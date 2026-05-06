English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
  • Explained: इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांचा अश्लील फोटो व्हायरल! सोशल मीडियावर एकच खळबळ, सत्य हादरवणारं

Explained: इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांचा अश्लील फोटो व्हायरल! सोशल मीडियावर एकच खळबळ, सत्य हादरवणारं

Georgia Meloni Deepfake: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा एक अश्लील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान सत्य समोर आल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: May 6, 2026, 08:23 PM IST
Explained: इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांचा अश्लील फोटो व्हायरल! सोशल मीडियावर एकच खळबळ, सत्य हादरवणारं

Georgia Meloni Deepfake: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा एक अश्लील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान सत्य समोर आल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला आहे. जॉर्जिया मेलोनी यांनी स्वत: एक्स आणि फेसबुकवर आपला फोटो शेअर करत लिहिलं आहे की, "मागील काही दिवसांपासून माझे बनावट फोटो फिरत आहेत. AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आलेले हे फोटो दाखवत राजकीय विरोधक खरे असल्याचं सांगत आहेत". पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "ज्याने हे फोटो तयार केले आहेत त्याने मला चांगलं दाखवलं आहे". 

Add Zee News as a Preferred Source

जॉर्जिया मेलोनी यांनी यावेळी इशाराही दिला आहे की, कटू वास्तव हे आहे की, हल्ले करण्यासाठी आणि खोटं पसरवण्यासाठी लोक आता काहीही करण्यास सज्ज आहेत. मेलोनी यांचा अश्लील 'डीपफेक' (deepfake) फोटो व्हायरल झाल्यानंतर एका नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. जर पंतप्रधानही अशा हल्ल्यांपासून सुरक्षित नसतील, तर सामान्य नागरिकांच्या फोटोांचं काय होत असेल? 'डीपफेक'च्या या विश्वात थोडं डोकावून तुम्हीही जाणून घ्या. 

डीपफेक काय आहे आणि कसं काम करतं?

'डीपफेक' हा शब्द इंग्रजीमधील दोन शब्द 'डीप लर्निंग' आणि 'फेक' हा मिळून तयार झाला आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे वापरलं जाणारं हे एक असं तंत्रज्ञान आहे ज्याच्या आधारे अगदी खरे वाटणारे फोटो फोटो, व्हिडीओ आणि ऑडिओ तयार केले आहे. डीपफेक बनवण्यासाठी दोन मार्गांचा वापर केला जातो. 

जनरेटिव्ह ॲडव्हर्सरियल नेटवर्क (GAN):

यामध्ये दोन न्यूरल नेटवर्क्समधील स्पर्धेसारखी प्रक्रिया आहे. पहिले नेटवर्क, ज्याला 'जनरेटर' (Generator) म्हणतात ते एक बनावट फोटो तयार करते; तर दुसरे नेटवर्क. ज्याला 'डिस्क्रिमिनेटर' (Discriminator) म्हणतात, ते त्या फोटोचे परीक्षण करून ती अस्सल आहे की नाही, हे ठरवते. जसजसा जनरेटर डिस्क्रिमिनेटरला फसवण्यात वारंवार यशस्वी होऊ लागतो, तसतसे कालांतराने तो इतक्या अचूकतेने बनावट प्रतिमा निर्माण करू लागतो की, त्यांना खऱ्या प्रतिमांपासून वेगळे करणे अत्यंत कठीण होऊन बसते.

डीप ऑटोएन्कोडर (Deep Autoencoder):

या तंत्रामध्ये, सर्वप्रथम एका विशिष्ट व्यक्तीच्या (उदाहरणार्थ: मेलोनी) शेकडो फोटोंच्या आधारे एका कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (AI) प्रशिक्षित केलं जातं. त्यानंतर, ते AI दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरील हावभाव त्या विशिष्ट व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर अशा प्रकारे लावते की जणू काही ती व्यक्ती स्वतःच ते हावभाव दाखवत आहे. 

डीपफेक उद्योग किती मोठा आहे?

डीपफेक तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. 'फॉर्च्यून बिझनेस इनसाइट्स'च्या (Fortune Business Insights) एका रिपोर्टनुसार, जागतिक डीपफेक तंत्रज्ञान बाजारपेठेचे मूल्य 2025 मध्ये 9.19 अब्ज डॉलर्स इतकं होतं आणि 206 पर्यंत ते वाढून 11.18 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2024 पर्यंत, 21 टक्क्यांच्या वार्षिक दराने वाढ होत आहे.  ही बाजारपेठ 51.42 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. बाजारपेठेतील ही प्रचंड वाढ चिंता वाढवणारी आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत, डीपफेक फसवणुकीच्या प्रयत्नांमध्ये 2137 टक्क्यांनी नी वाढ झाली आहे.

2025 मध्ये, डीपफेकशी संबंधित 1567 घटनांची नोंद झाली आणि अंदाजे 1.3 अब्ज डॉलर्सची फसवणूक झाली. 

206 च्या अखेरपर्यंत, 90 टक्के ऑनलाइन सामग्री एआय-निर्मित असू शकते.

फोटोंसोबत छेडछाड कशी केली जाते?

डीपफेक बनवण्यासाठी AI च्या डेटाची गरज असते. आपण आपले जे फोटो आणि व्हिडीओ फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्ससारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टाकतात, तेच याला बळी पडतात. मेलानी यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास आरोपीने सोशल मीडियावरून त्यांचे, तसेच इतर अनेक इटालियन महिलांचे फोटो घेऊन त्याच्याशी छेडछाड केली आहे. त्यामुळे, तुम्ही एक सामान्य नागरिक असा किंवा पंतप्रधान; तुमचे कोणतेही सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेले फोटो किंवा व्हिडिओ 'एआय'च्या (AI) माध्यमातून गैरवापर जाण्याचा धोका नेहमीच असतो.

डीपफेकपासून वाचण्यासाठी या 5 गोष्टींचं पालन करा - 

1) कोणत्याही संशयित फोटो किंवा व्हिडीओला लगेच खरं मानू नका. मेलोनी यांनीच स्वत: हा सल्ला दिला आहे. 
2) Reality Defender, Sensity AI आणि Deepware Scanner यांसारखी डीपफेक डिटेक्शन टूल (Deepfake detection tools) AI- च्या आधारे तयार केलेले फोटो ओळखू शकतात. 
3) गुगलचं 'अबाउट दिस इमेज' टूल' हे फिचर कोण्याही फोटोचा ओरिजनल सोर्स आणि इतिहास सांगू शकतात.
4) इटली आणि भारतासारख्या देशात कायदा तयार करुन AI च्या  माध्यमातून तयार केलेल्या गोष्टींवर वॉटरमार्क अनिवार्य करण्यात आला आहे. जेणेकरुन सर्वसामान्यांना खरं आणि खोटं समजेल. 
5) सोशल मीडियावर आपले खासगी फोटो अपलोड करु नका. अकाऊंटला प्रायव्हेट ठेवा आणि अनोळखी लोकांशी मैत्री करु नका.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Georgia MeloniItaly

इतर बातम्या

'...म्हणून मला अटक केली', पर्वतीत 9 वर्षांच्या ना...

महाराष्ट्र बातम्या