हिरवा कंदील दिला होता. तेव्हा सद्दामवर हवाई हल्ला झाला, पण त्यावेळी तो बचावला होता. 

व्हाइट हाउसने एका निवेदनात म्हटले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कमांडर इन चीफ म्हणून आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला आहे. यामागे ईरानने दशकानुदशके केलेल्या कारवायांचा युक्तिवाद दिला गेला. पण या संपूर्ण निवेदनात खामनेईच्या हत्येचा उल्लेखही नव्हता.

काय घडले?

ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील य़ुनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील इस्रायलने २८ फेब्रुवारीला ईराणविरुद्ध संयुक्त युद्ध सुरू केले. यात ईरानी नेतृत्वावर अचानक हल्ला करण्यात आला, ज्यात कट्टरपंथी शिया धर्मगुरु आणि सुमारे चार दशके ईरानचे शासक राहिलेले अयातुल्ला खामनेई मारले गेले.अधिकाऱ्यांच्या मते, सीआयए त्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवून होती. त्याने खामनेईच्या ठिकाणाची माहिती इस्रायलला दिली, ज्यानंतर इस्रायलने त्यांच्यावर मिसाइल हल्ला केला आणि ते मारले गेले. अयातुल्ला खामनेई ईरानच्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च नेते होते. अगदी ट्रम्प अमेरिकी सेनेचे कमांडर इन चीफ आहेत तसे. ही परिस्थिती जटिलता निर्माण करते.

कोणाला लक्ष्य बनवले जात नाही

हे खरे आहे की युद्धकाळात एखाद्या देशाच्या सैन्य कमांडरला वैध लक्ष्य मानले जाते, पण हेही मान्य केले जाते की युद्धात राष्ट्रप्रमुख आणि आरोग्य मंत्री यांना लक्ष्य बनवले जाणार नाही, जोपर्यंत ते प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेत नाहीत.

कायद्याचे तज्ज्ञ याला योग्य ठरवतात. त्यांच्या मते, सैन्य दलाचे नेतृत्व करणाऱ्या नागरिक नेत्याची स्थिती अधिक जटिल असते. तरीही सशस्त्र संघर्षाच्या कायद्यानुसार, सैन्य दलांचे नियंत्रण करणारा नागरिक नेता सक्रिय युद्धात वैध लक्ष्य असू शकतो. त्याला आपल्या देशाच्या सशस्त्र दलांचा भाग मानले जाते आणि प्रत्यक्ष युद्धात सक्रियपणे भाग घेणारा नागरिक म्हणूनही.

हवाई हल्ल्यात महमूद अहमदीनेजाद यांचीही मृत्यू झाला, ज्यांनी २००५ ते २०१३ पर्यंत ईरानचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काम केले. ते युद्ध किंवा शत्रुत्वपूर्ण कारवाईत थेट सामील नव्हते. त्यामुळे त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून मारण्याचा आधार काय? याची वैधता याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

खामनेईची हत्या युद्ध नियमांचे उल्लंघन का?

ईराणकडून युद्ध आणि हल्ल्याची सुरुवात झालेली नव्हती, म्हणून खामनेईची हत्या वैध मानली जाऊ शकत नाही. शांतिकाळात कोणत्याही परदेशी सैनिक किंवा सरकारी अधिकाऱ्याची हत्या करणे, जो कोणत्याही येणाऱ्या सशस्त्र हल्ल्यात सामील नसतो, त्याला हत्या मानले जाते. अशा प्रकारे पाहिले तर अमेरिका-इस्रायल दोघांनी युद्धाच्या नियमांच्या पलीकडे जाऊन काम केले. जाणीवपूर्वक एका देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाची हत्या केली.

यूएन चार्टर काय म्हणतो?

संयुक्त राष्ट्र चार्टर ही एक करार आहे ज्याचे संयुक्त राज्य अमेरिका देखील पालन करते. त्यात असे तरतूद आहे की कोणतेही राष्ट्र दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौम प्रदेशावर त्याच्या संमतीशिवाय, आत्मरक्षणाच्या युक्तिवादाशिवाय किंवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्राधिकाराशिवाय बलप्रयोग करू शकत नाही.

न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका रिपोर्टनुसार, कार्डोजो स्कूल ऑफ लॉचे प्रोफेसर आणि विदेश विभागाचे माजी वरिष्ठ वकील रेबेका इंगबर म्हणाल्या, “सशस्त्र संघर्षाच्या कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती वैध सैन्य लक्ष्य असली तरी, जर हल्ला संयुक्त राष्ट्र चार्टरचे उल्लंघन करत असेल तर तो हल्ला बेकायदेशीर आहे. कोणताही देश बेकायदेशीरपणे सशस्त्र संघर्ष सुरू करून राष्ट्राध्यक्षाची हत्या योग्य ठरवू शकत नाही.”

ईराणकडून अद्याप कोणताही हल्ला झालेला नव्हता

जर इस्रायल आणि अमेरिका या हत्येबाबत आत्मरक्षणाचा दावा करत असतील तरही संयुक्त राष्ट्र चार्टर त्यांना चुकीचे ठरवते. त्यानुसार सशस्त्र हल्ला झालेला असणे आवश्यक आहे, जो ईरानकडून झालेला नव्हता. उघड आहे की संयुक्त राष्ट्र संघ आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून खामनेई आणि ईरानच्या इतर नेत्यांना लक्ष्य करून हल्ला करणे आणि त्यांना मारणे चार्टर आणि कायद्यांच्या विरुद्ध आहे.

ट्रम्प यांनी कोणत्या युक्तिवादाने याला योग्य ठरवले

तरीही हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी आपल्या बाजू योग्य  ठरवण्यासाठी अत्यंत लवचिक व्याख्येवर आधारित युक्तिवाद दिले. शनिवारी एका व्हिडिओमध्ये ट्रम्प यांनी घोषणा केली की उद्देश “ईराणी शासनातून उद्भवणारे आसन्न धोके संपवून अमेरिकी लोकांचे रक्षण करणे” होता. पण त्यांनी यापूर्वी ईराण सशस्त्र हल्ल्याची तयारी करत होता असे संकेत दिले नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी म्हटले की ईराणला अणुशस्त्रे आणि लांब पल्ल्याच्या मिसाइल तयार करण्याची परवानगी देणे असहनीय असेल.

दरम्यान अमेरिकी विदेश मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मार्को रुबियो यांनी पत्रकारांना सांगितले की “वास्तवात एक आसन्न धोका होता.” त्यांनी म्हटले की संयुक्त राज्य अमेरिकेचा विश्वास होता की इस्रायल ईरानवर हल्ला करणार होते. यात अमेरिकी ठिकाणांवर हल्ल्याची शक्यता होती. म्हणून देशाने इस्रायलच्या हल्ल्यात “सक्रियपणे, बचावात्मक पद्धतीने” साथ दिली जेणेकरून त्यांना अधिक नुकसान पोहोचण्यापासून रोखता येईल.

उघड आहे की ट्रम्प आणि इस्रायल प्रशासनाला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची काहीही पर्वा नाही. जानेवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करण्यासाठी अमेरिकी सेनेने व्हेनेझुएलावर केलेला आक्रमणही संयुक्त राष्ट्र चार्टरचे उल्लंघनच होते. तरीही अमेरिकेने दावा केला होता की देशी कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्षाला चार्टरच्या विरुद्ध काम करण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे.

खामनेईला मारण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणतो की जर एखादा देश जाणीवपूर्वक दुसऱ्या राष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करण्यास मदत करत असेल, तर दोन्ही राष्ट्र त्या चुकीच्या कामासाठी दोषी मानले जातात. या युक्तिवादानुसार, अयातुल्ल्याची हत्या बेकायदेशीर होती.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Iran Israel Conflict

