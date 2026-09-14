Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /Explained: 68 महिन्यांचा पगार बोनस म्हणून दिला, 15 हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ; ही कंपनी कोणती? काय काम करते? इतर कंपन्यांचे कर्मचारीही कसे झाले लाखपती?

Explained: 68 महिन्यांचा पगार बोनस म्हणून दिला, 15 हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ; ही कंपनी कोणती? काय काम करते? इतर कंपन्यांचे कर्मचारीही कसे झाले लाखपती?

विशेष म्हणजे या कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एवढा घसघशीत बोनस दिल्याने याच क्षेत्रातील इतर कंपन्यांनाही आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा बोनस देण्याची घोषणा करावा लागली आहे. नेमकी ही कंपनी कोणती, झालंय काय? या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांनी काय केलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:31 PM IST
Explained: 68 महिन्यांचा पगार बोनस म्हणून दिला, 15 हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ; ही कंपनी कोणती? काय काम करते? इतर कंपन्यांचे कर्मचारीही कसे झाले लाखपती?
Image Credit: कंपनीने निवेदनामधून केलं जाहीर (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - &#039;मायक्रॉन डॉट कॉम&#039;वरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
दिशा सालियन प्रकरण: FIR मध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव, CBI करणार चौकशी; 2 बॉलिवूड अभिनेत्यांचाही FIR मध्ये उल्लेख
2
3
4
5