/Explained: ₹945 कोटी, 22 वर्षीय तरुण अन्...; हा डेंजर घटनाक्रम वाचूनच तुमच्या अंगावर येईल काटा

ब्रिटनमधील एका तरुणाने तब्बल 945 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. 'मेट्रो डॉट युके'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तब्बल 100 दशलक्ष डॉलर्स (74 दशलक्ष पाउंड) एवढी मोठी नुकसानभरपाई मागणाऱ्या तरुणाचं नाव आहे स्टॅवरोस फ्लोरोस! आता स्टॅवरोस एवढे पैसे कशासाठी आणि कोणाकडून मागत आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. खरं तर स्टॅवरोस हा एका रिॲलिटी टेलिव्हिजन शोमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाला होता. मात्र त्याला हा शो एका अपघातामुळे सोडावा लागला. अचानक शो सोडण्यासाठी कारण ठरला एक मोठा अपघात. या अपघातानंतर त्याला त्याचा एक पाय गमवावा लागला. या तरुणाचा जीव वाचवण्यासाठी डॉक्टरांना त्याचा पाय कापण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. याच भीषण अपघातासाठी आता त्याने निर्मात्यांविरुद्ध तब्बल 945 कोटी रुपयांचा दावा केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 22 वर्षीय स्टॅवरोस हा 'सर्व्हायव्हर ग्रीस' या रिॲलिटी टेलिव्हिजन शोमध्ये सहभागी झालेला. डॉमिनिकन रिपब्लिकच्या किनाऱ्याजवळ एका टास्कदरम्यान स्टॅवरोसचा भीषण अपघात झाला. टास्क म्हणून खुल्या समुद्रामधून मासे पकडून आणण्यासाठी पाण्यात उतरुन मासे शोधत असतानाच स्टॅवरोसला एका पर्यटकांच्या बोटीने धडक दिली. या विचित्र अपघातामध्ये बोटीच्या प्रोपेलरमुळे त्याच्या उजव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. अपघात एवढा डेंजर होता की डावा पाय गुडघ्यापर्यंत पूर्णपणे तुटला.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये, 'पर्यटकांच्या बोटीवरील एका अनोळखी व्यक्तीने स्टॅवरोसच्या पायातून होणारा रक्तस्राव थांबवण्यासाठी एक पट्टी बांधली. त्यामुळे स्टॅवरोसच्या पायातून होणारा रक्तस्राव थांबला आणि अतीरक्तस्रावाने होणारा त्याचा मृत्यू टळला,' असं नमूद करण्यात आलं आहे. अपघातानंतर स्टॅवरोसला तातडीने फ्लोरिडातील मियामी येथील एका विशेष रुग्णालयात विमानाने नेण्यात आले. तिथे स्टॅवरोसवर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या. त्याच्यावर तब्बल 61 दिवस उपचार करण्यात आले.
गेल्या आठवड्यात स्टॅवरोसने फ्लोरिडामध्ये निर्मत्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यात, प्रोडक्शन कंपनी अकुनमेडिया आणि स्थानिक ब्रॉडकास्टर स्काई टीव्ही यांच्यामुळे अपघात झाल्याचा आरोप केला आहे. शोच्या टीमने किमान सुरक्षा उपाययोजना न केल्यामुळे स्पर्धकांचा जीव धोक्यात आल्याचा दावा स्टॅवरोस आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने केला आहे. 'सीबीसी न्यूज'च्या वृत्तानुसार, 'स्काय टीव्ही'ने त्यावेळी सांगितले होते की, या शोच्या निर्मितीसाठी केवळ तुर्की कंपनी अकुनमेडिया जबाबदार आहे. तरीही, त्यांनी तो शो तात्काळ स्थगित केला. स्टॅवरोसने दावा केला की तसे काहीही नव्हते. "मी एका रिॲलिटी शोमध्ये गेलो आणि वयाच्या 22 व्या वर्षी माझा एक पाय गेला. मला हळूहळू मृत्यू जवळ येत असल्यासारखे वाटत होते," असे स्टॅवरोसने 'द रॅप'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले. "मला लोकांना हे कळू द्यायचे आहे की त्यांनी आमची काळजी घेतली नाही, आणि मला प्रोडक्शन कंपनीकडून योग्य पाठिंबा मिळालेला नाही," असं स्टॅवरोसने म्हटलं आहे.
स्पर्धकांनी खुल्या पाण्यात पोहावे आणि मासेमारी करावी अशी निर्मात्यांची अपेक्षा होती. मात्र दुसरीकडे सागरी वाहतूक रोखण्यासाठी त्यांनी कोणतेही निरीक्षक, संरक्षक अडथळे किंवा सुरक्षा बोटींची व्यवस्था केली नव्हती याकडेही स्टॅवरोस आणि त्याच्या टीमने लक्ष वेधलं आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार, कार्यक्रमाच्या प्रोडक्शन ऑफिसर्सला त्या भागातील व्यावसायिक आणि पर्यटक बोटींच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वाहतुकीची पूर्ण जाणीव होती, परंतु त्यांनी खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या नाहीत.
"या दुर्दैवी घटनेनंतर प्रोडक्शन टीमने आपल्याला वाऱ्यावर सोडल्यासारखी वागणूक दिली. मी एक निरोगी तरुण म्हणून या कार्यक्रमात सहभागी झालो होतो, पण अपघातानंतर योग्य उपचार न मिळाल्याने आयुष्य बदलून टाकणाऱ्या जखमा घेऊन मी बाहेर पडलोय," असंही स्टॅवरोसने म्हटलंय. त्याने असाही दावा केला की, प्रोडक्शन टीमने 'स्पर्धक खुल्या समुद्रात टास्क करत असताना येणारी जहाजे आणि बोटी रोखण्यासाठी कोणतेही संरक्षित सुरक्षित क्षेत्र' तयार केले नव्हते. कार्यक्रमाच्या नियमानुसार स्पर्धकांना त्यांचे फोन सोबत ठेवण्याची परवानगी नसल्याने अपघातानंतर स्टॅवरोसला 'स्वतंत्रपणे मदत मागवता आली नाही,' असंही नमूद केलं आहे.
स्टॅवरोसच्या दाव्यानुसार, टीव्हीच्या अधिकाऱ्यांना 'या भागातील बोटींची मोठ्या प्रमाणात आणि धोकादायक वाहतूक आणि त्यामुळे तिथे मासेमारी व डायव्हिंग करणाऱ्या कलाकारांना असलेला धोका याची माहिती होती. तरीही त्यांनी स्पर्धकांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही सुधारणात्मक कारवाई केली नाही," यामुळेच झालेल्या अपघातासाठी पूर्णपणे निर्माते कारणीभूत असून त्यांच्याकडून आपल्याला कायमचं अपंगत्व आल्याने 945 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई हवी असल्याचं म्हटलं आहे.