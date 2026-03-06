Mossad Operation: इराणमध्ये घुसून कडक सुरक्षेतील खामेनींना नेमकं कसं संपवलं?, मोसादच्या प्लानची जगात कोणीच कल्पनाही नाही करु शकत!

Mossad Operation: इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी जगभरात धडकली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः ही घोषणा केली. त्यानंतर इराण सरकारनेही याला दुजोरा देत 40 दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला. खामेनी हे इराणच्या राजकीय आणि धार्मिक व्यवस्थेचे प्रमुख होते. त्यांच्या मृत्यूमुळे इराणमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झालीय. दरम्यान इतक्या कडक सुरक्षेत असणाऱ्या नेत्यापर्यंत शत्रू देश कसे पोहोचले? असा प्रश्न जगभरातील लोकांना पडलाय. ही घटना 28 फेब्रुवारीला घडली. यावेळी अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्त कारवाई केली. खामेनींची सुरक्षा अजिंक्य मानली जात होती. त्यामुळे इराणच्या नागरिकांसाठी हा धक्का आहे.
या मृत्यूमागे इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादची एक धक्कादायक योजना असल्याचा दावा केला जातो. थ्योरीनुसार, मोसादचे एजंट डॉक्टर आणि डेंटिस्ट बनून इराणमध्ये घुसले. ते इराणच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आले आणि उपचाराच्या नावाखाली त्यांच्या दातांमध्ये सूक्ष्म ट्रॅकिंग चिप बसवल्या. या चिप्समुळे खामेनींची नेमकी जागा आणि हालचालींची माहिती इस्रायल आणि अमेरिकेला मिळत होती. हे ऑपरेशन अनेक वर्षांपासून सुरू होते. सोशल मीडियावर ही थ्योरी व्हायरल झाली असून, याला 'टूथ फेअरी ऑपरेशन' म्हणतात. अशा छोट्या यंत्रणेद्वारे मोठ्या नेत्याला ट्रॅक करणे हे मोसादच्या तंत्रज्ञानाचे उदाहरण आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणला अण्वस्त्र मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी ही मोठी मोहीम राबवली. ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी याची जबाबदारी घेतली. 28 फेब्रुवारीला हवाई हल्ले करून इराणवर हल्ला केला. ट्रॅकिंग चिप्सच्या मदतीने खामेनींची जागा शोधून त्यांना संपवले. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सला या हल्ल्याचा सामना करावा लागला. या कारवाईमुळे इराणला मोठा फटका बसला आणि त्यांची अणुकार्यक्रम रोखण्यात यश मिळाले. ही मोहीम जगातील गुप्तचर ऑपरेशन्समध्ये ऐतिहासिक मानली जाते.
खामेनींच्या मृत्यूनंतर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरून घोषणा केली, ज्यामुळे जगभरात तर्कवितर्क सुरू झाले. इराणच्या अंतर्गत फितुरीमुळे हे शक्य झाले, असे काही लोक म्हणतात. दुसरे म्हणतात की, खामेनींनी बंकरमध्ये जाण्यास नकार दिला, ज्यामुळे ते हल्ल्यात सापडले. एक्स प्लॅटफॉर्मवर युजर्सनी मोसादच्या ऑपरेशनची तुलना हॉलीवूड चित्रपटांसारखी केली. या थ्योरीजमुळे इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणेची जगभर कौतुक आणि भीती दोन्ही वाढली आहे.
मोसादचे एजंट अनेक वर्षांपासून इराणमध्ये डॉक्टर म्हणून कार्यरत होते. ते सत्ताकेंद्रातील नेत्यांच्या उपचारात सामील होऊन ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवत होते. यामुळे केवळ खामेनीच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबावरही नजर ठेवली जात होती. ही माहिती अधिकृत नसली तरी, मोसादच्या कामगिरीची जगभर चर्चा आहे. अशा ऑपरेशन्समुळे इस्रायलचे शत्रू देश सतर्क झाले आहेत. ही थ्योरी डोकं चक्रावून टाकणारी आहे आणि गुप्तचर जगतातील नव्या युक्त्या दाखवते.