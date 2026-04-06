Explained : मिसाइल किंवा अणुबॉम्ब नव्हे, तर 'हे' पाकिस्तानी शस्त्र भारतासाठी सर्वात मोठा धोका, गुजरातसह या राज्यांवर हल्ला करण्याची क्षमता, तर 'हे' शहर

मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिका - इस्त्रालय आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू असल्याने जगामध्ये तणावाचं वातावरण आहे. तरदुसरीकडे पाकिस्तान संरक्षण मंत्र्यांनी भारताला थेट हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. महिनाभरापासून एक युद्ध थांबण्याच नाव घेत नाही तेच पाकिस्तानच्या या धमकीमुळे पाकिस्तान आणि भारतामधील तणाव अजून वाढला आहे. खरंतर आतापर्यंत भारत आणि पाकिस्तान जेवढे युद्ध झाले त्यात पाकिस्तान कधीही जिंकू शकला नाही. त्यामुळे भारताला हरविण्यासाठी पाकिस्तान भारताला लक्ष्य करुनच आपले शस्त्र विकसित करत असतात. मिळालेल्या माहितीनुसार काही वर्षांपूर्वी, पाकिस्तानने एक अशी शस्त्रप्रणाली विकसित केली आहे जी भारतासाठी धोका असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पाकिस्तानने फताह-2 नावाची एक लांब पल्ल्याची मार्गदर्शित बहु-प्रक्षेपण रॉकेट प्रणाली विकसित केल्याची माहिती समोर येत आहे. ही प्रणाली भारताच्या पिनाका प्रणालीसारखीच असली तरी तिचा पल्ला 400 किलोमीटर आहे. हवाई संरक्षण यंत्रणांना चकमा देण्यासाठी ती जडत्वीय मार्गदर्शन तंत्रज्ञानाने (inertial guidance technology) सुसज्ज असल्याचे बोलं जातं.
फताह-2 रॉकेट मोबाईल लाँचरचा वापर करून कुठूनही प्रक्षेपित करु शकतं. त्याच्या 400 किलोमीटरच्या पल्ल्यामुळे ते सीमेच्या खूप पलीकडून जाऊन हल्ला करु शकतो असा दावा पाकिस्तानकडून करण्यात आला आहे. अशा स्थितीत भारतातील चार राज्यांना या फताह 2 रॉकेट पासून सर्वाधिक धोका आहे. त्यामध्ये सगळ्यात पहिले नाव आहे गुजरात मग राजस्थान, पंजाब आणि जम्मू - काश्मीर या राज्यावर पाकिस्तान सहज लक्ष्य करु शकतो.
या रॉकेटने सीमावर्ती राज्यांमधील महत्त्वाच्या भारतीय लॉजिस्टिक्स केंद्रांना, विमानतळांना आणि कमांड सेंटर्सना लक्ष्य करण्याची क्षमता असल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. सैन्यात या मोबाईल-लाँच रॉकेट प्रणालीच्या समावेशामुळे पाकिस्तानी लष्कराची दूरवरच्या लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची क्षमता आता वाढली आहे.
तुम्हाला जाणून आर्श्चय वाटेल की, मे 2025 मध्ये, जेव्हा भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांना लक्ष्य केलं होतं. तेव्हा घाबरलेल्या पाकिस्तानी सैन्याने भारताच्या दिशेने फताह-2 रॉकेट डागले होते. भारताकडून ते हवेतच नष्ट करण्यात आले, पण यातून हे स्पष्ट झाले की पाकिस्तानकडे भारताच्या आतापर्यंत हल्ला करण्यास सक्षम असलेले शस्त्र आहेत.
भारताकडे केवळ ब्रह्मोससारखी क्रूझ क्षेपणास्त्रेच नाहीत, तर ते आपल्या पिनाका मल्टी-बॅरल रॉकेटचा पल्लाही वाढवत आहे. इतकंच नाही, तर सूर्यास्त्रसारख्या लांब पल्ल्याच्या रॉकेटच्या उत्पादनालाही मंजुरी देण्यात आलीय. सूर्यास्त्रचा पल्ला 150 ते 300 किमी असेल, तर सध्याचे मार्गदर्शित पिनाका 120 किमी पर्यंत मारा करण्यास सक्षम असणार आहे.
भारताने आपल्या धोरणात लक्षणीय बदल केला असून आपल्या भूदलाला लांब पल्ल्याच्या ड्रोनने सुसज्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतात शेषनाग-१५०, दिव्यास्त्र आणि प्रोजेक्ट काल यांसारखे अनेक ड्रोन वेगाने विकसित केले जात आहेत, जे ५०० ते १,००० किलोमीटर अंतरावरून लक्ष्यांवर मारा करण्यास सक्षम आहेत. हे ड्रोन फतेह-२ सारख्या रॉकेटचे प्रक्षेपक नष्ट करण्यासही सक्षम आहेत.
भारतापासून सुमारे २,००० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोलकातावर हल्ला करण्याची धमकी पाकिस्तानने अलीकडेच दिली आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. सियालकोट ते कोलकाता हे थेट हवाई अंतर सुमारे १,६००-१,७०० किलोमीटर आहे, तर रस्त्याने हे अंतर २,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे.
पाकिस्तानचा दावा आहे की, आता त्यांच्याकडे कोलकातापर्यंत पोहोचू शकणारे लांब पल्ल्याचे शस्त्र आहे. ही धमकी पाकिस्तानच्या सर्वाधिक पल्ल्याच्या 'शाहीन-३' क्षेपणास्त्राशी संबंधित आहे, जे पाकिस्तानच्या सामरिक सामर्थ्याचा एक महत्त्वाचा घटक मानले जाते.
शाहीन-३ हे पाकिस्तानचे सर्वाधिक पल्ल्याचे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र असून, त्याचा पल्ला २,७५० किलोमीटर आहे. याची पहिली चाचणी २०१५ मध्ये घेण्यात आली होती आणि आता ते पूर्णपणे कार्यान्वित आहे. हे एक घन-इंधन क्षेपणास्त्र असून, ते रस्त्यावर बसवलेल्या ट्रान्सपोर्टर इरेक्टर लाँचर (TEL) मधून प्रक्षेपित केले जाते.
ते पारंपरिक आणि अणुबॉम्ब दोन्ही वाहून नेऊ शकते. त्याचा वेग प्रचंड आहे. ते संपूर्ण भारतीय मुख्य भूभाग व्यापू शकते. कोलकाता , दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगळूर आणि अगदी अंदमान आणि निकोबार बेटेसुद्धा त्याच्या टप्प्यात येतात. शाहीन-३ चे मुख्य उद्दिष्ट भारताला सामरिकदृष्ट्या रोखणे हे आहे.