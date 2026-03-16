Explained: इराणमध्ये हाहाकार.. आकाशातून कोसळतंय Acid; काळ्या पावसाचं गूढ काय? टेन्शन वाढलं

Explained Acid Rain In Iran: अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर हल्ले होत असतानाच आता या युद्धग्रस्त देशावर नवं आस्मिक संकट कोसळलं आहे. हे संकट आहे अ‍ॅसिड रेनचं, याबद्दलच जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 16, 2026, 11:26 AM IST
इराणमध्ये हाहाकार (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्था (एपी, रॉयटर्सवरुन) साभार)

Explained Acid Rain In Iran:  इराण आणि इस्रायलदरम्यान सुरु असलेल्या युद्धाचा आज 17 वा दिवस आहे. दोन्ही बाजूने एकमेकांवर क्षेपणास्रं डागली जात असून इराणमधील 1200 हून अधिक लोकांचा या संघर्षात आतापर्यंत मृत्यू झाल्याची अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. आर्थिक आणि लष्करी हानीबरोबर या युद्धामुळे पर्यावरणासंदर्भातील एक मोठं संकट इराणच्या आकाशात घोंघावताना दिसत असून त्याची पहिली झकल काही दिवसांपासून पाहायला मिळत आहे. हा धोका नेमका काय आहे? नक्की काय घडणार आहे? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे....

नक्की हा काळा पाऊस का पडलाय?

इराणमधील तेल प्रकल्पांवर अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे वातावरणात पसरलेला विषारी धूर ढगांमध्ये अडकून पडल्याने काळा पाऊस पडला. या धोकादायक परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक आरोग्याबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. तेहरानच्या परिसरात अनेक इंधन साठे आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले झाले. त्यानंतर या भागात काळ्या रंगाचा आणि तेलकट पाऊस पडला. या पावसामुळे डोळ्यांची आग होणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे अशा तक्रारी स्थानिक नागरिकांनी केल्या आहेत. या युद्धात इराणनेही अमेरिका आणि इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिले. वातावरणातील काजळी, राख आणि विषारी रसायने पावसाच्या थेंबांमध्ये मिसळतात, तेव्हा त्याला काळा पाऊस म्हटले जाते. यालाच अ‍ॅसिड रेन असं म्हणतात. 

पावसाचं तेलकट पाणी

28 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झालेल्या अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांमध्ये तेहरानभोवतालच्या कमीतकमी चार मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर इस्रायल आणि अमेरिकेकडून हल्ले झाले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात तेल जळले आणि विषारी धूर शहरात पसरला. हवाई हल्ल्यांमुळे आग लागल्याने जळणाऱ्या तेलातून निघणारे सल्फर आणि नायट्रोजन ऑक्साइड पावसाच्या पाण्यात विरघळून अ‍ॅसिडीक तत्त्वं म्हणजेच अम्ल तयार होते. ज्यामुळे पाऊसाच्या पाण्यातही हे अम्ल मिसळते म्हणजेच पाऊसच अ‍ॅसिडीक होतो. या पावसाचे पाणी तेलकट लागतं. हे पाणी गाड्या आणि इमारतींवर वाहून न जाता तिथेच जमून राहतं. या पावसाच्या पाण्याचा अम्ल स्तर म्हणजेच पीएच मूल्य 4 ते 5 पर्यंत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

आरोग्यावर घातक परिणाम

या अ‍ॅसिड रेनमुळे आरोग्यावर अनेक प्रकारचे दुष्परिणाम होतात. यात प्रामुख्याने त्वचेवर रासायनांमुळे होणारी जळजळ, फुप्फुसांना घातक घटक श्वसनावाटे शरीरात गेल्याने नुकसान होते. श्वसनासंदर्भातील समस्यांबरोबरच डोकेदुखी आणि श्वास घेण्यात अडचण यासारख्या आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. याचप्रमाणे डोळ्यांची चूरचूर होणे, घसा दुखणे आणि तोंडात कडवटपणा वाटत राहणे यासारख्या समस्याही जाणतात. अ‍ॅसिड रेनमुळे तात्पुरते परिणाम तर जाणवतात शिवाय दिर्घकालीन परिणामही दिसून येतात.

दिर्घकालीन परिणाम, संकट अधिक गंभीर होणार

अ‍ॅसिड रेन हे हवा आणि पाणी एकाच वेळी दुषित झाल्याचं लक्षण आहे. या अशा पावसामुळे हवा, पाणी आणि माती यासारख्या मूलभूत घटकांचं दीर्घकाळ नुकसान होतं. त्यामुळे पिकांवरही परिणाम होतो. अ‍ॅसिड रेननंतर वातावरण सर्वसामान्य होण्यास वेळ लागतो. असं असतानाच या अ‍ॅसिड रेननंतरही इराणवरील हल्ले सुरुच असल्याने वातावरण स्वच्छ होण्याची लक्षणं सध्या तरी दिसत नाहीत. त्यामुळेच हा संघर्ष पर्यावरणासंदर्भातील मोठं संकटही घेऊन आला असून हे संकट भविष्यात अधिक गडद होणार अशी चिन्हं दिसत आहेत. युद्ध थांबल्यानंतरही बराच काळ पर्यावरणाची ही स्थिती सामन्य होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे एकीकडे आर्थिक आणि लष्करी नुकसान याची चर्चा करताना पर्यावरणाला पोहचणारी हानी आणि त्यामधून कसं लवकरात लवकर बाहेर येता येईल याबद्दलही विचार करणं गरजेचं असल्याचं संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ सांगतात. मात्र दोन्ही बाजूने सध्या तरी यावर कोणताही विचार अथवा उपाय योजना होताना दिसत नसल्याचं पाहायला मिळत आहे.

लोकांना इशारा, एसी बंद ठेवा कारण...

इराणमध्ये अ‍ॅसिड रेननंतर येथील रेड क्रिसेंट सोसायटी आणि पर्यावरण संरक्षण संघटनेने स्थानिकांसाठी काही सूचना जारी केल्या आहेत. इराणमधील लोकांनी अ‍ॅसिड रेननंतर घरात राहवे, पावसात भिजू नये आणि एअर कंडिशनर बंद ठेवावेत असं सांगण्यात आलं आहे. एसी बंद ठेवल्याने बाहेरची प्रदुषित हवा एसीच्या माध्यमातून घरात येणार नाही असा या सूचनेमागील हेतू आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

