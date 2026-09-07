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Explained: ₹945 कोटी, 22 वर्षीय तरुण अन्...; हा डेंजर घटनाक्रम वाचूनच तुमच्या अंगावर येईल काटा

या तरुणावर जवळपास 61 दिवस उपचार सुरु होते आणि त्याचा जीव वाचवण्यासाठी अनेक ऑपरेशन करावे लागले. नेमकं त्याच्यासोबत घडलं काय आणि हे प्रकरण काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:31 AM IST
Explained: ₹945 कोटी, 22 वर्षीय तरुण अन्...; हा डेंजर घटनाक्रम वाचूनच तुमच्या अंगावर येईल काटा
Image Credit: न्यायालयात दाखल करण्यात आली याचिका (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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