Islamabad on Lockdown: पाकिस्तानात वेगवान हालचाली! इस्लामाबदमध्ये लॉकडाऊन, सार्वजनिक सुट्टी जाहीर; शाळा, दुकानं सगळं काही बंद, लष्कर रस्त्यावर

Islamabad On Lockdown: इस्लामाबादमधील रस्त्यांवर सशस्त्र लष्करी जवान उतरले असून, वाहतूक वळवण्यात आली आहे. ठिकठिकाणी पोलिसांकडून चेक पॉइंट उभारले असून, सर्वांची कसून तपासणी केली जात आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 10, 2026, 07:43 PM IST
(Photo Credit: Reuters)

Islamabad On Lockdown: सध्या संपूर्ण जगाचं लक्ष अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यामध्ये होणाऱ्या चर्चेकडे आहे. अमेरिका-इराणने दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधीची घोषणा केली असून, चर्चेमध्ये होणाऱ्या निर्णयानंतर युद्धाला पूर्णविराम मिळणार की नाही हे ठरणार आहे. यानिमित्ताने पाकिस्तानकडेही सर्वांच्या नजरा आहेत. याचं कारण पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये ही चर्चा होणार आहे. युद्धामुळे संपूर्ण जगावर ऊर्जा संकट निर्माण झालं असतानाच अमेरिका आणि इराण इस्लामाबादमध्ये सर्वोच्च स्तरावरील चर्चा होणार आहे.

इस्लामाबादमध्ये लॉकडाऊन 

अमेरिका-इराणमध्ये होणाऱ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबदमध्ये लॉक़डाऊन लागला आहे. येथे प्रशासनाने दोन दिवसांची सार्वजनिक सुट्टीच जाहीर केली आहे. 

इस्लामाबादमधील रस्त्यांवर लष्करी गणवेशातील सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी मार्गक्रमण करत आहेत. याशिवाय महत्त्वाच्या मार्गांवरील वाहतूक वळवण्यात आली असून, पोलिसांनी ठिकठिकाणी चेक पॉइंट उभारले आहेत. 

चर्चेचं नेमकं ठिकाण जाहीर करण्यात आलेलं नाही. सरकारने याविषयीची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवली आहे. पाकिस्तानचे नेते शरीफ यांनी ही चर्चा शुक्रवारी होईल असं म्हटलं होतं, तर व्हाईट हाऊसने या चर्चेची पहिली फेरी शनिवारी सुरू होईल असे स्पष्ट केलं होतं.

अतिसुरक्षित 'रेड झोन'मध्ये, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या शेजारीच असलेल्या 'सेरेना हॉटेल'ने बुधवारी आपल्या पाहुण्यांना हॉटेल रिकामे करण्यास सांगितलं आहे. त्याच दिवशी, राजधानीतील प्रशासनाने गुरुवार व शुक्रवार असे दोन दिवस सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली.

ही चर्चा अप्रत्यक्ष स्वरूपाची असेल असं समजत आहे. दोन्ही शिष्टमंडळे वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये बसतील आणि पाकिस्तानी अधिकारी त्यांच्यामध्ये प्रस्तावांची देवाणघेवाण करतील. 

आतापर्यंत काय झालं?

28 फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सुप्रीम लीडर अली खामेनी मारले गेले. यानंतर इराणच्या लष्करी व अणुऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्यात आला, ज्यामुळे पाच आठवड्यांत 2 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. इराणने प्रत्युत्तर म्हणून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली. यामुळे जगभरात तेल संकट निर्माण झालं. अखेर 8 एप्रिलला पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन आठवड्यांनी दोन्ही देशांनी युद्धविरामाची घोषणा केली. 

इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने ही चर्चा 15 दिवस सुरु राहू शकते असं सांगितलं आहे. 22 एप्रिल रोजी शस्त्रसंधी संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. 

पाकिस्तानची महत्त्वाची भूमिका

नेहमी दहशतवाद आणि आपल्या डळमळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे चर्चेत असणाऱ्या पाकिस्तानकडे यानिमित्ताने पाहण्याचा दृष्टीकनो बदलला आहे. युद्ध सुरु झाल्यापासून पाकिस्तान मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करत होता. पाकिस्तानसाठी पुढील भविष्यासाठी हा टप्पा महत्त्वाचा ठरु शकतो. 

इराण आणि पाकिस्तानचं नातं

पाकिस्तानला 1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर मान्यता देणारा इराण पहिला देश होता. या दोन देशांमध्ये सांस्कृतिक आणि धार्मिक संबंधांचं घट्ट नातं आहे. पाकिस्तानात इराणनंतर जगातील ही दुसरी सर्वात मोठी शिया लोकसंख्या आहे. याशिवाय पाकिस्तानने चीनशीही घट्ट संबंध निर्माण केले आहेत. 

चीननेही चर्चेसाठी मध्यस्थी केल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं आहे. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे. "युद्धविरामाच्या रात्री आशा मावळत होत्या, पण चीनने हस्तक्षेप करून इराणला प्राथमिक युद्धविरामासाठी सहमत होण्यास राजी केले," असं पाकिस्तानच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. 

चर्चेत नेमक्या काय अपेक्षा?

चर्चेसाठी दोन्ही देश आमने-सामने येणार असले तरी त्यांच्यात अनेक मतांतरं आहेत. अमेरिकेच्या 15 कलमी प्रस्तावात इराणचे संवर्धित युरेनियम, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, निर्बंधांमधील सूट आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे यांचा उल्लेख आहे. इराणने 10 कलमी योजना तयार केली आहे. ज्यात सामुद्रधुनीवर नियंत्रण, सामुद्रधुनी ओलांडणाऱ्या जहाजांवर टोल, सर्व प्रादेशिक लष्करी कारवाया थांबवणे आणि सर्व निर्बंध हटवणे या मागण्या आहेत.

मात्र लेबनॉन या चर्चेतील कळीचा मुद्दा असेल. याचं कारण इस्रायलने लेबनॉन शस्त्रसंधीचा भाग नसल्याचं सांगत त्यांच्यावर हल्ले केले आहेत. हिजबुल्लाला लक्ष्य करून आपले हल्ले सुरूच ठेवणार असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तान, इराण लेबनॉनही याचा भाग असल्याचं सांगत आहेत. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

