Explained : कंगाल पाकिस्तानला सापडला मोठा खजिना; दरवर्षी ₹27000000000 रुपयांची होणार बचत,'काळे सोने' शेजारी देशाला करणार श्रीमंत?

Explained :  होर्मुझच्या सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जगात इंधन संकट कोसळलं असताना पाकिस्तानला मोठा खजिना सापडल्याचा दावा  पाकिस्तानी यंत्रणांनी केला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 21, 2026, 08:32 PM IST
Pakistan Claims Oil Gas Discovery : अमेरिका आणि इराणमधील तणाव संपण्याच नाव घेत नाही आहे. अमेरिकाला इराणाने वेढीस आणलं आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे फक्त अमेरिकेला नाहीतर इतर देशांनाही मोठा फटका बसला आहे. अमेरिका आणि इराणमध्ये एक महिना युद्ध झालं. पण सध्या या दोन देशाने युद्धबंदी केली असली तरी त्यांच्यामधील संघर्ष थांबलेला नाही. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार घेतला. पण सर्वाधिक फटका पाकिस्तानला बसला आहे. या युद्धामुळे इतर देशांवर इंधन तुटवड्याचे संकट कोसळलंय. पण भारताच्या या शेजारील देशाला मोठा खजिना हाती लागला आहे. या खजिनामुळे कंगाल पाकिस्तान श्रीमंत होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

डॉन न्यूजच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानची सरकारी तेल कंपनी, ऑइल अँड गॅस डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड (OGDCL) ने दावा केलाय की, खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे नवीन साठे सापडले आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या शोधाला देशासाठी एक मोठे यश म्हटलंय. शरीफ म्हणाले की, या साठ्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा मजबूत होण्यास मदत मिळेल. तसंच तेल आणि वायू आयातीचा खर्च कमी होईल. 

पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कच्च्या तेलाची उत्पादक

अहवालानुसार, हे तेल ओजीडीसीएलच्या एकूण तेल उत्पादनाच्या अंदाजे 10% असून ही विहीर पाकिस्तानच्या एकूण तेल वापराच्या 10% पुरवते. पाकिस्तानचे पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांनी या तेल विहिरीतून व्यावसायिक उत्पादनाच्या सुरुवातीचे अधिकृतपणे उद्घाटन केलंय. ही विहीर पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कच्च्या तेलाची उत्पादक म्हणून समोर आली  आहे.

याचा अर्थ, इतर देशांवर इंधन संकट असताना गरीब पाकिस्तानात मोठा चमात्कार घडला आहे. ही एकच विहीर दररोज 5,300 बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन करते, असा दावा त्यांनी केला आहे. एवढंच नाही तर हे काळ सोन्याचे प्रमाण लवकरच 25,000 बॅरलपर्यंत पोहोचेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे. केवळ कच्चे तेलच नाही, तर मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूचेही उत्पादन पाकिस्तानला मिळाले आहेत.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

