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Explained: चीनने कसा केला घात? समोर आला Nepal Floods चा खरा घटनाक्रम; 'तो' न मिळालेला एक मेसेज अन् 45 मिनिटं...

नेपाळमधील भोटे कोशी नदीला आलेल्या महापुरात शेकडो लोक दगावले असून या महापुरामागील वेगळं कारण समोर आलं आहे. दोन देशांमध्ये समन्वय नसल्याने शेकडो लोक मृत्यूमुखी पडलेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:27 PM IST
Explained: चीनने कसा केला घात? समोर आला Nepal Floods चा खरा घटनाक्रम; 'तो' न मिळालेला एक मेसेज अन् 45 मिनिटं...
Image Credit: नेपाळचा चीनने घात केला पण कसा?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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