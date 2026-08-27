Explained: चीनने कसा केला घात? समोर आला Nepal Floods चा खरा घटनाक्रम; 'तो' न मिळालेला एक मेसेज अन् 45 मिनिटं...

तिबेटमधील केरुंग भागात आलेल्या भीषण पुराची माहिती चीनकडून वेळेत न मिळाल्याने नेपाळच्या सीमावर्ती भागात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा नेपाळी सूत्रांनी केला आहे. नेपाळ आणि चीनमधील विसंवादामुळे शेकडो लोकांना प्राण गमावावे लागल्याचं आता समोर आलं असून या साऱ्या गोंधळामध्ये 45 मिनिटांचा विलंब अनेकांच्या जीवावर उठला. नेमकं घडलं काय अन् कसं ते पाहूयात...
नेपाळमधील विनाशकारी पुरामुळे मृतांचा आकडा 165 वर पोहोचला आहे. जखमींची संख्या 73 असल्याचे वृत्त आहे. याव्यतिरिक्त, 826 सुरक्षा कर्मचारी बेपत्ता आहेत, ज्यात नेपाळ लष्कराचे 44 जवान, नेपाळ पोलिसांचे 28 जवान आणि नेपाळ सशस्त्र पोलिसांचे 13 जवान (सीमा) यांचा समावेश आहे. तसेच, 579 पर्यटकही बेपत्ता आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेच्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज 200 अब्जाहून अधिक आहे, असं नेपाळचे माजी परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली यांनी म्हटलं आहे.
महापुराच्या परिस्थिती भारताने तातडीने 10 टन मदतसामग्री व अत्यावश्यक औषधे पाठविली आहेत. दिल्लीजवळील हिंडन हवाई तळावरून भारतीय हवाई दलाचे सी-130 जे हे विमान रात्री सुमारे 8.35 वाजता काठमांडूकडे रवाना झाले. सोशल मीडियावर पोस्ट करत बालेन शाह यांनी भारताकडून केल्या जाणाऱ्या भरीव मदतीबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली.
दरम्यान, नेपाळमधील महापूर तिबेटच्या बाजूला झालेल्या मोठ्या हिमस्खलनामुळे आला. यात अनेक गावे, काँक्रिटचे पूल, वाहने आणि पासांग ल्हामु महामार्गाचा मोठा हिस्सा नष्ट झाला आहे. कमीत कमी 12 जलविद्युत प्रकल्प उद्ध्वस्त झाले आहेत. यामुळे 430 मेगावॅटहून अधिक वीज पुरवठा खंडित झाला आहे, जो नेपाळच्या एकूण वीज क्षमतेच्या 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हिमस्खलनामुळे 'ल्हेंदे' नदीचा प्रवाह अडवला गेला आणि तिथे कृत्रिम तलाव तयार झाला. हा नैसर्गिक बांध फुटल्याने त्रिशुली व भोटे कोशी नद्यांना पूर आला. या भागात झालेल्या 4.4 रिश्टर स्केलच्या भूकंपामुळे हे हिमस्खलन झाले असावे, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
चीनमधील पुराची माहिती नेपाळला सुमारे 45 मिनिटांच्या विलंबाने मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे रसुवा जिल्ह्यातील टिमुरे भागातील नागरिकांना पुराच्या पाण्यापासून बचाव करण्यासाठी अचानक धाव घ्यावी लागली. या घटनेमुळे हिमालयीन भागातील आपत्ती व्यवस्थापन आणि चीन-नेपाळ सीमावर्ती समन्वयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तिबेटमधील केरुंग काउंटीमध्ये चिनी प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10.30 वाजता अचानक पूर आला. चीन आणि नेपाळच्या वेळेत 2 तास 15 मिनिटांचा फरक आहे. पूर आला तेव्हा नेपाळच्या प्रमाणवेळेनुसार त्या वेळी सकाळचे 8.15 वाजले होते. नेपाळी सूत्रांचा दावा आहे, या काळात पुराची पूर्वसूचना मिळाली असती तर सीमावर्ती भागातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला असता.
चीनच्या कोणत्याही अधिकृत विभागाकडून किंवा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडून तत्काळ इशारा देण्यात आला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रसुवाचे प्रमुख जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकाळी सुमारे 9 वाजता दूरध्वनीवरून माहिती दिली. केरुंगच्या दिशेने नेपाळकडे पुराचे पाणी वेगाने येताना स्थानिक नागरिकांनी पाहिल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. गेल्या वर्षीही याच नदीप्रणालीत अचानक पूर आला होता. त्या वेळीही चीनकडून नेपाळला वेळेत पूर्वसूचना मिळाली नव्हती.
भोटे कोशी नदीला आलेल्या महापुरात शेकडो जण दगावल्याची भीती असून आतापर्यंत १६५ मृतदेह सापडले आहेत. भारतीयांसह बेपत्ता नागरिकांची संख्या एक हजाराहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून भारताकडून शक्य ती सर्व मदत देण्याचे आश्वासन दिले. भारताच्या मदतीबाबत पहिली प्रतिक्रिया देताना बालेन शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मनापासून धन्यवाद दिले.
नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने एक्सवर पोस्ट केली. त्यात म्हटले आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीवरून साधलेल्या संवादासाठी आणि तीव्र शोकसंवेदनांसाठी खूप धन्यवाद. या कठीण काळात नेपाळसोबत एकजूट दाखवणाऱ्या तुमच्या प्रेमळ शब्दांचे आणि मदतीच्या उदार प्रस्तावाबाबत आम्ही मनापासून कौतुक करतो. एकजुटीची ही कृती आपल्या दोन देशांमधील मैत्रीचे घट्ट बंध दर्शवते, ज्याला आम्ही खूप महत्त्व देतो, असे बालेन शाह यांच्या कार्यालयाने नमूद केले आहे.
नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी हेल्पलाईन नंबर्स जारी करण्यात येत आहेत. मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षात 24 तास हा कक्ष कार्यरत असून ज्यांना कुठल्याही प्रकारच्या मदतीची गरज आहे, त्यांनी खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
राज्य नियंत्रण कक्ष हेल्पलाईन: 1070 (टोल-फ्री क्रमांक)
> नियंत्रण कक्ष +91-9321587143
> अधिकृत ई-मेल: controlroom@maharashtra.gov.in
महाराष्ट्रातील नागरिक कुठे अडकले असतील, तर त्यांनी https://geospatial.mahaseoc.in/Sahayata_gulf/ या लिंकवर आपली माहिती अपलोड करावी.
नेपाळमध्ये भारतीय दूतावासांचे नंबर : +977 985 131 6807 एवं +977 970 910 7500
बीजिंग मध्ये भारतीय दूतावासाचे नंबर : 0086 185 1428 4905
नेपाल पर्यटन बोर्डाचे नंबर : 1234 (टोलफ्री), 1144 (हॉटलाइन), पर्यटन पोलीस 9851289445