Explained : कंगाल पाकिस्तानला सापडला मोठा खजिना; दरवर्षी ₹27000000000 रुपयांची होणार बचत,'काळे सोने' शेजारी देशाला करणार श्रीमंत?

Pakistan Claims Oil Gas Discovery : अमेरिका आणि इराणमधील तणाव संपण्याच नाव घेत नाही आहे. अमेरिकाला इराणाने वेढीस आणलं आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे फक्त अमेरिकेला नाहीतर इतर देशांनाही मोठा फटका बसला आहे. अमेरिका आणि इराणमध्ये एक महिना युद्ध झालं. पण सध्या या दोन देशाने युद्धबंदी केली असली तरी त्यांच्यामधील संघर्ष थांबलेला नाही. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार घेतला. पण सर्वाधिक फटका पाकिस्तानला बसला आहे. या युद्धामुळे इतर देशांवर इंधन तुटवड्याचे संकट कोसळलंय. पण भारताच्या या शेजारील देशाला मोठा खजिना हाती लागला आहे. या खजिनामुळे कंगाल पाकिस्तान श्रीमंत होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
डॉन न्यूजच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानची सरकारी तेल कंपनी, ऑइल अँड गॅस डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड (OGDCL) ने दावा केलाय की, खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे नवीन साठे सापडले आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या शोधाला देशासाठी एक मोठे यश म्हटलंय. शरीफ म्हणाले की, या साठ्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा मजबूत होण्यास मदत मिळेल. तसंच तेल आणि वायू आयातीचा खर्च कमी होईल.
अहवालानुसार, हे तेल ओजीडीसीएलच्या एकूण तेल उत्पादनाच्या अंदाजे 10% असून ही विहीर पाकिस्तानच्या एकूण तेल वापराच्या 10% पुरवते. पाकिस्तानचे पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांनी या तेल विहिरीतून व्यावसायिक उत्पादनाच्या सुरुवातीचे अधिकृतपणे उद्घाटन केलंय. ही विहीर पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कच्च्या तेलाची उत्पादक म्हणून समोर आली आहे.
याचा अर्थ, इतर देशांवर इंधन संकट असताना गरीब पाकिस्तानात मोठा चमात्कार घडला आहे. ही एकच विहीर दररोज 5,300 बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन करते, असा दावा त्यांनी केला आहे. एवढंच नाही तर हे काळ सोन्याचे प्रमाण लवकरच 25,000 बॅरलपर्यंत पोहोचेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे. केवळ कच्चे तेलच नाही, तर मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूचेही उत्पादन पाकिस्तानला मिळाले आहेत.