/Explained: 68 महिन्यांचा पगार बोनस म्हणून दिला, 15 हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ; ही कंपनी कोणती? काय काम करते? इतर कंपन्यांचे कर्मचारीही कसे झाले लाखपती?

आतापर्यंत तुम्ही दिवाळीमध्ये एखाद्या महिन्याला पगार बोनस म्हणून दिला जात असल्याचं ऐकलं असेल किंवा तुम्हाला स्वत: तसा बोनसही मिळाला असेल. पण एका कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना चक्क 68 महिन्यांचा पगार बोनस म्हणून दिला आहे. या कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या सुखद धक्क्याची सर्वत्र चर्चा आहे. नेमकी ही कंपनी कोण आणि त्यांनी एवढा जास्त पगार अचानक आपल्या कर्मचाऱ्यांना का दिला? यासंदर्भातील नक्की कोणकोणती माहिती समोर आलीये जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
आपल्या कर्मचाऱ्यांना 68 महिन्यांचा म्हणजेच जवळपास साडेपाच वर्षांचा पगार बोनस म्हणून देणारी कंपनी मूळची अमेरिकी आहे. अमेरिकेतील चिप उत्पादक कंपनी 'मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी'ने (Micron Technology Inc) हा अनोखा निर्णय घेतलाय. हा निर्णय घेण्यामागे कारण ठरणार आहे कंपनीला झालेला प्रचंड नफा! कंपनीला एवढा नफा झाला की कंपनीच्या मुख्य उत्पादन केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांकडून नफ्याचा तुलनेत अतिरिक्त मोबदल्याची मागणी जोर धरू लागली. अखेर कंपनीने आपल्या तैवानमधील कर्मचाऱ्यांना 10 लाख तैवानी डॉलर्स (31600 अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 30 लाख 28 हजार रुपये) रोख बोनस आणि अतिरिक्त 'स्टॉक रिवॉर्ड्स' देणार आहे. हे रिवॉर्ड्स शेअर्सच्या स्वरूपात बक्षीस म्हणून दिले जाणार आहेत.
आयडाहो येथील बोईसमध्ये मुख्यालय असलेल्या 'मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी' या चिप उत्पादक कंपनीने शुक्रवारी एका निवेदन जारी केलं. रोख रक्कम आणि शेअर्सच्या स्वरूपातील या लाभांनंतर, तैवानमधील कनिष्ठ स्तरावरील (एन्ट्री लेव्हलवरील) अभियंत्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 34 लाख तैवानी डॉलर्सपर्यंत पोहोचणार आहे. सर्व जागतिक कर्मचाऱ्यांना वार्षिक कामगिरीवर आधारित बोनस निधीचा भाग म्हणून शेअर्स दिले जातील. या कर्मचाऱ्यांना मायक्रॉनच्या दीर्घकालीन वाढीचा लाभ घेता यावा या उद्देशाने शेअर्स दिले जाणार असल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.
मायक्रॉनने तिसऱ्या तिमाहीत निव्वळ नफ्यात 15 पट वाढ नोंदवली आहे, तर गेल्या वर्षभरात कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत 500 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. मायक्रॉनने एका स्वतंत्र निवेदनात, गेल्या आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांना बक्षीस म्हणून तीन वेळा शेअर्सचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रत्येक वेळी दिलेला हा लाभ कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक पगाराच्या सुमारे 5 टक्के इतका होता, असं 'मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी'ने म्हटलंय.
मायक्रॉनचे तैवानमध्ये सध्या सुमारे 15 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. तैवान हे या चिप उत्पादक कंपनीसाठी एक महत्त्वाचे उत्पादन केंद्र आहे. त्याचवेळी, कंपनी आपल्या संशोधन व विकास (R&D) कार्याचा मोठा भाग आणि उत्पादनासाठी अजूनही प्रामुख्याने अमेरिकेवर अवलंबून आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी जपान आणि सिंगापूरमध्येही आपले उत्पादन प्रकल्प चालवते.
या घोषणेपूर्वी, मायक्रॉनच्या तैवानमधील कामगार संघटनांनी कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या (बेस सॅलरीच्या) सात वर्षांच्या रकमेइतका एकरकमी रोख मोबदला देण्याची मागणी केली होती. कामगार संघटनांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे 'ब्लूमबर्ग'ने सादर केलेल्या आकडेमोडीनुसार ही मागणी मान्य केली तर प्रति कामगार सरासरी 170000 डॉलर्स इतकी रक्कम मिळाली असते. तसेच, भविष्यात बोनस म्हणून जागतिक कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटप करण्यासाठी कंपनीने आपल्या नफ्याचा काही हिस्सा राखून ठेवावा, अशी मागणीही हे कर्मचारी करत आहेत.
'एआय'संबंधित (कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधित) डेटा सेंटर्स आणि इतर पायाभूत सुविधांमधील प्रचंड गुंतवणुकीतून निर्माण झालेल्या संपत्तीचा वाटा कोणाला मिळावा, यावर जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू असतानाच मायक्रॉनच्या मोबदल्याबाबतचा हा वाद समोर आला आहे. मायक्रॉनच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या कोरियन प्रतिस्पर्धी कंपन्या असलेल्या सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि एसके हिनिक्स या कंपन्यांनीही कर्मचाऱ्यांना बोनसमध्ये नफ्याचा वाटा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने (TSMC) देखील कर्मचाऱ्यांसाठी नफ्याच्या वाटप (प्रॉफिट-शेअरिंग) रकमेत 30 टक्के अधिक तरतूद करण्याचे वचन दिले आहे.
परंतु, बोनसची प्रचंड रक्कम पाहता काही कंपन्या आणि कामगार संघटनांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. तसेच, 'एआय'ला आवश्यक असलेला डेटा पुरवणाऱ्या वापरकर्त्यांनाही या कमाईतील वाटा मिळावा, अशी मागणीही जोर धरत आहे. 'एआय' क्षेत्रातील या तेजीचा मायक्रॉनला मोठा फायदा झाला आहे. एनव्हिडिया कॉर्परेशनसारख्या (Nvidia Corp) कंपन्यांची 'एआय ॲक्सिलरेटर्स' (AI accelerators) तयार करण्यासाठी मायक्रॉनच्या अत्याधुनिक 'हाय-बँडविड्थ मेमरी'ची आवश्यकता असते.