Explained: नेपाळमधील महाकाय पुरातही ते हिरवं घर पडलं कसं नाही? घरमालकाने अखेर केला खुलासा '40 वर्षांपूर्वी आम्ही जमिनीखाली...'

नेपाळमधील पुरात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना, महाकाय पुरातही तग धरुन उभ्या राहणाऱ्या एका 'ग्रीन हाऊस'ची चर्चा रंगली आहे. याचे कारण नेपाळमध्ये त्रिशूली नदीच्या रौद्र पुराच्या पाण्याने आसपासच्या इमारती, वाहने आणि सामानाचा फडशा पाडला असतानाही, प्रकाश यांचं 40 वर्षे जुने 'ग्रीन हाऊस' मात्र बऱ्याच अंशी शाबूत राहिले. "जेव्हा तुम्हाला वाटतं की हा कदाचित तुमच्या आयुष्याचा शेवटचा क्षण असू शकतो, तेव्हा तुमच्या मनात काय विचार येतात? मला वाटलं की कदाचित आमचा अंत जवळ आला आहे," अशी भावना प्रकाश यांनी व्यक्त केली आहे.
नेपाळच्या नुवाकोट जिल्ह्यातील त्रिशुली नदीच्या रौद्र पुराचे पाणी जेव्हा प्रकाश यांच्या 40 वर्षे जुन्या, हिरव्या रंगाच्या घराभोवती वेगाने वाहू लागले आणि आसपासची वाहने, इमारती व इतर वस्तू वाहून नेऊ लागले, तेव्हा त्यांच्या मनात हेच विचार घोळत होते. त्यानंतर हे घर या विनाशकारी पुराच्या घटनांमधील एक अत्यंत लक्षवेधी दृश्य ठरलं. कारण फोटो आणि व्हिडिओमध्ये हे घर बऱ्याच अंशी सुस्थितीत उभे असल्याचे दिसते, तर पुराच्या प्रबळ प्रवाहाने त्याच्या आसपासचा बराचसा परिसर उद्ध्वस्त केला आहे.
प्रकाश यांनी 'द लल्लनटॉप'शी संवाद साधताना सगळा घटनाक्रम सांगितला. पुराचे पाणी वाढत असताना त्यांचे कुटुंब कशाप्रकारे धावपळ करत वरच्या मजल्यावर गेले आणि त्या 'चमत्कारी घरा'ने महाभयंकर पुराचा सामना कसा केला याबद्दल त्यांनी सांगितलं आहे. "तिथे सहा जण होते. मी सुद्धा तिथेच होतो. माझ्या कुटुंबातील पाच सदस्य घरात होते," असे ते म्हणाले.
प्रकाश यांनी सांगितले की, पुराचे पाणी वाढत असल्याचा इशारा मिळताच ते जवळच असलेल्या आपल्या दुकानात होते. "मी लगेच घराच्या दिशेने धावलो. मी आत गेलो आणि सर्वांना हाक मारून लवकर बाहेर येण्यास सांगितले," अशी आठवण त्यांनी सांगितली. पण जेव्हा ते बाहेर आले, तेव्हा त्यांना दिसले की पाण्याच्या प्रवाहामुळे त्यांची गाडी आधीच उलटली होती. "ते पाहून मी परत आत धावलो," असे ते म्हणाले.
People were standing on a house balcony when a devastating flash flood suddenly struck the Nepal–Tibet border region. With floodwaters surrounding them, there was no clear way out pic.twitter.com/XtjWOdgIYs— Surajit (@surajit_ghosh2) August 28, 2026
कुटुंबाने सर्वात आधी चौथ्या मजला गाठला, जो त्या घराचा सर्वात वरचा मजला होता. पण अखेरीस पुराचे पाणी त्या पातळीपर्यंतही पोहोचले, त्यामुळे त्यांना इमारतीच्या अगदी सर्वोच्च बिंदूकडे वर जाणे भाग पडले. "पाणी चौथ्या मजल्यापर्यंत आले. त्यानंतर आम्ही वरच्या, अगदी शेवटच्या मजल्यावर गेलो," असे प्रकाश यांनी सांगितले. खाली पूर रौद्र रूप धारण करत असताना, प्रकाश यांचे लक्ष आपल्या कुटुंबाकडे, विशेषतः शाळेत गेलेल्या आणि घरी नसलेल्या मुलाकडे वळले.
"सर्वजण एकत्र होतो, पण माझा एक मुलगा तिथे नव्हता. तो शाळेत गेला होता. आम्हाला काही झाले तर त्याचे काय होईल, याचाच विचार माझ्या मनात सतत येत होता," ते म्हणाले.
FAMILY RESCUED FROM THE GREEN HOUSE THAT WITHSTOOD THE TRAGEDY IN NEPAL.— sustainme.in (@sustinme_in) August 30, 2026
Shocking images showed a family trapped in a green house while a flood of water, mud, and rocks swept away everything around them. The dwelling held out for hours; the people who remained… pic.twitter.com/ITYsJeUI53
सोशल मीडियावर हे घर खूप चर्चेत आहे. आजूबाजूची इतर घरं, इमारती वाहून गेली असताना हे घर मात्र कसे काय टिकून राहिले, असा प्रश्न अनेकजण उपस्थित करत आहेत. प्रकाश यांच्या मते, अनेक दशकांपूर्वी करण्यात आलेल्या या घराच्या बांधकामाच्या पद्धतीमुळेच ते इतके मजबूत राहिले.
"हे घर जुने आहे, साधारण 40 वर्षे जुने. त्या काळात सिमेंट आणि बांधकामाच्या साहित्याचा दर्जा अधिक चांगला होता," असं सांगत त्यांनी नमूद केले की, नदीजवळ घर असल्याने त्याच्या पायाच्या बांधकामावर विशेष लक्ष दिले गेले होते.
"घर नदीच्या जवळ असल्याने ते मजबूत बनवण्यासाठी आम्ही बऱ्यापैकी खर्च केला होता. सुरक्षेच्या दृष्टीने, आम्ही पायाखाली रस्त्याच्या बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचे दोन-तीन थरही दिले होते. त्यामुळे पाया अत्यंत मजबूत झाला होता," असे ते म्हणाले. मात्र, या इमारतीचा खालचा भाग मात्र मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला. प्रकाश यांनी सांगितले की, या भागाचा वापर त्यांच्या दुकानातील माल ठेवण्यासाठी गोदाम म्हणून केला जात होता.
"यात मोठ्या प्रमाणावर साहित्याचे नुकसान झाले. दोन वाहने, तसेच बाईक्स आणि स्कूटर्स वाहून गेल्या. सर्व काही नष्ट झाले," असे ते म्हणाले.
पाण्याची पातळी थोडी ओसरायला सुरुवात होण्यापूर्वी हे कुटुंब साधारणपणे एक ते दीड तास अडकून पडले होते. प्रकाश यांनी सांगितले की, त्यानंतर जवळच असलेल्या टोल नाक्यावरील लोकांनी त्यांची सुटका केली.
"टोल नाक्याकडील काही लोक तिथे आले आणि त्यांनी दोन इमारतींच्या मध्ये एक पाईप टाकला. त्या पाईपचा आणि दोरीचा वापर करून ते पलीकडून आमच्यापर्यंत पोहोचले. अशा प्रकारे आमची सुटका करण्यात आली," असे त्यांनी सांगितले. पुराचा सर्वात भीषण टप्पा घराच्या सर्वात उंचावरील भागात घालवल्यानंतरच ही थरारक सुटका शक्य झाली.
वाहने, दुकानातील माल आणि घरातील वस्तूंचे नुकसान झाले असले तरी, घरात असलेल्या कुटुंबातील सर्व सदस्य सुखरूप वाचले, असे प्रकाश यांनी सांगितले. "सर्वजण सुरक्षित आहेत. आम्ही सध्या काठमांडूमध्ये राहत आहोत," असे ते म्हणाले.
पुरामुळे आपली बरीचशी मालमत्ता नष्ट झाल्यामुळे, आता हे कुटुंब पुन्हा नव्याने उभारणी करण्याच्या आव्हानाला सामोरे जात आहे. "येथे जे काही होते, ते एकतर नष्ट झाले आहे किंवा चिखलाखाली गाडले गेले आहे. आता आम्हाला सर्व काही नव्याने उभारावे लागेल," असे प्रकाश म्हणाले.
आपले आयुष्य पुन्हा त्याच ठिकाणाहून नव्याने सुरू करणार का, असे विचारले असता त्यांनी, "हो, आम्ही पुन्हा सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करू," असं उत्तर दिलं.
नुवाकोट ते रसुवा मार्गावर असलेले ते 'चमत्कारी घर' विनाशकारी पुराच्या तडाख्यातून सुदैवाने वाचले, तरीही त्याच्या आसपासचे जवळपास सर्व काही वाहून गेले आणि जमीनदोस्त झाले. त्याच इमारतीच्या खालच्या मजल्यावर असलेल्या किराणा दुकानाचेही पुराच्या पाण्यामुळे मोठे नुकसान झाले.
नुवाकोट आणि रसुवा यांना जोडणाऱ्या रस्त्याचे प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे या भागात पोहोचणे अत्यंत कठीण झाले आहे. त्या घरापर्यंत जाण्यासाठी वाहनाने जिथपर्यंत जाता येते, तिथून पुढे सुमारे 1.25 किलोमीटर अंतर पायी चालत जावे लागते. नेपाळ लष्कराचे जवान या भागात बचाव आणि मदतकार्यात सातत्याने मदत करत आहेत.
दरम्यान, ते हिरव्या रंगाचे घर अजूनही उभे आहे; पुराचा प्रचंड वेग आणि त्यात आश्रय घेतलेल्या त्या कुटुंबाचा जीव वाचवण्यासाठीचा आटोकाट संघर्ष, या दोन्ही गोष्टींची ती एक ठळक साक्ष ठरली आहे.